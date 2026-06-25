Mister în Marea Neagră: numărul delfinilor morți, eșuați pe litoralul românesc continuă să crească. Specialiștii caută explicații pentru fenomen

Tot mai mulți delfini sunt găsiți fără viață pe țărmul Mării Negre, iar amploarea fenomenului începe să îngrijoreze specialiștii. De la începutul anului au fost raportate 82 de cazuri, o cifră care depășește cu mult nivelul înregistrat anul trecut. Biologii și experții din domeniul marin iau în calcul mai multe cauze posibile, de la activitățile de pescuit și traficul naval până la apariția unor boli care ar putea afecta populația de cetacee.

Cinci delfini au eșuat în doar câteva zile

În ultimele zile, pe litoralul românesc au fost descoperite cinci exemplare moarte. În contrast, un pui de delfin ajuns la mal a avut șansa de a fi salvat după intervenția unui turist, care l-a ajutat să revină în larg.

Specialiștii spun însă că astfel de cazuri fericite sunt rare în contextul creșterii numărului de animale găsite fără viață pe plaje.

Pescuitul intens și bolile, printre ipotezele analizate

Experții încearcă să afle ce se află în spatele acestui fenomen. Una dintre explicațiile luate în calcul este reluarea activităților intense de pescuit, potrivit Digi24.

„Foarte probabil este vorba despre reluarea efortului intensiv de pescuit. Suspectăm că ar putea fi vorba și de un potențial agent patogen, care să fie contagios. O epizootie, echivalentul epidemiei din lumea animală", spune biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.

La rândul lor, oamenii care lucrează pe mare indică pericolul reprezentat de plasele folosite pentru capturarea peștilor.

„Din cauza plaselor de pescari, braconierii care își montează în larg sistemul de carmace, pentru a prinde calcan și alte specii de pește. Populația de delfini s-a înmulțit mult în Marea Neagră", este de părere un conducător de ambarcațiune.

Traficul naval, o altă posibilă cauză

O altă ipoteză vizează intensificarea circulației navelor în zona Portului Constanța și riscul coliziunilor cu mamiferele marine.

„Există posibilitatea coliziunii cu ambarcațiuni numeroase, tot mai numeroase, tot mai frecvente în Portul Constanța și de aici trebuie să luăm niște măsuri, să găsim niște soluții, niște repelenți sonoacustici, care să fie montați pe aceste ambarcațiuni și care să îndepărteze cetaceele", explică Adrian Bâlbă, doctor în științe.

Este analizat și impactul exploziei unei drone maritime

Unii cercetători nu exclud nici posibilitatea ca explozia unei drone maritime în apropierea Portului Constanța să fi avut efecte asupra comportamentului cetaceelor.

„Am înregistrat, după explozia care a avut loc în Portul Constanța, un comportament, putem spune, interesant a unui grup de marsuini care se hrăneau la o zi, două după ce a avut loc explozia respectivă cu peștele, cel mai probabil, mort", mai spune biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.

Numărul cazurilor a depășit deja nivelul anului trecut

Datele centralizate de la începutul anului arată că 82 de delfini au fost găsiți morți pe litoralul românesc. Numărul este aproape dublu față de totalul raportat pe parcursul întregului an 2024, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la starea ecosistemului din Marea Neagră.