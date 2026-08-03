Hartă termică pentru fiecare emoție declanșată în corp. Ce părți se activează automat odată cu frica, fericirea, tristețea, dragostea, invidia sau dezgustul
Postat la: 03.08.2026 |
Cercetătorii de la Universitatea Aalto din Finlanda au desfășurat un experiment pe peste 700 de persoane. Le-au arătat fiecărei persoane o listă de cuvinte care descriu emoții și două siluete umane goale, apoi au pus o întrebare simplă: când simți această emoție, care părți ale corpului tău se simt mai active și care părți se simt mai puțin active?
Nici o emoție nu a fost declanșată artificial. Oamenii au raportat pur și simplu ceea ce știau deja din experiența trăită. Cercetătorii au suprapus apoi fiecare răspuns și au construit o hartă termică pentru fiecare emoție, unde culorile calde marchează o senzație crescută, iar culorile reci marchează o senzație scăzută.
Rezultatele au fost remarcabil de consistente:
- Fericirea activează aproape întregul corp, de la cap până la picioare.
- Furia și frica se concentrează puternic în piept, brațe și cap, exact regiunile pe care corpul le-ar mobiliza pentru a lupta sau a fugi.
- Dezgustul se concentrează în gât și stomac, corespunzând grețurilor fizice pe care oamenii le descriu.
- Tristețea și depresia fac opusul fericirii, drenând senzația din brațe și picioare, ceea ce ar putea explica de ce tristețea profundă se simte ca o greutate și oboseală.
- Dragostea și mândria se comportă aproape ca niște frați, ambele radiază în afară din piept și cap.
- Rușinea arde cel mai tare în față, corespunzând răspunsului de roșire, în timp ce răcește restul corpului.
- Invidia rămâne aproape complet izolată în cap, deconectată de restul corpului în comparație cu orice altă emoție testată.
Pentru a exclude coincidența sau obiceiurile lingvistice comune, echipa a repetat experimentul cu vorbitori de suedeză și Hokkien taiwanez, două grupuri lingvistice fără nicio legătură istorică cu finlandeza. Aceleași tipare corporale au apărut din nou. Această consistență între limbi și culturi neînrudite sugerează că acestea nu sunt doar expresii figurate precum o inimă frântă sau fluturi în stomac. Ele ar putea reflecta ceva înnăscut în modul în care corpul și creierul uman procesează emoțiile.
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