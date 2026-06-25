Mister în Marea Neagră: numărul delfinilor morți, eșuați pe litoralul românesc continuă să crească. Specialiștii caută explicații pentru fenomen
Postat la: 25.06.2026 |
Tot mai mulți delfini sunt găsiți fără viață pe țărmul Mării Negre, iar amploarea fenomenului începe să îngrijoreze specialiștii. De la începutul anului au fost raportate 82 de cazuri, o cifră care depășește cu mult nivelul înregistrat anul trecut. Biologii și experții din domeniul marin iau în calcul mai multe cauze posibile, de la activitățile de pescuit și traficul naval până la apariția unor boli care ar putea afecta populația de cetacee.
Cinci delfini au eșuat în doar câteva zile
În ultimele zile, pe litoralul românesc au fost descoperite cinci exemplare moarte. În contrast, un pui de delfin ajuns la mal a avut șansa de a fi salvat după intervenția unui turist, care l-a ajutat să revină în larg.
Specialiștii spun însă că astfel de cazuri fericite sunt rare în contextul creșterii numărului de animale găsite fără viață pe plaje.
Pescuitul intens și bolile, printre ipotezele analizate
Experții încearcă să afle ce se află în spatele acestui fenomen. Una dintre explicațiile luate în calcul este reluarea activităților intense de pescuit, potrivit Digi24.
„Foarte probabil este vorba despre reluarea efortului intensiv de pescuit. Suspectăm că ar putea fi vorba și de un potențial agent patogen, care să fie contagios. O epizootie, echivalentul epidemiei din lumea animală", spune biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.
La rândul lor, oamenii care lucrează pe mare indică pericolul reprezentat de plasele folosite pentru capturarea peștilor.
„Din cauza plaselor de pescari, braconierii care își montează în larg sistemul de carmace, pentru a prinde calcan și alte specii de pește. Populația de delfini s-a înmulțit mult în Marea Neagră", este de părere un conducător de ambarcațiune.
Traficul naval, o altă posibilă cauză
O altă ipoteză vizează intensificarea circulației navelor în zona Portului Constanța și riscul coliziunilor cu mamiferele marine.
„Există posibilitatea coliziunii cu ambarcațiuni numeroase, tot mai numeroase, tot mai frecvente în Portul Constanța și de aici trebuie să luăm niște măsuri, să găsim niște soluții, niște repelenți sonoacustici, care să fie montați pe aceste ambarcațiuni și care să îndepărteze cetaceele", explică Adrian Bâlbă, doctor în științe.
Este analizat și impactul exploziei unei drone maritime
Unii cercetători nu exclud nici posibilitatea ca explozia unei drone maritime în apropierea Portului Constanța să fi avut efecte asupra comportamentului cetaceelor.
„Am înregistrat, după explozia care a avut loc în Portul Constanța, un comportament, putem spune, interesant a unui grup de marsuini care se hrăneau la o zi, două după ce a avut loc explozia respectivă cu peștele, cel mai probabil, mort", mai spune biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.
Numărul cazurilor a depășit deja nivelul anului trecut
Datele centralizate de la începutul anului arată că 82 de delfini au fost găsiți morți pe litoralul românesc. Numărul este aproape dublu față de totalul raportat pe parcursul întregului an 2024, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la starea ecosistemului din Marea Neagră.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Venezuela lovită de un "cutremur dedublat" - un fenomen extrem de rar aproape "imposibil" de realizat
Miercuri seara, imediat dupa ora 18:00, ora locala, doua cutremure au zguduit violent nordul Venezuelei. Primul a lovit ...
-
Oamenii ar putea fi în curând capabili să-și regenereze părți ale corpului - inclusiv degete și membre - grație unui ser revoluționar
Imaginați-va ca va pierdeți un deget intr-un accident de bucatarie sau un membru intreg intr-un accident. În loc s ...
-
Isterie generală în stațiunile grecești: Peștele iepure care atacă doar turiștii români!
Autor: Mihai Vasilescu Mai mult ca sigur ați vazut și voi știrile despre peștele iepure care ataca turiștii din Grecia. ...
-
Religia poate avea același efect ca și consumul de droguri: Organul din corp ce declanșează fenomenul, anunțat de Oxford
O echipa de oameni de știința condusa de Departamentul de psihologie experimentala de la Universitatea Oxford, Marea Bri ...
-
Descoperire neobișnuită făcută la CERN: Fizicienii au transformat plumbul în aur, după ce au imitat Big Bang
O descoperire neobișnuita a fost facuta la Acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN din Geneva, Elveț ...
-
Știați că pe Columna lui Traian există o scenă de o duritate extremă, care a șocat istoricii de-a lungul secolelor?
În celebra scena a torturarii prizonierilor romani de catre femeile dace (inregistrata ca Scena XLV sau LVI, in f ...
-
Apar primele date după cutremurele devastatoare din Venezuela: Imagini horor și un număr uriaș de victime
Un seism puternic, cu magnitudinea 7,1, a zguduit miercuri Venezuela. La 40 de secunde, un alt cutremur a provocat prabu ...
-
Noi detalii în tragedia româncei care și-a ucis fiica de 13 ani în Italia: ultimul mesaj lăsat înainte de moarte și acuzațiile familiei
Apar noi detalii cutremuratoare in cazul romancei din Torino care și-a ucis fiica de 13 ani, apoi s-a sinucis. Familia f ...
-
Teheranul ia la țintă România după declarațiile lui Mark Rutte: A participat la agresiunea împotriva Iranului
Purtatorul de cuvant al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate" la &bd ...
-
Cod galben de căldură în aproape toată țara. Temperaturile urcă până la 35 de grade, iar disconfortul termic se accentuează
Aproape intreg teritoriul Romaniei este vizat joi de o avertizare cod galben emisa de meteorologi, pe fondul unui val de ...
-
Cum a apărut campania "Invazia peștilor-iepure/ peștilor-balon" pe plajele grecești
Hai sa rezolvam campania "Invazia peștilor-iepure/ peștilor-balon pe plajele grecești"- pentru ca m-am plictisit sa rasp ...
-
Aerul din bucatarie stie lucruri pe care tu le ignori
Bucataria ta respira - si nu intotdeauna bine. Mirosurile de gatit, aburii, grasimea in suspensie: toate acestea se depu ...
-
Alertă pentru cei care merg la plajă: o bacterie periculoasă se extinde în Europa
Sezonul estival incepe cu noi avertismente pentru turiști. Specialiștii spun ca temperaturile tot mai ridicate ale apei ...
-
Valul de caniculă extremă din Europa va ajunge și în România. În Spania, temperaturile depășesc deja 45 de grade
Europa se confrunta cu un nou episod de canicula extrema, care provoaca victime și pune sub presiune autoritațile din ma ...
-
Axios: Netanyahu a fost „isteric" din cauza acordului SUA-Iran ce privește Libanul
Guvernul israelian este ingrijorat ca acordul dintre SUA și Iran ar putea legitima influența Iranului in Liban și ar put ...
-
Andreea Bănică, experiență violentă în aeroportul Otopeni: „Am primit și un ghiozdan în ceafă"
Înainte de a pleca intr-o escapada de cateva zile, Andreea Banica a avut parte de o serie de incidente neplacute p ...
-
Mircea Dinescu, pamflet după ce Guvernul Veștea a picat: "Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor"
Mircea Dinescu a publicat un pamflet pe Facebook, dupa ce Guvernul propus de Adrian Vestea nu a reusit sa primeasca votu ...
-
Trenduri noi în echiparea laboratoarelor: lame de microscop avansate, consumabile smart și automatizare pentru un laborator performant
Presiunea de a obține rezultate mai rapide, mai precise și mai ușor de urmarit schimba felul in care arata un laborator ...
-
Fenomenul care dogorește Europa: Ce este "blocajul omega" și de ce aduce temperaturi extreme
Valul de caldura intens care cuprinde Europa de Vest si care a dus deja la peste 40 de decese numai in Franta este alime ...
-
Ce nu îți spune niciun ghid urban despre scuterul electric la sat
Dimineața pleci la camp, la pranz treci pe la vecin sa iei niște oua, dupa-amiaza faci un drum pana la magazinul din cen ...
-
Momentul bizar care a declanșat era „farfuriilor zburătoare". Ce a văzut pe cer experimentatul pilot Kenneth Arnold
Acum aproape opt decenii se dadea startul „erei" OZN-urilor. Extratereștrii și „farfuriile zburatoare" au de ...
-
Marea întoarcere: Turiștii canadieni, în frunte cu cei din Gen Z, revin în forță în SUA
Milioane de turiști canadieni au revenit in forța in Statele Unite in ultimele luni, dupa un ingheț de peste un an și ju ...
-
Ce nu trebuie să spui niciodată când ești oprit de poliție în trafic. Întrebarea aparent banală a polițistului care poate influența dosarul
Puțini șoferi raman complet relaxați atunci cand sunt opriți de poliție in trafic. În astfel de momente, agenții l ...
-
Nu face minuni, dar e ieftin și înlocuiește cu succes pâinea albă - Alimentul pe care persoanele cu glicemie mare ar trebui să-l consume zilnic
Cand vine vorba despre glicemie, soluțiile spectaculoase sunt rare. Cele utile sunt, de multe ori, banale. Unul dintre c ...
-
„Burevestnik", arma care îi îngrijorează pe experți. Rusia a creat prima rachetă de croazieră propulsată de un reactor nuclear deschis
Doi cercetatori de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) susțin ca au reușit sa descifreze principiul de funcți ...
-
PNL își exclude „puciștii". 18 lideri și parlamentari, dați afară după susținerea Guvernului. Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Hubert Thuma, pe listă
Partidul Național Liberal se pregatește pentru una dintre cele mai ample serii de excluderi din ultimii ani. Noua conduc ...
-
A mers pe mâna lui Trump și a pierdut. Benjamin Netanyahu trage ponoasele după acordul dintre Washington și Iran
Timp de zece ani, premierul Benjamin Netanyahu a jucat totul pe o singura carte: Donald Trump. A pariat ca, braț la braț ...
-
Fenomen astronomic rar, vizibil cu ochiul liber: Marte se întâlnește cu Pleiadele
Cei care privesc cerul inainte de rasaritul Soarelui vor putea vedea, in aceasta saptamana, o apropiere spectaculoasa in ...
-
Peștele toxic care bagă Grecia în alertă. A fost observat tot mai aproape de plajele frecventate de turiști și Crucea Roșie lansează avertismente
Autoritațile din Grecia urmaresc cu ingrijorare extinderea rapida a unei specii invazive care a ajuns tot mai aproape de ...
-
Care sunt cele mai bune aplicații de cazinou pe mobil
Descopera criteriile importante pentru alegerea unei aplicații de casino mobil și afla ce ofera principalele platforme d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu