OZN, meteorit, satelit sau dragon?! Un fenomen inexplicabil pe cerul Marii Britanii

OZN, meteorit, satelit, dragon sau inger căzut?! Un fenomen inexplicabil pe cerul Marii Britanii
Postat la: 20.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Noaptea trecută în Accrington, Lancashire (Marea Britanie), locuitorii au rămas uimiți în timp ce cerul s-a luminat cu un spectacol misterios. Un obiect strălucitor, cuprins de flăcări, a fost surprins de o cameră cu un zoom foarte puternic, lăsând în urmă o dâră de foc care a zăbovit câteva secunde.
Martorii au descris vederea ca fiind „din altă lume", iar filmările au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Obiectul părea să plonjeze într-un unghi abrupt, arzând cu o strălucire intensă portocaliu-roșu în timp ce sfâșia cerul de seară. Nu seamănă deloc cu un meteorit sau un avion, alimentând speculații pe scară largă în mediul online - a fost un OZN în flăcări, un experiment militar secret sau ceva care a intrat în atmosfera Pământului pe care autoritățile încă nu l-au recunoscut?
Experții au oferit posibile explicații, unii sugerând că ar fi putut fi un satelit sau resturi spațiale care se sparg la reintrare, dar mulți rămân neconvinși. Simetria obiectului, mișcarea și urmele asemănătoare flăcării i-au lăsat pe alții insistând că ar putea fi ceva mult mai avansat - sau complet inexplicabil. Nu in ultimul rand, a exsitat si ipoteza mai mult sau mai putin fantasmagorica legat de un dragon care ar fi intrat in picaj spre pamant. Ba chiar unii comentatori au apreciat ca imaginea seamana mai degraba cu un "inger cazut".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Blackout pe internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
O pana masiva de internet a afectat zeci de site-uri și aplicații populare din intreaga lume, printre care Snapchat, For ...
-
Descoperirea de senzație ce ar putea confirma o importantă legendă biblică despre orașele păcatului
Arheologii care sapa in sud-estul Marii Moarte, in Iordania, au gasit dovezi ce ar putea corela „orașele pacatoase ...
-
Liceenii evadează din realitate cu ajutorul Inteligentei Artificiale cu care dezvoltă relatii intime de moment sau romantice de lungă durată
Un numar tot mai mare de liceeni din SUA dezvolta relații intime și/sau romantice cu inteligențe artificiale (AI). Acest ...
-
Marele plan al lui Donald Trump de reconstrucție a Fâșiei Gaza va avea un cost uriaș: Americanii deja și-au făcut calculele
Repararea distrugerilor din Fașia Gaza ar putea necesita aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit trimisului speci ...
-
Românii au inlocuit cu YouTube și TikTok televiziunile tradiționale in care nu mai au incredere. Sunt primii in Europa la transmiterea de informatii false
In urma cu cateva zile a aparut stirea ca Romania ocupa primul loc in Europa la folosirea rețelelor de socializare ca su ...
-
„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China". Se propun „reguli de securitate cibernetică" pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice
O propunere legislativa depusa in Parlament vizeaza condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producatorilor ...
-
Tot mai multe studii atrată că Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, protejează sănătatea creierului şi încetinește evolutia Alzheimer
Un nou studiu, realizat de cercetatori de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, se adauga altora - din ce in ce ...
-
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit: Comorile lui Napoleon au fost furate. Actiunea hotilor a fost de tip comando si a durat doar 4 minute
Mii de parizieni și turiști nu au putut intra in faimosul Muzeu Luvru in dimineața zilei de 19 octombrie, deoarece cladi ...
-
Caz șocant și pentru politiști: Un bărbat a fost găsit spânzurat, iar soția sa decedată într-o fântână
Un barbat de 45 de ani a fost gasit spanzurat la locuința sa, iar soția sa, de 39 de ani, a fost descoperita decedata in ...
-
O versiune terifiantă a istoriei umane a fost descifrata de Inteligența artificială
Cercetatorii au folosit modele avansate de invațare automata pentru a reconstitui și traduce mii de tablițe sumeriene de ...
-
A scăpat miraculos: o tânără de 28 de ani a fost filmată cerând ajutor de sub dărâmături și a fost salvată
Explozia puternica produsa vineri dimineața intr-un bloc din cartierul Rahova a curmat viețile a trei oameni, dar exista ...
-
S-a aflat numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz în blocul care a explodat pe Rahovei
Numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz din blocul din Sectorul 5 care a explodat s-a aflat. Este vorba de o co ...
-
Americanii sunt pesimişti în privinţa economiei SUA: percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a lui Donald Trump
Americanii devin tot mai pesimisti in privinta economiei, pe fondul inflatiei persistente, al temerilor privind locurile ...
-
După CNP, românii vor avea și CPS - Ce este Codul Personal de Sănătate și cum îți va schimba viața
Romania pregatește introducerea unui „Cod Personal de Sanatate" (CPS) - un identificator digital diferit de CNP, d ...
-
Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative
Cercetatorii japonezi au realizat un progres major in domeniul neuroștiinței, reușind sa sintetizeze versiuni modificate ...
-
Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopica din anul 1870 a fost analizata de experți in fotografie și a fost realizata in timpul unei expedi ...
-
Giorgia Meloni, reacție furibundă după ce a fost catalogată drept 'curtezana' lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia dupa ce acesta s-a referit la ea drept &bdquo ...
-
Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea, in coma, dupa un stop car ...
-
ANAF îi dă în judecată soții Iohannis: Fiscul vrea să recupereze milioane de lei de la fostul președinte
Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va iniția, cel mai probabil saptamana viitoare, o acțiune in instanța i ...
-
Descoperirea Leagănului Omenirii agro-neolitice: Inca o dovada ca pe teritoriul României Mari au existat cele mai vechi si mai avansate civilizatii din Europa
Într-o zona rurala din județul Vrancea, arheologii au facut in vara aceasta una dintre cele mai importante descope ...
-
Gravida prinsă sub dărâmături la explozia din Rahova a murit: femeia nu poate fi scoasă de sub o placă de beton
O tanara gravida a murit in explozia din cartierul Rahova, confirma Raed Arafat. Femeia fusese prinsa intre daramaturi. ...
-
Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul revoltelor. Harta punctelor fierbinți din Occident. În Europa de est e "liniste si pace"
Protestele din ultimele cateva zile din Spania, Belgia și Grecia au fost doar ultimele dintr-o lunga serie care a zgudui ...
-
Trump a stabilit cu Putin să se întâlnească la Budapesta. Reacția lui Viktor Orban și pe unde va zbura cu avionul presedintele Rusiei ca sa fie in siguranta
Președintele SUA Donald Trump a declarat ca a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonica „foarte productiva" ...
-
În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. Ce județe sunt cele mai periculoase
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țara arata ca 77 de cazuri din 89, omor și tentativa de omor ...
-
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report" difuzata pe canalul al trei ...
-
Explozie extrem de puternică într-un bloc din Rahova. Planul roșu activat: Mai multe apartamente distruse între etajele 1 ș 5
O explozie extrem de puternica s-a produs vineri dimeața intr-un Bloc din Capitala de pe strada Petre Ispirescu, langa L ...
-
A fost descoperita sursa de energie invizibilă a Universului: Inel dublu gigantic descoperit în spațiu, mai mare decât Calea Lactee
La șapte miliarde de ani-lumina distanța, astronomii au observat un fenomen rar: doua cercuri gigantice de energie pluti ...
-
Judecătorul Mihail Udroiu se pensionează la 48 de ani. A declarat o leafă de 7.000 de euro. A fost consilierul Alinei Bica si l-a protejat juridic pe Bogdan Buzăianu
Judecatorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casatie si Justitie se pensioneaza la doar 48 de ani. El a depus l ...
-
Europa retrăiește "febra prețurilor" la curentul electric. Ce este fenomenul Dunkelflaute sau "acalmia întunecată"
Prețurile la energia electrica in Europa intra pe o noua traiectorie ascendenta, iar piața bursiera din domeniul energie ...
-
Pandemia care nu se mai termină: Cum ar putea afecta COVID-19 și generațiile viitoare
Un nou studiu realizat pe șoareci sugereaza ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 ar putea avea efecte care se transmit dinc ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu