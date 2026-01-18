Moștenirea lui Nikola Tesla: Inginerii din Finlanda au dezvoltat o tehnologie care transmite electricitatea prin aer

Inginerii din Finlanda au făcut un pas care schimbă regulile jocului în domeniul energiei, demonstrând că electricitatea poate fi transmisă prin aer, fără cabluri, în condiții de siguranță și cu pierderi reduse.

Sistemul dezvoltat funcționează pe un principiu apropiat de cel al comunicațiilor wireless. Curentul este transformat în unde electromagnetice, care se propagă prin spațiu sub formă de frecvențe radio. Un receptor special captează aceste unde și le convertește din nou în electricitate utilizabilă, suficient de stabilă pentru a alimenta echipamente reale.

Noutatea nu stă doar în idee, ci în faptul că soluția este practică. Cercetătorii vorbesc despre o rază de acțiune suficient de mare pentru aplicații din viața de zi cu zi, o eficiență care face sistemul viabil economic și standarde de siguranță care permit folosirea lui fără riscuri pentru oameni sau mediu, potrivit Binance.

Tehnologia ar putea schimba modul în care sunt alimentate clădirile, orașele sau comunitățile izolate. Insule, zone afectate de dezastre sau regiuni fără infrastructură electrică ar putea primi energie fără a mai fi nevoie de kilometri de cabluri și stâlpi. În același timp, încărcarea vehiculelor electrice ar putea deveni complet wireless, iar dispozitivele din spațiile publice ar funcționa fără prize sau adaptoare.

Reducerea dependenței de infrastructura clasică înseamnă costuri mai mici de întreținere și un impact mai redus asupra mediului. Finlanda, cunoscută pentru investițiile în tehnologii verzi, își leagă această inovație de reguli stricte privind siguranța și expunerea la câmpuri electromagnetice, tocmai pentru a păstra echilibrul dintre progres și sănătatea publică.

Electricitatea fără fir nu mai este un concept de science-fiction, ci o direcție realistă de dezvoltare. Dacă aceste sisteme vor ajunge la scară largă, modul în care proiectăm orașe, clădiri și rețele energetice ar putea fi regândit din temelii.

S-a vorbit foarte mult ca si celebrul Nikola Tesla dezvoltase un sistem care permitea ca energia electrica sa fie transmisa prin aer ceea ce ar fi facut-o gratuita și, fireste, companiile de transmitere a curentului s-au opus, ba chiar l-ar fi ucis pe inventator, numai ca aceasta s-a dovedit pana acum a fi doar o teorie a conspiratiei fara suport real.