Ministrul Vela: Nu stiam ca 101 dintre angajatii ISU Dolj sunt rude. Luni, trimit acolo corpul de control

Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat ca va trimite corpul de control la Inspectoratul pentru Situati de Urgenta (ISU) Dolj, unde 101 dintre angajati ar fi legati prin relatii de rudenie.

Jurnalistii de la Libertatea au anuntat ca au ridicat aceasta problema inca din luna decembrie 2019. Tot atunci, mai scrie publicatia, seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) Dan-Paul Iamandi, a transmis ca a dispus un control si ca va comunica rezultatele.

Zilele trecute, Libertatea a primit raspunsurile: intr-adevar, 101 dintre angajatii ISU Dolj au diverse grade de rudenie. Unii dintre angajati sunt (sau au fost) sot si sotie, frati sau nasi si fini. In anumite cauze a fost deschis si dosar penal, dar care s-a finalizat cu neinceperea urmaririi penale. Si chiar daca unele dintre rude sunt in subordinea altora, la ISU Dolj, conducerea IGSU nu vede in asta o problema.

Intrebat de jurnalistii Antenei 3 daca stie despre acest caz, ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca nu. Cu toate acestea, ministrul a spus ca va trimite luni, pe 13 ianuarie, corpul de control la ISU Dolj.

"Nu stiu de aceasta situatie. Luni voi trimite Corpul de Control si la ISU Dolj. Este singura cale in care pot afla oficial ce se intampla. In urma raportului prezentat de Corpul de Control, evident putem sesiza tot ce tine de o ancheta administrativa sau tot ceea ce propune Corpul de Control cu privire la aplicarea unei sanctiuni", a declarat Marcel Vela.