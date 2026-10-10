Misterul seismului din Panama: Cutremurul de 7,7 grade care nu a provocat deloc decese și nici avarii foarte mari. Recent, în Columbia și Venezuela seismele au făcut prăpăd

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7, care s-a produs la adâncimea de 12,6 km, a lovit vineri sudul Panama, avariind clădiri şi determinând mii de oameni să iasă în stradă, dar ţara pare să fi scăpat de distrugeri pe scară largă şi nu s-au înregistrat nici decese.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 12,6 km, cu epicentrul într-o zonă slab populată, la aproximativ 200 km de capitală, şi a estimat că sunt posibile victime. În orele următoare, chiar dacă peste 40 de replici au zguduit această ţară situată pe un istm, Canalul Panama şi mina de cupru Cobre Panama au anunţat că funcţionează normal, iar Aeroportul Internaţional Tocumen a ridicat suspendarea zborurilor.

Cutremurul s-a produs în plină zi, la ora locală 12:56, iar angajaţii unui birou din centrul de afaceri de lux al oraşului Panama erau îngrijoraţi că nu vor putea ajunge acasa prea curând, după ce cutremurul a scos mii de oameni în stradă, iar traficul era blocat. Preşedintele Raul Mulino s-a deplasat la Penonome, un oraş situat cam la jumătatea distanţei dintre epicentru şi oraşul Panama, unde unele clădiri s-au prăbuşit şi o biserică a fost avariată.

În ciuda intensităţii cutremurului de vineri, ţara pare să fi fost ferită de distrugerile provocate de alte cutremure puternice recente din regiune, nefiind raportate imediat decese. Potrivit protecţiei civile, 27 de persoane au fost rănite uşor. Cutremurele succesive din Venezuela, din luna iunie, au provocat moartea câtorva mii de persoane, în timp ce un cutremur din Columbia, din luna august, a provocat moartea a peste 300 de persoane.

Un raport de expunere realizat de USGS a estimat că aproximativ 43.000 de panamezi locuiau în zone expuse cel puţin la un risc sever de cutremur. Această cifră se compară cu aproape 1,4 milioane de persoane din zona celor două cutremure gemene din Venezuela şi cu peste 1,6 milioane din zona afectată de cutremur din vestul Columbiei. Nestor Luque, directorul institutului de geostiinţe din Panama, a atribuit cutremurul sistemului de falii Azuero Sona, care are o acumulare masivă de presiune ce se eliberează ocazional.

„Semnalele seismice s-au propagat pe întreg teritoriul naţional şi de aceea au putut fi resimţite pretutindeni", a explicat el. Luque spune că a numărat 40 de secunde de vibraţii în Panama City, deşi în alte zone ar fi putut fi resimţite chiar mai mult timp. Cutremurele puternice nu sunt frecvente în Panama, iar unii locuitori în vârstă au izbucnit în lacrimi în timp ce se refugiau pe străzi. „Ne este frică. Suntem doar noi doi, doi bătrâni, aici. Casa s-a crăpat şi ne temem că s-ar putea prăbuşi peste noi", a spus Ricardo Brown, în vârstă de 74 de ani, din provincia Herrera, din sudul Panama, unde susţine că a văzut numeroase case avariate.

Omar Smith, şeful agenţiei de protecţie civilă din Panama, a declarat pentru canalul de ştiri Telemetro Reporta că s-au înregistrat urmări şi în Chitre, capitala provinciei Herrera, precum şi de-a lungul coastei din provincia Los Santos. Potrivit serviciilor de protecţie civilă, cutremurul a avariat locuinţe, şcoli, spitale, biserici, clădiri administrative, poduri şi drumuri. USGS a estimat că pierderile economice ar putea ajunge între 1% şi 10% din produsul intern brut al Panama, iar furnizorul de energie electrică Naturgy a raportat întreruperi de curent în şase provincii. Panama urma să organizeze luni un exerciţiu naţional de evacuare pentru a testa capacitatea de reacţie a ţării în situaţii de urgenţă.