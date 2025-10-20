Rusia folosește pentru prima dată bombe modificate cu rază lungă de acțiune în atacul asupra regiunii Poltava

Rusia a lovit pentru prima dată regiunea Poltava din Ucraina cu o bombă aeriană ghidată KAB asistată de un motor cu reacție - această bombă planantă modernizată poate ajunge acum la peste 100 de kilometri. Bomba plananta sau glisanta este modificata prin adaugarea aripilor retractabile care o ajuta sa planeze fiind teleghidata.

Pentru prima dată de la începutul invaziei sale pe scară largă, Rusia a lovit regiunea Poltava din Ucraina cu o bombă aeriană ghidată „KAB" - o escaladare majoră care arată că Moscova și-a extins raza de acțiune a armelor sale planante, punând la îndemână zone anterior sigure din interiorul Ucrainei. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei și grupului de monitorizare monitorwar, o „bombă aeriană propulsată de rachetă" a fost observată îndreptându-se spre Poltava în jurul orei 11:48 luni dimineața, urmată câteva minute mai târziu de o explozie în districtul Poltava.

Bomba a căzut la aproximativ 20 de kilometri (12 mile) de oraș, la o distanță de cel puțin 150 de kilometri (94 mile) de linia frontului de lângă Harkov. Monitorii spun că KAB a parcurs mai mult de 100 de kilometri (60 mile), ceea ce indică faptul că bomba planantă standard a fost modificată. Cu doar două zile înainte, pe 18 octombrie, o bombă KAB asistată de rachetă a lovit Lozova, în regiunea Harkov, după ce a zburat aproximativ 130 de kilometri (80 de mile).

Bombele KAB sunt bombe aeriene ghidate, echipate cu aripi și ghidare laser, satelit (GLONASS/GPS) sau inerțială. Acest lucru le face mult mai precise decât bombele standard cu cădere liberă. Bombele KAB mai mari pot transporta până la 1.500 de kilograme (3.300 de livre) de explozivi - suficient pentru a distruge clădiri mari sau obiective militare fortificate. Acestea sunt lansate de obicei de avioane de vânătoare Su-35 și bombardiere Su-34, din afara razei de acțiune a apărării aeriene ucrainene.

Rusia utilizează și bombe planante mai vechi, precum UPAB-1500В, prezentată pentru prima dată publicului în 2019 la salonul aeronautic. Cu o greutate de 1,5 tone și conținând aproape o tonă de explozivi, o bombă UPAB-1500В poate plana aproximativ 50 de kilometri (32 mile) când este lansată de la o înălțime de 15 kilometri (50.000 de picioare). Un alt tip comun este FAB-500, o bombă de uz general de 500 de kilograme (1.100 de livre) cu aripi și ghidare GPS, capabilă să parcurgă distanțe de 50 de kilometri (32 de mile) sau mai mult.

Versiunile mai noi ale KAB-urilor și ale altor bombe planante par să fi fost modificate cu ghidare îmbunătățită, aerodinamică și, uneori, propulsoare de rachetă pentru a le extinde raza de acțiune. „Inamicul își modernizează în continuare armele aeriene pentru a crește raza de acțiune și a reduce riscurile pentru piloții săi", a declarat monitorwar.

Atacul de la Poltava arată că regiunile considerate odată sigure - inclusiv centrele de comandă, depozitele de aprovizionare și centrele logistice - se află acum în raza de acțiune a Rusiei. Analiștii avertizează că bombele planante cu rază lungă de acțiune ar putea deveni una dintre principalele amenințări la adresa infrastructurii militare a Ucrainei și a zonelor civile din apropierea liniei frontului, pe măsură ce se apropie iarna.