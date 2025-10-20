Rusia folosește pentru prima dată bombe modificate cu rază lungă de acțiune în atacul asupra regiunii Poltava
Postat la: 20.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Rusia a lovit pentru prima dată regiunea Poltava din Ucraina cu o bombă aeriană ghidată KAB asistată de un motor cu reacție - această bombă planantă modernizată poate ajunge acum la peste 100 de kilometri. Bomba plananta sau glisanta este modificata prin adaugarea aripilor retractabile care o ajuta sa planeze fiind teleghidata.
Pentru prima dată de la începutul invaziei sale pe scară largă, Rusia a lovit regiunea Poltava din Ucraina cu o bombă aeriană ghidată „KAB" - o escaladare majoră care arată că Moscova și-a extins raza de acțiune a armelor sale planante, punând la îndemână zone anterior sigure din interiorul Ucrainei. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei și grupului de monitorizare monitorwar, o „bombă aeriană propulsată de rachetă" a fost observată îndreptându-se spre Poltava în jurul orei 11:48 luni dimineața, urmată câteva minute mai târziu de o explozie în districtul Poltava.
Bomba a căzut la aproximativ 20 de kilometri (12 mile) de oraș, la o distanță de cel puțin 150 de kilometri (94 mile) de linia frontului de lângă Harkov. Monitorii spun că KAB a parcurs mai mult de 100 de kilometri (60 mile), ceea ce indică faptul că bomba planantă standard a fost modificată. Cu doar două zile înainte, pe 18 octombrie, o bombă KAB asistată de rachetă a lovit Lozova, în regiunea Harkov, după ce a zburat aproximativ 130 de kilometri (80 de mile).
Bombele KAB sunt bombe aeriene ghidate, echipate cu aripi și ghidare laser, satelit (GLONASS/GPS) sau inerțială. Acest lucru le face mult mai precise decât bombele standard cu cădere liberă. Bombele KAB mai mari pot transporta până la 1.500 de kilograme (3.300 de livre) de explozivi - suficient pentru a distruge clădiri mari sau obiective militare fortificate. Acestea sunt lansate de obicei de avioane de vânătoare Su-35 și bombardiere Su-34, din afara razei de acțiune a apărării aeriene ucrainene.
Rusia utilizează și bombe planante mai vechi, precum UPAB-1500В, prezentată pentru prima dată publicului în 2019 la salonul aeronautic. Cu o greutate de 1,5 tone și conținând aproape o tonă de explozivi, o bombă UPAB-1500В poate plana aproximativ 50 de kilometri (32 mile) când este lansată de la o înălțime de 15 kilometri (50.000 de picioare). Un alt tip comun este FAB-500, o bombă de uz general de 500 de kilograme (1.100 de livre) cu aripi și ghidare GPS, capabilă să parcurgă distanțe de 50 de kilometri (32 de mile) sau mai mult.
Versiunile mai noi ale KAB-urilor și ale altor bombe planante par să fi fost modificate cu ghidare îmbunătățită, aerodinamică și, uneori, propulsoare de rachetă pentru a le extinde raza de acțiune. „Inamicul își modernizează în continuare armele aeriene pentru a crește raza de acțiune și a reduce riscurile pentru piloții săi", a declarat monitorwar.
Atacul de la Poltava arată că regiunile considerate odată sigure - inclusiv centrele de comandă, depozitele de aprovizionare și centrele logistice - se află acum în raza de acțiune a Rusiei. Analiștii avertizează că bombele planante cu rază lungă de acțiune ar putea deveni una dintre principalele amenințări la adresa infrastructurii militare a Ucrainei și a zonelor civile din apropierea liniei frontului, pe măsură ce se apropie iarna.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților pe motiv de formă. Legea poate fi adoptată din nou cu aceleași prevederi dar cu respectarea formei
Curtea Constituționala Curtea Constituționala a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) ...
-
OZN, meteorit, satelit, dragon sau inger căzut?! Un fenomen inexplicabil pe cerul Marii Britanii
Noaptea trecuta in Accrington, Lancashire (Marea Britanie), locuitorii au ramas uimiți in timp ce cerul s-a luminat cu u ...
-
Blackout pe internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
O pana masiva de internet a afectat zeci de site-uri și aplicații populare din intreaga lume, printre care Snapchat, For ...
-
Descoperirea de senzație ce ar putea confirma o importantă legendă biblică despre orașele păcatului
Arheologii care sapa in sud-estul Marii Moarte, in Iordania, au gasit dovezi ce ar putea corela „orașele pacatoase ...
-
Liceenii evadează din realitate cu ajutorul Inteligentei Artificiale cu care dezvoltă relatii intime de moment sau romantice de lungă durată
Un numar tot mai mare de liceeni din SUA dezvolta relații intime și/sau romantice cu inteligențe artificiale (AI). Acest ...
-
Marele plan al lui Donald Trump de reconstrucție a Fâșiei Gaza va avea un cost uriaș: Americanii deja și-au făcut calculele
Repararea distrugerilor din Fașia Gaza ar putea necesita aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit trimisului speci ...
-
Românii au inlocuit cu YouTube și TikTok televiziunile tradiționale in care nu mai au incredere. Sunt primii in Europa la transmiterea de informatii false
In urma cu cateva zile a aparut stirea ca Romania ocupa primul loc in Europa la folosirea rețelelor de socializare ca su ...
-
„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China". Se propun „reguli de securitate cibernetică" pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice
O propunere legislativa depusa in Parlament vizeaza condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producatorilor ...
-
Tot mai multe studii atrată că Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, protejează sănătatea creierului şi încetinește evolutia Alzheimer
Un nou studiu, realizat de cercetatori de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, se adauga altora - din ce in ce ...
-
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit: Comorile lui Napoleon au fost furate. Actiunea hotilor a fost de tip comando si a durat doar 4 minute
Mii de parizieni și turiști nu au putut intra in faimosul Muzeu Luvru in dimineața zilei de 19 octombrie, deoarece cladi ...
-
Caz șocant și pentru politiști: Un bărbat a fost găsit spânzurat, iar soția sa decedată într-o fântână
Un barbat de 45 de ani a fost gasit spanzurat la locuința sa, iar soția sa, de 39 de ani, a fost descoperita decedata in ...
-
O versiune terifiantă a istoriei umane a fost descifrata de Inteligența artificială
Cercetatorii au folosit modele avansate de invațare automata pentru a reconstitui și traduce mii de tablițe sumeriene de ...
-
A scăpat miraculos: o tânără de 28 de ani a fost filmată cerând ajutor de sub dărâmături și a fost salvată
Explozia puternica produsa vineri dimineața intr-un bloc din cartierul Rahova a curmat viețile a trei oameni, dar exista ...
-
S-a aflat numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz în blocul care a explodat pe Rahovei
Numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz din blocul din Sectorul 5 care a explodat s-a aflat. Este vorba de o co ...
-
Americanii sunt pesimişti în privinţa economiei SUA: percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a lui Donald Trump
Americanii devin tot mai pesimisti in privinta economiei, pe fondul inflatiei persistente, al temerilor privind locurile ...
-
După CNP, românii vor avea și CPS - Ce este Codul Personal de Sănătate și cum îți va schimba viața
Romania pregatește introducerea unui „Cod Personal de Sanatate" (CPS) - un identificator digital diferit de CNP, d ...
-
Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative
Cercetatorii japonezi au realizat un progres major in domeniul neuroștiinței, reușind sa sintetizeze versiuni modificate ...
-
Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopica din anul 1870 a fost analizata de experți in fotografie și a fost realizata in timpul unei expedi ...
-
Giorgia Meloni, reacție furibundă după ce a fost catalogată drept 'curtezana' lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia dupa ce acesta s-a referit la ea drept &bdquo ...
-
Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea, in coma, dupa un stop car ...
-
ANAF îi dă în judecată soții Iohannis: Fiscul vrea să recupereze milioane de lei de la fostul președinte
Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va iniția, cel mai probabil saptamana viitoare, o acțiune in instanța i ...
-
Descoperirea Leagănului Omenirii agro-neolitice: Inca o dovada ca pe teritoriul României Mari au existat cele mai vechi si mai avansate civilizatii din Europa
Într-o zona rurala din județul Vrancea, arheologii au facut in vara aceasta una dintre cele mai importante descope ...
-
Gravida prinsă sub dărâmături la explozia din Rahova a murit: femeia nu poate fi scoasă de sub o placă de beton
O tanara gravida a murit in explozia din cartierul Rahova, confirma Raed Arafat. Femeia fusese prinsa intre daramaturi. ...
-
Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul revoltelor. Harta punctelor fierbinți din Occident. În Europa de est e "liniste si pace"
Protestele din ultimele cateva zile din Spania, Belgia și Grecia au fost doar ultimele dintr-o lunga serie care a zgudui ...
-
Trump a stabilit cu Putin să se întâlnească la Budapesta. Reacția lui Viktor Orban și pe unde va zbura cu avionul presedintele Rusiei ca sa fie in siguranta
Președintele SUA Donald Trump a declarat ca a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonica „foarte productiva" ...
-
În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. Ce județe sunt cele mai periculoase
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țara arata ca 77 de cazuri din 89, omor și tentativa de omor ...
-
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report" difuzata pe canalul al trei ...
-
Explozie extrem de puternică într-un bloc din Rahova. Planul roșu activat: Mai multe apartamente distruse între etajele 1 ș 5
O explozie extrem de puternica s-a produs vineri dimeața intr-un Bloc din Capitala de pe strada Petre Ispirescu, langa L ...
-
A fost descoperita sursa de energie invizibilă a Universului: Inel dublu gigantic descoperit în spațiu, mai mare decât Calea Lactee
La șapte miliarde de ani-lumina distanța, astronomii au observat un fenomen rar: doua cercuri gigantice de energie pluti ...
-
Judecătorul Mihail Udroiu se pensionează la 48 de ani. A declarat o leafă de 7.000 de euro. A fost consilierul Alinei Bica si l-a protejat juridic pe Bogdan Buzăianu
Judecatorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casatie si Justitie se pensioneaza la doar 48 de ani. El a depus l ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu