Moartea judecatorului Stan Mustata este cercetata de procurori

Procurorii din cadrul Pachetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au inceput urmarirea penala pentru infractiunile de omor, abzu in serviciu, purtare abuziva si neglijenta in serviciu in dosarul care priveste conditiile in care a decedat judecatorul Stan Mustata in 8 august 2018.

"Toate infractiunile pe care le aveti in raspuns sunt urmare a plangerii pe care personal am formulat-o la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti in numele doamnei Elena Mustata, sotia defunctului Stan Mustata, iar activitatea procurorului nu a constat exclusiv in cele noua audieri. Suntem la un pas de finalizarea acelei expertize medico-legale chimice, in baza solicitata de noi ca proba in dosar. Inca nu avem un raspuns oficial care sa faca parte din documentele existente in dosarul cauzei pentru ca de la inceput, nu doar familia, ci si personalul medical a suspicionat existenta unei substante tanato-generatoare, cu efect letal in continutul organelor interne ale domnului Mustata. Pe de alta parte insa, si aspectul cadavrului ducea spre o moarte nenaturala." a declarat avocata Lorette Luca.

Judecatorul Stan Mustata a murit in penitenciar pe 8 august 2018. "Sistemul a reusit pedeapsa suprema pentru judecatorul care nu a vrut sa il condamne pe Dan Voiculescu fara probe! Cineva l-a transferat de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul Giurgiu la 2 noapte, i s-a facut rau. A facut blocaj renal, i s-a aplicate catetere la mani si la spital, a fost plimbat la 3 spitale. A facut dializa, a facut infarct si a decedat. Asta e justitia in Romania. Avea tumori cancerigene in zona abdominala. Nimeni nu a vrut sa dea crezare, iar acum se vede ca era foarte bolnav. Cauza mortii e infarct miocardic in timp ce se incerca o dializa. Inima lui nu a mai rezistat. Sunt 3 ani de cand era incarcerat.", mai spunea avocata judecatorului, Lorette Luca. Judecatorul Stan Mustata a fost arestat chiar in ziua in care trebuia sa intre in sedinta pentru un termen in dosarul ICA. Intr-o inregistrare audio, Traian Basescu recunostea ceea ce Stan Mustata a sustinut mereu, ca arestarea sa a avut ca scop indepartarea sa din completul care judeca dosarul ICA in care Dan Voiculescu urma sa fie condamnat. „Coldea, doamna Kovesi, judecatoarea Camelia Bogdan... Ba, da' sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet. (...) Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnare, care cum le-o spuseseu cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea maine il luam pe Mustata si intra Camelia Bogdan. Sa-i vezi dupa o zi cand spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan si a spus ca daca aveam codul penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece" spunea fostul presedinte Traian Basescu.