Realizare uriașă în domeniul întineririi: O enzimă creată cu IA „șterge” bătrânețea din țesuturi

Oamenii de știință au făcut un pas istoric în medicina longevității, reușind să inverseze degradarea chimică a țesuturilor umane.

Compania Revel Pharmaceuticals, în colaborare cu Calico Life Sciences, a publicat recent în revista Nature Communications un studiu care demonstrează cum o enzimă proiectată cu ajutorul inteligenței artificiale poate „curăța” semnele îmbătrânirii moleculare.

Miza acestei cercetări o reprezintă combaterea produșilor de glicare avansată (AGEs). Aceștia funcționează ca o veritabilă „rugină” biologică: zaharurile se leagă rigid de proteinele esențiale, precum colagenul din artere și piele. În timp, procesul duce la pierderea elasticității vasculare, riduri, hipertensiune și alte afecțiuni cronice grave asociate cu înaintarea în vârstă. Până acum, medicii considerau aceste modificări complet ireversibile.

Soluția revoluționară poartă numele de CMLase. Cercetătorii au utilizat tehnici avansate de screening computațional și evoluție dirijată pentru a modifica o enzimă bacteriană, transformând-o într-un instrument chirurgical molecular de mare precizie. Rolul ei este de a identifica și distruge selectiv molecula CML, una dintre cele mai răspândite forme de AGEs din corpul uman.

Rezultatele testelor de laborator, efectuate pe mostre de țesut prelevate de la donatori umani, sunt spectaculoase. În cazul unei aorte abdominale recoltate de la un donator de 75 de ani, tratamentul cu CMLase a redus acumularea de compuși nocivi cu peste 70%. Mai mult, în mostrele de piele îmbătrânită, enzima a eliminat 55% din degradarea chimică. Structura pielii a fost regenerată profund, nivelul indicatorilor de îmbătrânire scăzând sub cel întâlnit în mod normal la un adult de 31 de ani.

Deși tehnologia se află în faza preclinică și nu a fost testată încă pe organisme vii, ea validează un concept medical nou: îmbătrânirea moleculară poate fi reparată direct.