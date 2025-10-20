Descoperirea de senzație ce ar putea confirma o importantă legendă biblică despre orașele păcatului

Arheologii care sapă în sud-estul Mării Moarte, în Iordania, au găsit dovezi ce ar putea corela „orașele păcătoase" din Biblie cu situri istorice autentice. Descoperirile indică Sodoma la Bab edh-Dhra și Gomora la Numera. Ambele situri prezintă urme de locuire din Epoca Bronzului timpuriu, ruine ce atestă distrugerea prin foc și un abandon permanent.

De asemenea, Adma și Țeboim, asociate cu siturile Fifa și Khanazir, au indicat urme de locuire și distrugere. Totuși, pentru confirmarea identității lor, sunt necesare săpături suplimentare. Țoar, situat lângă localitatea modernă Safi, s-a remarcat prin locuire continuă din Epoca Bronzului până în perioada bizantină. Aici au fost descoperite biserici, pietre funerare, vestigii nabateene și o peșteră legată de un profet antic despre care se spune că L-a rugat pe Dumnezeu să cruțe orașul pentru a-i servi drept refugiu.

Dr. Titus Kennedy, arheolog de teren, a explicat în podcastul „Digging for Truth" că descoperirile de la Țoar ajută la ancorarea narațiunii biblice și la contextualizarea distrugerii celorlalte orașe. Existența orașelor Sodoma și Gomora din Biblie, confirmată de arheologi. Descoperire uriașă lângă Marea Moartă Toate cele cinci situri urmează un aliniament nord-sud, de-a lungul unor dealuri aflate lângă vechi cursuri de apă, întărind relatarea biblică. „Avem cinci orașe care, potențial, arată toate la fel și în care s-au petrecut aceleași lucruri, în zona geografică potrivită. Și cred că acest lucru este foarte convingător pentru a le identifica drept cele cinci orașe ale câmpiei", a subliniat Kennedy.

Conform Vechiului Testament, aceste orașe au fost distruse prin foc și pucioasă, ca pedeapsă divină pentru o răutate extremă, ce includea cruzime, corupție și decădere morală. Geneza descrie Sodoma și Gomora ca locuri unde „strigătul împotriva lor era atât de mare și păcatul lor atât de greu" încât Dumnezeu a decis să le nimicească. Un profet, pe nume Lot, și familia sa au fost cruțați datorită dreptății lor, iar Țoar a devenit refugiul lor. Povestea a fost interpretată de-a lungul secolelor ca un avertisment împotriva imoralității și a sfidării legii divine, oferind acestor descoperiri arheologice un context narativ puternic.

Bab edh-Dhra, principalul candidat pentru Sodoma, conținea cimitire cu case funerare arse de sus, în concordanță cu descrierea din Geneza 19 privind focul coborât din cer. „Când s-au făcut săpături în cimitir, s-a observat că aceste case funerare fuseseră arse în interior. Inițial, s-a crezut că au fost arse pentru a curăța mormântul, ca să poată fi refolosit.

Dar, pe măsură ce săpăturile au continuat, a fost descoperit un exemplu foarte bine conservat, inclusiv acoperișul. La o examinare mai atentă, s-a constatat că focul a început deasupra acoperișului, a ars prin el până în încăpere și apoi s-a extins în interior. Aceasta sugerează că distrugerea a venit de sus, și nu că ar fi fost incendiate intenționat din interior", a spus Kennedy.

Rămășițele scheletice descoperite la Numera, considerat posibilul loc al Gomorei, au fost găsite sub un turn prăbușit, indicând o catastrofă bruscă. Existența orașelor Sodoma și Gomora din Biblie, confirmată de arheologi. Descoperire uriașă lângă Marea Moartă „Nu găsim prea des schelete umane intacte rămase la suprafață în situri arheologice", a explicat Kennedy, menționând că oamenii din acea vreme obișnuiau să-și îngroape morții în morminte sigilate. Ambele orașe se aliniază geografic cu Țoar și urmează o linie nord-sud de așezări de pe dealuri, aflate lângă văi seci, ceea ce sprijină relatarea biblică despre orașele câmpiei.

Arheologii au descoperit dovezi care susțin identitatea istorică a orașelor biblice Sodoma și Gomora, Bab edh-Dhra și Numera prezentând ruine arse, ceramică și artefacte care corespund cronologiei biblice, în timp ce siturile Fifa și Khanazir arată tipare de distrugere similare, sugerând că Adma și Țeboim au fost, de asemenea, afectate. Toate aceste orașe au fost probabil abandonate după catastrofe, întărind relatarea biblică despre judecată divină.

Țoar, situat lângă Safi, a fost singurul oraș cruțat, servind drept refugiu pentru Lot. Săpăturile au scos la iveală biserici bizantine, un fort roman, urme nabateene și ceramică din Epoca Bronzului, confirmând continuitatea locuirii. Descoperirea Peșterii lui Lot, cu ceramică timpurie și biserică bizantină, corespunde perioadei biblice. Surse antice, precum Harta de la Madaba și istoricul Iosif Flaviu, confirmă poziția Țoarului, iar o piatră funerară a unui episcop din 369 d.Hr. demonstrează importanța sa istorică și rolul-cheie în identificarea celorlalte orașe.