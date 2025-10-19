Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit: Comorile lui Napoleon au fost furate. Actiunea hotilor a fost de tip comando si a durat doar 4 minute

Mii de parizieni și turiști nu au putut intra în faimosul Muzeu Luvru în dimineața zilei de 19 octombrie, deoarece clădirea a fost înconjurată de forțele de securitate, iar ușile sale au fost închise.

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost închis duminică din motive „excepționale", după ce trei indivizi mascați au pătruns în incintă. Hoții au furat bijuterii din Galeria Apollo - locul unde sunt păstrate rămășițele bijuteriilor coroanei Franței. Potrivit presei franceze, hoții au folosit un lift de marfă aflat în renovare pentru a accesa galeria, au spart geamurile și au fugit pe scutere, având asupra lor și drujbe.

Unul dintre obiectele furate, coroana soției lui Napoleon al III-lea, a fost găsit ulterior lângă muzeu. Interesant este că hoții au lăsat în urmă cea mai mare bijuterie din colecția împăratului - un diamant de 140 de carate. Valoarea totală a obiectelor furate nu a fost încă dezvăluită. Doi dintre tâlhari au acționat înăuntru, în timp ce al treilea aștepta afară. Ministrul francez al culturii, Rachida Dati, a confirmat incidentul pe platforma X și a declarat că se află la fața locului, unde poliția a deschis o anchetă. Valoarea obiectelor furate nu este cunoscută deocamdată.

"Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, patru hoţi au reuşit să pătrundă duminică dimineaţă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii de o valoare istorică inestimabilă, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată", potrivit Le Figaro.

Potrivit anchetei preliminare, suspecţii au acţionat ca un comando profesionist. Doi dintre ei au sosit la ora 9:30 cu un camion echipat cu un elevator hidraulic, iar ceilalţi doi se aflau pe scutere de mare putere, pregătiţi pentru fugă. Cu ajutorul elevatorului, au urcat până la etajul întâi, unde au forţat o fereastră cu un obiect tăietor şi au pătruns în galeria care găzduieşte bijuteriile Coroanei Franţei.

În doar câteva minute, au spart două vitrine, cea a "bijuteriilor lui Napoleon" şi cea a "bijuteriilor suveranilor francezi", şi au sustras şapte piese, potrivit poliţiei. După jaf, hoţii au coborât cu elevatorul şi s-au făcut nevăzuţi pe două scutere. Totul a durat exact şapte minute.care a durat doar şapte minute, Infractorii care au furat bijuteriile din Luvru au reușit să o facă în patru minute, a declarat ministrul culturii, Rashida Dati, pentru postul de televiziune TF1.

La faţa locului, anchetatorii au găsit două discuri tăietoare, un arzător industrial, canistre cu benzină, mănuşi, un walkie-talkie, o pătură şi fragmente dintr-un obiect preţios, identificate ulterior ca aparţinând coroanei împărătesei Eugénie, împodobită cu peste 1.300 de diamante şi 50 de smaralde. Poliţia din Paris a deschis o anchetă pentru jaf armat organizat, în timp ce suspecţii rămân în libertate.