Liceenii evadează din realitate cu ajutorul Inteligentei Artificiale cu care dezvoltă relatii intime de moment sau romantice de lungă durată
Postat la: 20.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un număr tot mai mare de liceeni din SUA dezvoltă relații intime și/sau romantice cu inteligențe artificiale (AI). Aceste descoperiri indică o deviație reală care impune o atenție serioasă. Cercetarea a fost realizată de Centrul pentru Democrație și Tehnologie (CDT), o organizație dedicată protejării drepturilor digitale și libertății de exprimare.
Misiunea acestei organizații este de a promova o legislație care să permită indivizilor să folosească internetul în scopuri benefice, reducând totodată potențialul său de a produce prejudicii, prin integrarea unor concepte precum transparența, responsabilitatea și limitarea colectării datelor personale. Pe 8 octombrie 2025, CDT a publicat un studiu amplu privind utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile de învățământ, bazat pe răspunsurile a 1.030 de elevi de liceu, 1.018 părinți și 806 profesori.
Rezultatele cercetării arată că un elev din cinci a declarat că el însuși sau o cunoștință a avut o relație romantică cu o inteligență artificială. Mai mult, 42% dintre tinerii chestionați au indicat că au utilizat deja un chatbot pentru a evada din realitate, pentru a-și face un prieten sau în scopuri terapeutice, ca un substitut pentru un psiholog. În plus, 31% dintre elevi au recunoscut că au folosit, pentru uz personal, o inteligență artificială furnizată de școala lor.
Într-o perspectivă mai largă, 86% dintre elevi, 85% dintre profesori și 75% dintre părinți au declarat că au folosit o inteligență artificială pe parcursul ultimului an școlar. Elizabeth Laird, co-autoare a raportului, a subliniat importanța conștientizării. Ea a explicat, într-o declarație pentru NPR, că este esențial ca elevii să înțeleagă că nu interacționează cu o persoană, ci cu un instrument.
Aceste instrumente au limite cunoscute, iar cercetările noastre sugerează că nivelul de cunoștințe despre inteligența artificială și formarea pe care elevii le primesc sunt foarte rudimentare. Studiul a scos la iveală și alte aspecte problematice generate de utilizarea inteligenței artificiale. Printre tinerii participanți la sondaj, 36% au declarat că au auzit despre deepfake-uri care înfățișează colegi de clasă, adesea într-un context sexual.
Autorii raportului consideră că această tehnologie devine un nou vector pentru hărțuirea sexuală și agresiunea cibernetică. Situația este complicată de lipsa de cunoștințe a profesorilor pe această temă. Mai puțin de un sfert dintre acești profesioniști au indicat că au primit o formare pentru a gestiona astfel de incidente. De asemenea, investigația a relevat că 23% dintre profesori au observat scurgeri masive de date în instituțiile lor, adesea în legătură cu inteligențele artificiale utilizate.
Deși inteligența artificială este promovată pentru numeroasele posibilități pe care le oferă în materie de sprijin școlar și învățare, riscurile și deviațiile asociate sunt deja suficient de numeroase pentru a scăpa controlului adulților. Autorii studiului pledează pentru o formare eficientă a elevilor, a profesorilor, dar și a părinților, pentru a limita riscurile, fie că este vorba de dependență afectivă sau psihologică, fie de hărțuire, printre altele.
Este important de reținut că, deși abuzurile legate de inteligența artificială în rândul adulților captează adesea atenția presei, cele care îi vizează pe tineri sunt la fel de reale și prezente. Unii chatbot-uri, precum ChatGPT, au fost deja implicate în cazuri de auto-vătămare și sinucidere în rândul tinerilor. În urmă cu câteva săptămâni, OpenAI a anunțat că lucrează la o versiune de ChatGPT adaptată adolescenților și, mai devreme în acest an, a dezvăluit că a angajat un psihiatru pentru a monitoriza interacțiunile cu inteligența artificială.
