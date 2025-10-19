„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China". Se propun „reguli de securitate cibernetică" pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice
Postat la: 19.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice. Unul dintre inițiatori, deputatul PSD Mădălin Borș, spune că este nevoie de aceste norme pentru a proteja datele personale ale prosumatorilor, întrucât acum toate aceste informații se duc într-un cloud din China.
Mai mult, revine propunerea ca prosumatorii să dețină și baterii de stocare de patru ori mai mari decât instalația fotovoltaică, după ce o lege în acest sens adoptată în 2024, care a stârnit scandal la acea vreme, a fost întoarsă de președinte în Parlament.
Peste 90% din panourile fotovoltaice instalate în întreaga lume provin din China, iar Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că dependența de un singur furnizor de echipamente poate ridica riscuri de securitate.
Un proiect de lege semnat de 25 de senatori și deputați PNL și PSD vrea să modifice legea-cadru a energiei electrice și a gazelor naturale (Legea 123/2012), astfel încât producătorii de energie din surse regenerabile să respecte anumite norme de securitate cibernetică. Proiectul de lege trasează „reguli de securitate cibernetică pentru accesul la reţea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă":
„Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, în virtutea calităţii sale de autoritate competentă la nivel naţional pentru spaţiul cibenetic naţional civil, precum şi pentru gestionarea riscurilor şi a incidentelor de securitate cibernetică (...) stabileşte reguli tehnice de securitate cibernetică prin ordin al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică pentru accesul garantat la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă, cât şi pentm accesul prioritar la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă în centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, în măsura în care nu este afectat rivelul de siguranţă a SEN (sistemul energetic național).
Proiectul a fost depus la Senat și a fost trimis pentru aviz la ANRE, Consiliul Concurenței, Consiliul Economic și Social și Consiliul Concurenței. „Inițiativa vizează în primul rând datele care sunt stocate și prelucrate de echipamentele prosumatorilor. Dacă cineva pune cap la cap datele extrase dintr-un invertor și corelează aceste date cu... nu știu, un shopping list de pe google, cu metadatele din Facebook, Instagram, se pot face niște profile personale extrem de bine argumentate. Dacă aceste profile sunt folosite nu tocmai ortodox, riscăm, ca să fiu mai plastic, să ne-o facem cu mâna noastră.
Am verificat și aceste date se duc într-un cloud din Shenzhen. Trebuie să găsim acea modalitate de a proteja cetățenii țării", a spus Borș, într-o conferință organizată de publicația InvesTenergy la începutul lunii octombrie. El a adăugat că această modificare legislativă permite ca toate echipamentele care sunt folosite să fie anterior verificate, auditate și acreditate de către autoritățile competente, în special de către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).
„Dacă un simplu telefon mobil poate modifica parametrii unui invertor solar printr-o aplicație de cloud, atunci avem o vulnerabilitate critică. Ce se întâmplă dacă cel care are acest cloud s-a trezit cu fața la cearșaf și face odată swipe, așa, și 280.000 de utilizatori rămân cu ochii-n panouri?", a mai spus Borș. Deputatul PSD a mai spus că mai are în lucru și alte proiecte legislative, iar una dintre modificările pe care le are în plan este ca prosumatorii - atât cei actuali (aproximativ 280.000), cât și cei viitori - să fie obligați să dețină baterii de stocare.
Parlamentarul a susținut că prosumatorii cauzează dezechilibre în rețelele electrice, care generează la rândul lor costuri mari pe care le plătesc toți consumatorii de energie, inclusiv cei vulnerabili. „În ultimii doi ani, volumul energiei tranzacționate în piața dezechilibrelor aproape s-a dublat. Toate aceste costuri sunt socializate, iar impactul asupra facturilor este real. 15% din factura unui consumator ajunge, indirect, din dezechilibre. Asta, într-o țară în care 4 milioane de cetățeni sunt în sărăcie energetică, dintr-un total de 9 milioane de consumatori casnici", a argumentat el.
Borș a adăugat că există deja grupuri de lucru pe acest subiect împreună cu Transelectrica și, din primele discuții, a reieșit că ar trebui să fie de patru ori mai mare capacitatea bateriilor decât cea a panourilor fotovoltaice. Asociația Prosumatorilor: Alte țări nu auditează echipamentele prosumatorilor casnici În replică, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie spune că alte țări cu milioane de prosumatori auditează doar echipamentele mari, nu și pe cele ale prosumatorilor casnici.
„Deputatul a pledat pentru auditarea cibernetică a invertoarelor și a invocat riscul unui „război hibrid cu China", fără a explica însă ce se întâmplă cu cele peste 320.000 de invertoare deja acreditate în România, aparținând a 77 de mărci și 4.600 de tipologii tehnice. APCE recomandă parlamentarilor să se documenteze în țările cu milioane de prosumatori activi înainte de a propune măsuri inutile", se arată într-un răspuns al organizației, transmis la solicitarea HotNews.ro.
Referitor la propunerea ca prosumatorii să dețină în mod obligatoriu baterii, APCE spune că ar fi de acord dacă statul vine cu o metodă de a subvenționa 50% din costuri. Nu este prima dată când parlamentarii vor să oblige prosumatorii să-și instaleze baterii. În iunie 2024, Camera Deputaților a adoptat o lege care obliga prosumatorii să-și monteze echipamente de stocare a energiei. Aceasta, în urma unui amendament introdus pe ultima sută de metri de grupul parlamentar PSD.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tot mai multe studii atrată că Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, protejează sănătatea creierului şi încetinește evolutia Alzheimer
Un nou studiu, realizat de cercetatori de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, se adauga altora - din ce in ce ...
-
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit: Comorile lui Napoleon au fost furate. Actiunea hotilor a fost de tip comando si a durat doar 4 minute
Mii de parizieni și turiști nu au putut intra in faimosul Muzeu Luvru in dimineața zilei de 19 octombrie, deoarece cladi ...
-
Caz șocant și pentru politiști: Un bărbat a fost găsit spânzurat, iar soția sa decedată într-o fântână
Un barbat de 45 de ani a fost gasit spanzurat la locuința sa, iar soția sa, de 39 de ani, a fost descoperita decedata in ...
-
O versiune terifiantă a istoriei umane a fost descifrata de Inteligența artificială
Cercetatorii au folosit modele avansate de invațare automata pentru a reconstitui și traduce mii de tablițe sumeriene de ...
-
A scăpat miraculos: o tânără de 28 de ani a fost filmată cerând ajutor de sub dărâmături și a fost salvată
Explozia puternica produsa vineri dimineața intr-un bloc din cartierul Rahova a curmat viețile a trei oameni, dar exista ...
-
S-a aflat numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz în blocul care a explodat pe Rahovei
Numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz din blocul din Sectorul 5 care a explodat s-a aflat. Este vorba de o co ...
-
Americanii sunt pesimişti în privinţa economiei SUA: percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a lui Donald Trump
Americanii devin tot mai pesimisti in privinta economiei, pe fondul inflatiei persistente, al temerilor privind locurile ...
-
După CNP, românii vor avea și CPS - Ce este Codul Personal de Sănătate și cum îți va schimba viața
Romania pregatește introducerea unui „Cod Personal de Sanatate" (CPS) - un identificator digital diferit de CNP, d ...
-
Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative
Cercetatorii japonezi au realizat un progres major in domeniul neuroștiinței, reușind sa sintetizeze versiuni modificate ...
-
Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopica din anul 1870 a fost analizata de experți in fotografie și a fost realizata in timpul unei expedi ...
-
Giorgia Meloni, reacție furibundă după ce a fost catalogată drept 'curtezana' lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia dupa ce acesta s-a referit la ea drept &bdquo ...
-
Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea, in coma, dupa un stop car ...
-
ANAF îi dă în judecată soții Iohannis: Fiscul vrea să recupereze milioane de lei de la fostul președinte
Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va iniția, cel mai probabil saptamana viitoare, o acțiune in instanța i ...
-
Descoperirea Leagănului Omenirii agro-neolitice: Inca o dovada ca pe teritoriul României Mari au existat cele mai vechi si mai avansate civilizatii din Europa
Într-o zona rurala din județul Vrancea, arheologii au facut in vara aceasta una dintre cele mai importante descope ...
-
Gravida prinsă sub dărâmături la explozia din Rahova a murit: femeia nu poate fi scoasă de sub o placă de beton
O tanara gravida a murit in explozia din cartierul Rahova, confirma Raed Arafat. Femeia fusese prinsa intre daramaturi. ...
-
Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul revoltelor. Harta punctelor fierbinți din Occident. În Europa de est e "liniste si pace"
Protestele din ultimele cateva zile din Spania, Belgia și Grecia au fost doar ultimele dintr-o lunga serie care a zgudui ...
-
Trump a stabilit cu Putin să se întâlnească la Budapesta. Reacția lui Viktor Orban și pe unde va zbura cu avionul presedintele Rusiei ca sa fie in siguranta
Președintele SUA Donald Trump a declarat ca a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonica „foarte productiva" ...
-
În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. Ce județe sunt cele mai periculoase
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țara arata ca 77 de cazuri din 89, omor și tentativa de omor ...
-
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report" difuzata pe canalul al trei ...
-
Explozie extrem de puternică într-un bloc din Rahova. Planul roșu activat: Mai multe apartamente distruse între etajele 1 ș 5
O explozie extrem de puternica s-a produs vineri dimeața intr-un Bloc din Capitala de pe strada Petre Ispirescu, langa L ...
-
A fost descoperita sursa de energie invizibilă a Universului: Inel dublu gigantic descoperit în spațiu, mai mare decât Calea Lactee
La șapte miliarde de ani-lumina distanța, astronomii au observat un fenomen rar: doua cercuri gigantice de energie pluti ...
-
Judecătorul Mihail Udroiu se pensionează la 48 de ani. A declarat o leafă de 7.000 de euro. A fost consilierul Alinei Bica si l-a protejat juridic pe Bogdan Buzăianu
Judecatorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casatie si Justitie se pensioneaza la doar 48 de ani. El a depus l ...
-
Europa retrăiește "febra prețurilor" la curentul electric. Ce este fenomenul Dunkelflaute sau "acalmia întunecată"
Prețurile la energia electrica in Europa intra pe o noua traiectorie ascendenta, iar piața bursiera din domeniul energie ...
-
Pandemia care nu se mai termină: Cum ar putea afecta COVID-19 și generațiile viitoare
Un nou studiu realizat pe șoareci sugereaza ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 ar putea avea efecte care se transmit dinc ...
-
Teoria Pământului plat: Experiemntul senzațional cu ajutorul unei camere și umbra unui garaj
O simpla camera de supraveghere și un garaj de suburbie reușesc sa demonteze una dintre cele mai persistente iluzii mode ...
-
3 jocuri de noroc pe care le poți încerca doar în Vegas
Las Vegas nu este doar un oraș, ci un simbol al divertismentului global. Capitala mondiala a jocurilor de noroc a reușit ...
-
Ion Cristoiu: "Îi rog pe cei care se ocupă de robotul Nicușor să-l actualizeze!"
Ion Cristoiu nu-l slabește pe Nicușor Dan. Acesta critica modul in care președintele Romaniei abordeaza politica externa ...
-
Sora lui Carmen Dan își umilea victimele, medici și oameni de afaceri, când acestea își cereau sutele de mii de euro înapoi
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, ar fi pus la punct un mecanism prin care a inșelat mai multe ...
-
O copilă de 13 ani e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii după ce o rudă a alertat autoritățile
O fata de doar 13 ani este suspectata ca și-ar fi ucis mama, dupa ce o ruda a alertat autoritațile, ingrijorata ca femei ...
-
Duma de stat a votat ca sa trimită rachete balistice pe teritoriul SUA daca Tomahawk-urile americane date Ucrainei vor lovi in interiorul federatiei Ruse
Duma Rusiei a votat cu o majoritate covarșitoare sa trimita lovituri prin misile pe teritoriul SUA in condițiile in care ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu