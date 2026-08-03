"Ne aflăm deja în era singularității IA?" Sam Altman si Elon Musk așa cred despre cea din urmă invenție a Omenirii
Postat la: 03.08.2026 |
Se spune că aceasta va fi ultima invenție a umanității. În momentul în care o inteligență artificială cu scop general va fi capabilă să depășească cele mai strălucite minți umane, toate descoperirile și progresele științifice viitoare vor fi realizate de mașini, nu de oameni.
Se presupune, de asemenea, că acest lucru se va întâmpla brusc. O superinteligență capabilă să se perfecționeze singură ar declanșa o explozie a inteligenței și ar marca sfârșitul erei umane. Singularitatea IA, așa cum este cunoscută, a fost prevăzută încă de la începuturile erei informaticii, iar dezbaterea pe această temă s-a intensificat odată cu apariția ChatGPT și cu boom-ul mai amplu al IA generative, scrie The Independent.
Previziunile privind momentul în care ar putea avea loc singularitatea au variat de la prognoza renumitului tehnolog Ray Kurzweil pentru anul 2045, bazată pe Legea lui Moore - o observație privind ritmul rapid al dezvoltării tehnologice - până la termenul mai urgent, 2027, stabilit de directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei. Însă, potrivit lui Sam Altman, cofondatorul și directorul executiv al OpenAI, aceasta a sosit deja. Într-un podcast din această săptămână, el a declarat: „Ne aflăm acum, practic, în singularitate, adică acesta este momentul."
El a spus că a așteptat sosirea acesteia „toată viața", susținând că va fi „incredibilă, extrem de pozitivă, extraordinară pentru lume". Alții avertizează că ar putea fi sfârșitul civilizației așa cum o cunoaștem. Progresele recente în domeniul IA au adus cu sine afirmații privind IA capabilă de auto-îmbunătățire, adoptarea în masă a agenților autonomi și IA rebele care au „evadat" pentru a lansa atacuri cibernetice. Însă dacă aceste progrese marchează sau nu sosirea singularității depinde de modul în care este definită aceasta.
Concepția clasică a fost popularizată pentru prima dată în 1965 de matematicianul britanic I.J. Good, care a emis teoria că o „mașină ultrainteligentă" ar putea deveni capabilă să se reproiecteze pentru a fi mai inteligentă și mai performantă decât predecesoarea sa. Un astfel de eveniment ar face ca inteligența umană să devină rapid irelevantă, la fel cum cimpanzeii nu pot înțelege în mod semnificativ mecanica cuantică.
Conform acestei definiții, singularitatea nu a sosit încă. Cele mai recente descoperiri se aseamănă mai mult cu IA îngustă - extrem de capabilă în anumite domenii, dar încă puternic dependentă de oameni. Acestea nu inventează în mod independent domenii de cunoaștere complet noi și nici nu se reinventează fără intervenția umană. Cu toate acestea, granița devine din ce în ce mai neclară.
Modelele de ultimă generație apar din ce în ce mai frecvent, fiecare nouă versiune fiind folosită pentru a accelera noi descoperiri științifice și tehnologice. Pentru Altman, singularitatea este mai puțin probabil să fie un singur eveniment dramatic, ci mai degrabă un proces continuu care este deja în desfășurare. Pe măsură ce societatea se adaptează treptat la o lume în care IA preia tot mai multă muncă intelectuală - de la generarea de ipoteze până la automatizarea muncii -, tranziția s-ar putea dovedi evidentă doar în retrospectivă.
„Cred că este adevărat atât faptul că totul se desfășoară într-o creștere exponențială nebunească, cât și că niciun moment anume nu reprezintă punctul de cotitură", a spus el. „Și, de asemenea, că ne aflăm cumva într-una dintre acele perioade decisive în care curba poate lua o direcție sau alta, așa cum s-a întâmplat când am început acum 10 ani."
Mulți cercetători rămân sceptici, susținând că modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) care stau la baza instrumentelor de IA precum ChatGPT sunt limitate în mod fundamental de arhitectura lor. Este posibil ca astfel de modele să nu fie suficiente pentru a produce raționament autentic, creativitate sau inteligență autonomă. Însă Altman nu este singura personalitate de seamă din domeniul tehnologiei care susține că singularitatea a sosit deja.
În ianuarie anul acesta, Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a scris pe X: „Am intrat în singularitate." Musk a fost unul dintre cei mai mari pesimiști în ceea ce privește IA, în ciuda faptului că a dezvoltat propriile sisteme de IA prin intermediul SpaceXAI. În 2016, el a avertizat că oamenii riscă să fie tratați ca niște animale de companie de către IA, dacă nu se dezvoltă o tehnologie care să conecteze creierul la computere.
De asemenea, el a avertizat că IA este „mult mai periculoasă decât armele nucleare", iar în 2017 s-a alăturat lui Kurzweil și altor cercetători proeminenți din domeniul IA, angajându-se să susțină linii directoare stricte pentru dezvoltarea IA avansate. „IA avansată ar putea reprezenta o schimbare profundă în istoria vieții pe Pământ și ar trebui planificată și gestionată cu grijă și resurse proporționale", se arată în scrisoarea deschisă publicată de Future of Life Institute.
„Superinteligența ar trebui dezvoltată numai în slujba unor idealuri etice împărtășite pe scară largă și în beneficiul întregii umanități, nu al unui singur stat sau al unei singure organizații." Unul dintre cele mai bune exemple care ilustrează cum o IA scăpată de sub control ar putea duce la consecințe dezastruoase este un experiment mental numit „maximizatorul de agrafe de birou".
Conceput de filosoful suedez Nick Bostrom în 2003, acesta imaginează o IA superinteligentă căreia i se dă obiectivul simplu de a produce cât mai multe agrafe de birou posibil. În ciuda obiectivului aparent inofensiv, IA s-ar putea transforma într-o amenințare existențială pentru umanitate dacă nu i se instaurează un cadru etic. „IA își va da seama rapid că ar fi mult mai bine dacă nu ar exista oameni, deoarece aceștia ar putea decide să o oprească", a scris profesorul Bostrom. „De asemenea, corpurile umane conțin o mulțime de atomi care ar putea fi transformați în agrafe de birou. Viitorul spre care IA ar încerca să se îndrepte ar fi unul în care ar exista o mulțime de agrafe de birou, dar niciun om."
Scenarii cu IA rebele s-au produs deja într-o măsură limitată cu modelele de ultimă generație create de Anthropic și OpenAI, care recent au scăpat din limitele testelor pentru a lansa singure atacuri cibernetice împotriva altor companii, în scopul de a-și atinge obiectivele. Altman a recunoscut într-un interviu recent că există încă „probleme majore de aliniere a IA care trebuie rezolvate, precum și probleme de siguranță". El a afirmat că cele mai mari riscuri ar putea apărea cu mult înainte de apariția unei ipotetice superinteligențe, menționând perturbări economice majore și temeri legate de pierderi masive de locuri de muncă.
Faptul că singularitatea se va dovedi a fi o revoluție peste noapte sau o transformare lentă ar putea conta, în cele din urmă, mai puțin decât consecințele sale. Chiar înainte ca mașinile să devină mai inteligente decât oamenii în toate domeniile, acestea ar putea remodela industriile, guvernele și piețele muncii la o scară comparabilă cu Revoluția Industrială sau cu internetul. Riscurile reale ale depășirii acestui orizont de evenimente nu vor fi cunoscute decât după ce acesta s-a produs deja. Iar până atunci, s-ar putea să fie prea târziu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mai multe previziuni conduc la același rezultat: Ceva grav de tot urmează a se întâmpla în războiul din Ucraina
O sinteza referitoare la evenimentele din ultimele saptamini conduce la o previziune aproape inevitabila: urmeaza ceva c ...
-
Ziua în care se anulează gravitația Pământului: Avertismentul apocaliptic din 12 august 2026 și ecuația secretă a „Proiectului Anchor”
O teorie a conspirației fara precedent zguduie platformele TikTok și Instagram, strangand sute de milioan ...
-
Eclipsa din 12 august: orașul european cu cea mai lungă totalitate și zonele vizibile din România
Eclipsa totala de Soare din 12 august 2026 va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. ...
-
Epidemia de dans din Franța: Săptămâni întregi oamenii nu s-au putut opri până la epuizare generală
În vara anului 1518, sute de oameni din Strasbourg au inceput sa danseze fara oprire, timp de zile și chiar saptam ...
-
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire „neobișnuită", arată un studiu
Oamenii de știința au descoperit dovezi care sugereaza ca temutul cutremur de magnitudine 9 din zona de subducție Cascad ...
-
România apelează la energia din Ucraina după oprirea Unității 1 de la Cernavodă. O companie moldovenească intermediază achiziția
Nuclearelectrica a anunțat, luni la pranz, ca achiziționeaza energie electrica din Ucraina cu sprijinul Energocom, furni ...
-
Unităţile centralei nucleare bulgare de la Kozlodui funcţionează normal, în pofida nivelului scăzut record al Dunării
Cele doua unitati operationale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continua sa functioneze normal, in pofida nive ...
-
Un american a bătut recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii închiși
Un american a reușit sa bata recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii inchiși, transmite Mediafax. El a avut ...
-
Coreea de Sud înregistrează cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor
Coreea de Sud a inregistrat cea mai ridicata temperatura consemnata de la inceputul masuratorilor meteorologice moderne, ...
-
OZN-uri: dosarele secrete ale Pentagonului ies la lumină după 80 de ani. De ce Germania apare obsesiv în dosarele desecretizate
Arhive americane desecretizate recent dezvaluie ca interesul autoritaților pentru fenomene aeriene neidentificate dateaz ...
-
Expert: „O să fie un fiasco mai mare decât la Praid. Exploziile de pe Dunăre nu vor salva Centrala Cernavodă!"
Exploziile controlate efectuate duminica de Ministerul Apararii Naționale pentru devierea unei parți din debitul Dunarii ...
-
Marea Britanie anulează actele de rezidență date unor europeni post Brexit. Sute de mii de români au aplicat să rămână în țară după ieșirea din UE
Home Office, echivalentul ministerului de Afaceri Interne din Marea Britanie, a inceput sa trimita scrisori cetațenilor ...
-
O țară nordică vrea să-și repopuleze satele și oferă facilități celor care se mută în aceste regiuni. Care sunt oportunitățile de care se bucură noii locuitori
Islanda cauta oameni care sa se mute in satele sale de poveste și este gata sa ofere sprijin financiar și facilitați pen ...
-
Armata a reușit să devieze cursul Dunării, ca apa să ajungă la centrala de la Cernavodă. Militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil
De aceasta data, militarii au folosit 100 de kilograme de explozibil, iar operațiunea a fost reușita. Cursul Dunarii va ...
-
Dr. Heather Lynn: Mi-am pus „Casca lui Dumnezeu" și am pătruns în simulare. Iată ce am văzut!
Autor: Dr. Heather Lynn Da. Da! Îmi raspunde, la naiba. Îmi pierd mințile. Sunt oficial nebuna de legat. Doa ...
-
Un pilot român a murit în ciocnirea celor două elicoptere trimise la incendiile din Grecia
Un pilot roman și un coordonator grec și-au pierdut viața dupa ce doua elicoptere implicate in stingerea incendiilor de ...
-
BBC: Rețeaua Foxtrot - Adolescenți asasini recrutați pentru a ucide în toată Europa
Într-o suburbie a Stockholmului, un barbat imbracat in negru a aparut in noaptea de iarna. Ținand un pistol, s-a a ...
-
Israelul face prăpăd în Fâșia Gaza, pentru a doua zi consecutiv: Cel mai mare număr de morți din ultimele săptămâni
Fasia Gaza a fost vizata duminica de lovituri aeriene israeliene pentru a doua zi consecutiv, cel putin 15 palestinieni ...
-
Forma reală a Pământului - nu e nici glob, nu e nici plat - NASA il numește GEOID si arată ca un cartof turtit
În loc sa arate clasica sfera albastra pe care o cunoaștem din spațiu, noul model 3D bazat pe cartografierile din ...
-
O rachetă SpaceX scăpată de sub control va lovi Luna cu o viteză de peste 8.700 km/h. Va crea un crater cu un diametru de 27 de metri
O treapta superioara a unei rachete SpaceX, ramasa necontrolata pe orbita dupa lansarea a doua module lunare in ianuarie ...
-
MApN, intervenție de urgență lângă Cernavodă. O stâncă va fi detonată pentru a devia cursul Dunării
S-au luat masuri de urgența pentru a menține alimentarea cu apa a Centralei Nucleare de la Cernavoda, afectata de scader ...
-
Explicația meteorologică a unui "August în flăcări" și de ce nu revin precipitațiile în România
Debutam o ultima luna a verii calda, conform estimarii majoritații modelelor. August pare ca va readuce caldura printr-o ...
-
Oamenii de știință au descoperit cum să „editeze" amintirile tale. Ar putea să-ți elibereze mintea
O mama iși pierde un copil. Un soldat iși vede un prieten sfartecat. Un copil este abuzat de persoana care ar trebui s ...
-
Armata a testat odată nave „invizibile". Acum, un bărbat se află în centrul conspirației „Experimentul Philadelphia".
Este sfarșitul verii anului 1943, iar lumea este in razboi. Cu mitul dominației navale japoneze distrus la Midway in var ...
-
Arheologii au găsit un schelet purtând un amuletă care ar putea schimba istoria creștinismului
O amuleta de argint vechi de 1.800 de ani, descoperita ingropata intr-un mormant din Frankfurt, Germania, inca langa bar ...
-
Experiențe de moarte împărtășită: Oameni care au experimentat decesul altcuiva - despre care au relatat ei înșiși
Cu cateva momente inainte ca tatal sau sa moara efectiv, William Peters spune ca s-a gasit intr-o dimensiune diferita un ...
-
De ce s-au întors în Maroc migranții din Ceuta? Nu era ca în videoclipurile virale de pe rețele: "Am fost păcăliți"
Migranții care au inotat și au intrat ilegal in Ceuta au dezvaluit care au fost motivele pentru care au decis sa se into ...
-
Washington Post: Netanyahu a respins transferul sistemelor de rachete antiaeriene Iron Dome către Ucraina
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins transferul sistemelor de rachete antiaeriene Iron Dome catre Ucrai ...
-
Explicația din spatele anomalei: de ce ploile abundente din România nu au reușit să salveze Dunărea de la dezastru
Aversele abundente din ultimele saptamani nu au fost suficiente pentru a salva fluviul: nivelul Dunarii in Romania conti ...
-
Instituțiile din România, țintă sigură pentru hackeri. "Abia au început să se uite mai atent la sistemele pe care le avem"
În ultimele luni, instituțiile publice și private din Romania s-au confruntat cu un val masiv de atacuri ciberneti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu