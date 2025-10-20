OZN, meteorit, satelit sau dragon?! Un fenomen inexplicabil pe cerul Marii Britanii

Noaptea trecută în Accrington, Lancashire (Marea Britanie), locuitorii au rămas uimiți în timp ce cerul s-a luminat cu un spectacol misterios. Un obiect strălucitor, cuprins de flăcări, a fost surprins de o cameră cu un zoom foarte puternic, lăsând în urmă o dâră de foc care a zăbovit câteva secunde.

Martorii au descris vederea ca fiind „din altă lume", iar filmările au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Obiectul părea să plonjeze într-un unghi abrupt, arzând cu o strălucire intensă portocaliu-roșu în timp ce sfâșia cerul de seară. Nu seamănă deloc cu un meteorit sau un avion, alimentând speculații pe scară largă în mediul online - a fost un OZN în flăcări, un experiment militar secret sau ceva care a intrat în atmosfera Pământului pe care autoritățile încă nu l-au recunoscut?

Experții au oferit posibile explicații, unii sugerând că ar fi putut fi un satelit sau resturi spațiale care se sparg la reintrare, dar mulți rămân neconvinși. Simetria obiectului, mișcarea și urmele asemănătoare flăcării i-au lăsat pe alții insistând că ar putea fi ceva mult mai avansat - sau complet inexplicabil. Nu in ultimul rand, a exsitat si ipoteza mai mult sau mai putin fantasmagorica legat de un dragon care ar fi intrat in picaj spre pamant. Ba chiar unii comentatori au apreciat ca imaginea seamana mai degraba cu un "inger cazut".