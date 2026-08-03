CET Titan intră într-o nouă etapă de implementare. SAPE își consolidează planul de investiții în producție, stocare și infrastructură energetică critică
Postat la: 03.08.2026 |
Semnarea contractului de finanțare pentru CET Titan București reprezintă mai mult decât trecerea proiectului într-o nouă etapă de dezvoltare: este un semnal privind accelerarea procesului de modernizare a infrastructurii energetice a României.
Noua centrală va contribui la creșterea securității energetice a Capitalei, la utilizarea eficientă a resurselor energetice și la reducerea impactului asupra mediului, prin folosirea unor tehnologii moderne de cogenerare de înaltă eficiență. Totodată, CET Titan deschide perspectiva dezvoltării unei noi generații de centrale energetice, pe baza unui model care poate fi replicat și în alte orașe din România, pentru susținerea unui sistem energetic sigur, eficient și competitiv.
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - SAPE S.A. și Titan Power S.A. anunță semnarea contractului de finanțare cu sindicatul bancar format din CEC Bank și Exim Banca Românească, destinat implementării proiectului de construire a noii Centrale Electrice de Termoficare CET Titan, una dintre cele mai importante investiții realizate în infrastructura energetică a municipiului București în ultimele decenii.
Contractul de finanțare, în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei, marchează o etapă decisivă în dezvoltarea proiectului și asigură o parte substanțială a resurselor financiare necesare achiziției echipamentelor și executării lucrărilor de construire a noii centrale de cogenerare de înaltă eficiență.
Investiția este realizată de Titan Power S.A., societate de proiect deținută majoritar de SAPE S.A. și minoritar de Electrocentrale Grup S.A. - ELG S.A.
Electrocentrale Grup S.A. se află într-un proces de fuziune prin absorbție cu SAPE S.A., aceasta din urmă având calitatea de societate absorbantă. SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. sunt companii aflate în coordonarea Ministerului Energiei.
Proiectul reprezintă prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în București după anul 1979 și demonstrează angajamentul SAPE pentru modernizarea infrastructurii energetice și creșterea securității alimentării cu energie electrică și termică a Capitalei.
CARACTERISTICILE ȘI IMPACTUL PROIECTULUI
La finalizarea investiției, centrala va produce aproximativ 400 GWh/an de energie electrică în bandă, care va fi livrată în rețeaua electrică de distribuție și în Sistemul Energetic Național.
De asemenea, centrala va furniza aproximativ 200 GWh/an de energie termică în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului București - SACET, contribuind la creșterea siguranței alimentării cu energie termică în zonele deficitare din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.
Noua CET Titan, amplasată în sectorul 3 al municipiului București, va utiliza tehnologii moderne de cogenerare pe gaze naturale, proiectate pentru obținerea unui randament energetic total de aproximativ 90% și pentru reducerea consumului specific de combustibil.
Comparativ cu instalațiile energetice convenționale existente, noua centrală va contribui la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creșterea eficienței energetice și la consolidarea flexibilității sistemului energetic.
Totodată, proiectul este conceput astfel încât să permită, în perspectivă, utilizarea unor combustibili cu emisii reduse de carbon, inclusiv a amestecurilor de gaze naturale și hidrogen, în funcție de evoluția tehnologiilor și a cadrului național și european de reglementare.
STADIUL IMPLEMENTĂRII
Prima etapă a investiției a fost finalizată prin demolarea structurilor existente și executarea lucrărilor de pregătire și îmbunătățire a terenului de fundare. În prezent, sunt în desfășurare activitățile pregătitoare necesare începerii construcției noilor instalații.
Durata estimată până la punerea în funcțiune este de aproximativ 14 luni, în funcție de evoluția lucrărilor, îndeplinirea obligațiilor contractuale și parcurgerea etapelor de testare și autorizare.
În cursul acestei luni au fost demarate testele de acceptanță în fabrică - Factory Acceptance Tests (FAT) - pentru principalele echipamente tehnologice care vor fi instalate în noua centrală, confirmând trecerea proiectului într-o etapă avansată de implementare tehnică.
Semnarea contractului de finanțare reconfirmă încrederea instituțiilor financiare în viabilitatea tehnică și economică a proiectului CET Titan.
Totodată, investiția poate constitui un model pentru dezvoltarea viitoarelor centrale de cogenerare la nivel de sector, cu capacități de aproximativ 50 MW. Acest concept poate fi replicat și în alte localități din România, pentru modernizarea infrastructurii, creșterea eficienței energetice și consolidarea securității energetice naționale.
Prin realizarea CET Titan, SAPE își reafirmă rolul de investitor strategic al statului român în sectorul energetic și angajamentul pentru dezvoltarea unor proiecte sustenabile, fundamentate tehnic și economic și administrate cu disciplină investițională.
DIRECȚIILE PLANULUI INVESTIȚIONAL AL SAPE S.A.
În paralel cu proiectul CET Titan, SAPE urmărește modernizarea capacităților proprii de producere a energiei din surse regenerabile, instalarea unor sisteme de stocare și dezvoltarea unor noi investiții în infrastructura energetică.
Principalele direcții ale planului investițional al SAPE sunt:
* optimizarea infrastructurii energetice existente, prin menținerea, modernizarea și dezvoltarea capacităților proprii de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
* extinderea capacităților de producere și stocare, prin instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice în baterii - BESS și prin creșterea capacităților de producție pe amplasamentele existente;
* dezvoltarea portofoliului de participații, prin achiziția unor pachete de acțiuni în companii din sectorul energetic și prin constituirea unor societăți de proiect sau participarea în cadrul acestora;
* implementarea și dezvoltarea proiectului CET Titan, investiție strategică de cogenerare de înaltă eficiență pentru municipiul București;
* dezvoltarea unor parteneriate strategice cu operatori și companii din sectorul energetic, pentru implementarea unor proiecte de interes național.
Implementarea acestor proiecte va fi etapizată în funcție de buget, disponibilitatea finanțărilor, maturitatea tehnică, obținerea avizelor și aprobărilor corporative, structura de finanțare și rezultatele analizelor de rentabilitate și risc.
PORTOFOLIUL DE PARTICIPAȚII AL SAPE S.A.
* PPC Energie S.A. - 21,42268%;
* Rețele Electrice România S.A. - 17,92503%;
* Indra Soluciones Tecnologías de la Información România S.R.L. - 49%;
* Bursa Română de Mărfuri S.A. - 0,7125%;
* Hidro Tarnița S.A. - 99,358%;
* Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român S.A. - 20%;
* Titan Power S.A. - 67,30%;
* S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - 0,106225%;
* Societatea Energetică Electrica S.A. - 0,111396%;
* Conpet S.A. - 0,034860%;
* S.N.G.N. Romgaz S.A. - 0,291196%;
* S.N. Nuclearelectrica S.A. - 0,114287%;
* OMV Petrom S.A. - 0,185841%;
* S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - 0,007105%.
Prin administrarea acestor participații, SAPE urmărește protejarea și creșterea valorii activelor statului român, exercitarea responsabilă a drepturilor corporative și orientarea resurselor financiare către proiecte energetice viabile și de interes strategic.
DESPRE SAPE S.A.
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - SAPE S.A. este o societate cu capital integral de stat, ale cărei acțiuni sunt deținute de statul român, prin Ministerul Energiei.
SAPE S.A. a fost constituită prin divizarea parțială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din 19 decembrie 2013 și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 85/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2014.
În cadrul procesului de divizare, SAPE S.A. a preluat de la Electrica S.A., în calitatea acesteia de vânzător, contractele de privatizare și toate drepturile și obligațiile aferente acestora, respectiv:
* Contractul de privatizare a S.C. Electrica Banat S.A.;
* Contractul de privatizare a S.C. Electrica Dobrogea S.A.;
* Contractul de privatizare a S.C. Electrica Moldova S.A.;
* Contractul de privatizare a S.C. Electrica Oltenia S.A.;
* Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A.
În această calitate, SAPE S.A. monitorizează îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de privatizare, exercită drepturile care decurg din acestea și gestionează, după caz, demersurile juridice, litigiile naționale și procedurile arbitrale internaționale izvorâte din aplicarea contractelor respective.
Prin portofoliul său de participații și proiecte, SAPE contribuie la dezvoltarea capacităților naționale de producere și stocare a energiei, la modernizarea infrastructurii energetice, la consolidarea securității energetice și la protejarea intereselor economice ale statului român.
Strategia SAPE urmărește consolidarea companiei ca vehicul investițional performant al statului român, orientat către creșterea valorii portofoliului, disciplină financiară, parteneriate strategice și implementarea unor proiecte sustenabile, fundamentate tehnic și economic."
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