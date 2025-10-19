„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China". Se propun „reguli de securitate cibernetică" pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice

O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice. Unul dintre inițiatori, deputatul PSD Mădălin Borș, spune că este nevoie de aceste norme pentru a proteja datele personale ale prosumatorilor, întrucât acum toate aceste informații se duc într-un cloud din China.

Mai mult, revine propunerea ca prosumatorii să dețină și baterii de stocare de patru ori mai mari decât instalația fotovoltaică, după ce o lege în acest sens adoptată în 2024, care a stârnit scandal la acea vreme, a fost întoarsă de președinte în Parlament.

Peste 90% din panourile fotovoltaice instalate în întreaga lume provin din China, iar Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că dependența de un singur furnizor de echipamente poate ridica riscuri de securitate.

Un proiect de lege semnat de 25 de senatori și deputați PNL și PSD vrea să modifice legea-cadru a energiei electrice și a gazelor naturale (Legea 123/2012), astfel încât producătorii de energie din surse regenerabile să respecte anumite norme de securitate cibernetică. Proiectul de lege trasează „reguli de securitate cibernetică pentru accesul la reţea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă":

„Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, în virtutea calităţii sale de autoritate competentă la nivel naţional pentru spaţiul cibenetic naţional civil, precum şi pentru gestionarea riscurilor şi a incidentelor de securitate cibernetică (...) stabileşte reguli tehnice de securitate cibernetică prin ordin al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică pentru accesul garantat la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă, cât şi pentm accesul prioritar la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă în centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, în măsura în care nu este afectat rivelul de siguranţă a SEN (sistemul energetic național).

Proiectul a fost depus la Senat și a fost trimis pentru aviz la ANRE, Consiliul Concurenței, Consiliul Economic și Social și Consiliul Concurenței. „Inițiativa vizează în primul rând datele care sunt stocate și prelucrate de echipamentele prosumatorilor. Dacă cineva pune cap la cap datele extrase dintr-un invertor și corelează aceste date cu... nu știu, un shopping list de pe google, cu metadatele din Facebook, Instagram, se pot face niște profile personale extrem de bine argumentate. Dacă aceste profile sunt folosite nu tocmai ortodox, riscăm, ca să fiu mai plastic, să ne-o facem cu mâna noastră.

Am verificat și aceste date se duc într-un cloud din Shenzhen. Trebuie să găsim acea modalitate de a proteja cetățenii țării", a spus Borș, într-o conferință organizată de publicația InvesTenergy la începutul lunii octombrie. El a adăugat că această modificare legislativă permite ca toate echipamentele care sunt folosite să fie anterior verificate, auditate și acreditate de către autoritățile competente, în special de către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

„Dacă un simplu telefon mobil poate modifica parametrii unui invertor solar printr-o aplicație de cloud, atunci avem o vulnerabilitate critică. Ce se întâmplă dacă cel care are acest cloud s-a trezit cu fața la cearșaf și face odată swipe, așa, și 280.000 de utilizatori rămân cu ochii-n panouri?", a mai spus Borș. Deputatul PSD a mai spus că mai are în lucru și alte proiecte legislative, iar una dintre modificările pe care le are în plan este ca prosumatorii - atât cei actuali (aproximativ 280.000), cât și cei viitori - să fie obligați să dețină baterii de stocare.

Parlamentarul a susținut că prosumatorii cauzează dezechilibre în rețelele electrice, care generează la rândul lor costuri mari pe care le plătesc toți consumatorii de energie, inclusiv cei vulnerabili. „În ultimii doi ani, volumul energiei tranzacționate în piața dezechilibrelor aproape s-a dublat. Toate aceste costuri sunt socializate, iar impactul asupra facturilor este real. 15% din factura unui consumator ajunge, indirect, din dezechilibre. Asta, într-o țară în care 4 milioane de cetățeni sunt în sărăcie energetică, dintr-un total de 9 milioane de consumatori casnici", a argumentat el.

Borș a adăugat că există deja grupuri de lucru pe acest subiect împreună cu Transelectrica și, din primele discuții, a reieșit că ar trebui să fie de patru ori mai mare capacitatea bateriilor decât cea a panourilor fotovoltaice. Asociația Prosumatorilor: Alte țări nu auditează echipamentele prosumatorilor casnici În replică, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie spune că alte țări cu milioane de prosumatori auditează doar echipamentele mari, nu și pe cele ale prosumatorilor casnici.

„Deputatul a pledat pentru auditarea cibernetică a invertoarelor și a invocat riscul unui „război hibrid cu China", fără a explica însă ce se întâmplă cu cele peste 320.000 de invertoare deja acreditate în România, aparținând a 77 de mărci și 4.600 de tipologii tehnice. APCE recomandă parlamentarilor să se documenteze în țările cu milioane de prosumatori activi înainte de a propune măsuri inutile", se arată într-un răspuns al organizației, transmis la solicitarea HotNews.ro.

Referitor la propunerea ca prosumatorii să dețină în mod obligatoriu baterii, APCE spune că ar fi de acord dacă statul vine cu o metodă de a subvenționa 50% din costuri. Nu este prima dată când parlamentarii vor să oblige prosumatorii să-și instaleze baterii. În iunie 2024, Camera Deputaților a adoptat o lege care obliga prosumatorii să-și monteze echipamente de stocare a energiei. Aceasta, în urma unui amendament introdus pe ultima sută de metri de grupul parlamentar PSD.