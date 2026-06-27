Miracol într-o biserică aflată în epicentrul cutremurului din Venezuela. Lăcașul s-a prăbușit, însă toți credincioșii au supraviețuit: „Dumnezeu a vrut să trăim"

În timp ce un cutremur devastator zguduia nordul Venezuelei, credincioșii adunați la slujba de miercuri, 24 iunie, într-o biserică evanghelică din statul La Guaira au trăit momente pe care mulți le descriu drept un miracol. Deși clădirea s-a prăbușit aproape în întregime, toți cei aflați în interior au reușit să scape cu viață.

Pastorul Israel Tauicen rostea ultimele cuvinte ale rugăciunii, inspirate din Vechiul Testament, când altarul a început să se clatine. Biserica „Luz del Mundo" era încă în construcție, fără pereți exteriori finalizați. În câteva secunde, credincioșii au privit îngroziți cum blocurile din jur se prăbușesc unul după altul.

„Pământul le-a înghițit pur și simplu", povestește Georgina Mejía, una dintre femeile aflate la slujbă, rememorând clipele în care seismul a lovit localitatea Caraballeda, cea mai afectată zonă din statul La Guaira.

Georgina Mejía și alte trei femei nu au reușit să se miște. Familiile lor locuiau în blocurile care se prăbușiseră chiar în fața ochilor lor, iar șocul le-a paralizat. În același timp, acoperișul bisericii începea să cedeze.

„Noi, femeile, suntem mai sensibile, așa spune și Biblia. Dar Dumnezeu a vrut să ne salveze", spune ea.

Salvarea a venit chiar din partea pastorului. Israel Tauicen ieșise din biserică în primele secunde ale cutremurului, însă s-a întors imediat împreună cu un alt credincios pentru a le scoate pe cele patru femei înainte ca acoperișul să se prăbușească definitiv.

„Nu aveai timp să gândești. Podeaua se mișca fără oprire. Dar Dumnezeu a fost bun cu noi", spune femeia.

La câteva ore după cutremur, parcul din Caraballeda devenise un adăpost improvizat pentru sute de oameni rămași fără locuințe.

Voluntarii Crucii Roșii acordau primul ajutor răniților, în timp ce echipe de intervenție sosite din Mexic, El Salvador și Ecuador distribuiau apă, alimente și haine. Cozile celor care așteptau ajutor se întindeau pe zeci de metri, scrie El Pais.

În jurul parcului, peisajul era dominat de mormane de beton și fier contorsionat. Potrivit autorităților, bilanțul provizoriu depășește 1.000 de morți și aproximativ 3.000 de răniți, cele mai multe victime fiind înregistrate în statul La Guaira, aflat la doar câțiva kilometri de Caracas.

Pastorul povestește că, după ce toți credincioșii au fost scoși din biserică, s-au prins de mâini și au continuat să se roage.

„Era atât de mult praf încât aproape nu vedeai nimic. Unele clădiri prăbușite au luat foc, iar fumul acoperea tot cartierul. Ne-am rugat ca Dumnezeu să-i protejeze pe cei dragi."

Pentru Georgina Mejía, vestea că soțul și copiii nu se aflau acasă în momentul seismului a fost cea mai mare ușurare.

„Era zi liberă și ieșiseră la plimbare. Asta le-a salvat viața", spune ea.

Nu toți au avut însă același noroc.

Luis Pueyo, șofer de camion în vârstă de 52 de ani, făcea duș când clădirea a început să se zguduie. În câteva secunde, pereții apartamentului s-au deformat, iar tavanul amenința să se prăbușească.

„Nu am stat pe gânduri. Deasupra mea erau încă 12 etaje", povestește el.

Acoperit doar într-un prosop, bărbatul a sărit pe fereastra apartamentului aflat la etajul al doilea. Căderea i-a distrus genunchiul, însă i-a salvat viața.

Rănit și acoperit de praf, a reușit să ajungă până la biserică, unde pastorul Tauicen i-a acordat primul ajutor.

„Avea sânge pe brațe, la cap și la picior. Am rupt cămașa de pe mine și i-am făcut un garou ca să opresc hemoragia", își amintește pastorul.

Luis spune că în acele momente nici măcar nu a reușit să-i mulțumească.

„Eram în stare de șoc."

Acum stă pe o piatră, în parcul unde sunt adăpostiți supraviețuitorii, cu genunchiul bandajat și corpul plin de vânătăi.

„Am aruncat salteaua. Mirosea a moarte"

În unele zone din Caraballeda au rămas în picioare doar câteva porți de acces, o piscină sau un panou de baschet. Restul cartierului s-a transformat într-un câmp de ruine.

Soția lui Luis se afla la volanul camionului spre Caracas când s-a produs cutremurul. Traficul s-a blocat, iar femeia s-a întors imediat în cartier pentru a-și căuta familia.

Acum stă alături de soțul ei în refugiul improvizat și spune că supraviețuitorii au nevoie de haine, apă și saltele curate.

„Dar saltele curate. Tocmai am aruncat una. Mirosea a moarte. Fusese folosită pentru un mort", spune femeia, rezumând drama pe care o trăiesc sute de familii după unul dintre cele mai puternice cutremure produse în ultimii ani în Venezuela.