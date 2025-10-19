Tot mai multe studii atrată că Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, protejează sănătatea creierului şi încetinește evolutia Alzheimer

Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, se adaugă altora - din ce in ce mai multe - care indică faptul că o dietă bogată în grăsimi şi săracă în carbohidraţi - cunoscută sub numele de dietă ketogenică - contribuie la menţinerea sănătăţii cerebrale şi la prevenirea declinului cognitiv, mai ales la persoanele cu risc crescut de Alzheimer.

Echipa din cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii din Missouri, investighează modul în care o astfel de dietă poate influenţa metabolismul cerebral la persoanele care poartă gena APOE4, cel mai puternic factor genetic cunoscut pentru apariţia formelor tardive de boală Alzheimer. Cercetătorii au observat că purtătorii genei APOE4 prezentau un microbiom intestinal mai sănătos şi un nivel mai ridicat de energie cerebrală atunci când urmau o dietă ketogenică, comparativ cu o dietă bogată în carbohidraţi.

Dieta ketogenică modifică fundamental modul în care creierul îşi obţine energia. În mod normal, creierul foloseşte glucoza derivată din carbohidraţi ca sursă principală de energie. Dar in timp se dezvolta ceea ce se numeste diabet de tip3 - specific creierului - care dezvolta o rezistenta in a asimila energia din glucoza, celulele cerebrale mor pentru ca mitocondriile nu mai dezvolta ATP (energie celulara) si se formeaza placi.

Într-un regim ketogenic, organismul produce cetone, molecule rezultate din metabolizarea grăsimilor, care pot servi ca alternativă energetică la glucoza pentru celulele cerebrale. Acest mecanism ar putea proteja neuronii şi reduce riscul apariţiei bolii Alzheimer. Practic, creierul trece pe un nou combustibil, daca nu mai fucntioneaza glucidele, functioneaza cetonele si celulele cerebrale nu se mai degradeaza, iar creierul se repara prin neuroplastie.

Rezultatele studiului subliniază importanţa nutriţiei personalizate, adaptate nevoilor individuale. Cercetătorii notează că, în locul unei abordări universale, ar fi mai eficient să se ţină cont de factori precum genotipul, microbiomul intestinal, sexul şi vârsta. Întrucât simptomele bolii Alzheimer apar de obicei după vârsta de 65 de ani şi sunt în mare parte ireversibile, menţinerea sănătăţii creierului trebuie avută în vedere din timp, înainte de declanşarea bolii, sugerează specialiştii.