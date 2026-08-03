Eclipsa din 12 august: orașul european cu cea mai lungă totalitate și zonele vizibile din România

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. Europa va fi traversată de o fâșie îngustă în care Luna va acoperi complet Soarele, iar într-un oraș european întunericul va dura mai bine de două minute. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și doar din anumite județe.

Pe 12 august 2026, Reykjavik, capitala Islandei, va fi unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru observarea eclipsei totale de Soare. Aici, faza de totalitate va dura aproximativ două minute și 13 secunde, timp în care Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi.

Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei, unde fenomenul va dura aproximativ două minute și 18 secunde.

Banda de totalitate va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei, nordul Spaniei și nord-estul Portugaliei. În afara acestei fâșii, inclusiv în cea mai mare parte a Europei, eclipsa va fi vizibilă doar parțial.

Evenimentul este și o oportunitate importantă pentru cercetători. NASA va trimite un avion de cercetare WB-57 deasupra Atlanticului pentru a urmări coroana solară din interiorul benzii de totalitate. În paralel, Agenția Spațială Europeană și mai multe echipe universitare vor efectua observații din Islanda și Spania folosind baloane de mare altitudine și instrumente speciale pentru studierea eclipsei și a atmosferei terestre, notează Forbes.

Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea eclipsei totale, deoarece banda de totalitate traversează nordul țării și Insulele Baleare.

Orașe precum Bilbao, Santander, Oviedo, León și Burgos vor avea parte de eclipsă totală, iar în Palma de Mallorca și Ibiza fenomenul se va produce foarte aproape de apus, potrivit ESA.

În Madrid, Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 99%, însă orașul nu se află pe banda de totalitate, astfel că eclipsa va rămâne parțială.

După eclipsa din 2026, Spania va mai găzdui o eclipsă totală pe 2 august 2027 și o eclipsă inelară pe 26 ianuarie 2028, ceea ce face ca următorii ani să fie deosebit de importanți pentru astronomi și pasionații de observații.

Cum se va vedea eclipsa de Soare din România

În România, eclipsa va putea fi observată doar parțial și doar din vestul și o parte din centrul țării, relatează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu".

Cele mai bune condiții vor fi în Oradea, unde Luna va acoperi până la 38% din discul solar, urmată de Satu Mare (aproximativ 32%), Arad (31%) și Timișoara (28%). Fenomenul va putea fi observat și în Cluj, Baia Mare, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș și Brașov, însă cu un grad mai redus de acoperire.

În București și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei și Moldovei de est, eclipsa nu va fi vizibilă.

Specialiștii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit direct în timpul unei eclipse, nici măcar al uneia parțiale. Observarea în siguranță se face doar cu ochelari certificați pentru eclipse sau cu filtre solare speciale pentru instrumentele optice.

În aceeași perioadă în care va avea loc eclipsa totală de Soare, pasionații de astronomie vor putea urmări și unul dintre cele mai spectaculoase roiuri de meteori ale anului - Perseidele. Potrivit astronomului Adrian Șonka, curentul de meteori este activ între 17 iulie și 26 august, iar maximul va avea loc în jurul datei de 13 august, în jurul orei 06:00. Deoarece acest moment se produce în timpul zilei, cele mai bune observații vor putea fi făcute în nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august.

În condiții ideale, cu un cer senin și departe de poluarea luminoasă, pot fi observați până la 100 de meteori pe oră. Astronomii recomandă alegerea unor zone rurale, montane sau aflate la distanță de marile orașe, unde cerul este cât mai întunecat.

Un avantaj important în 2026 este că Luna nu va afecta semnificativ observațiile, deoarece luminozitatea ei va fi redusă în perioada maximului Perseidelor. Acest lucru va permite observarea unui număr mai mare de meteori, comparativ cu anii în care lumina Lunii estompează fenomenul.

Specialiștii recomandă ca observațiile să fie făcute după miezul nopții și până în zorii zilei, când constelația Perseu urcă suficient de sus pe cer, iar activitatea roiului de meteori este cea mai intensă. Nu sunt necesare telescoape sau binocluri, deoarece Perseidele pot fi urmărite cu ochiul liber dintr-un loc cu vizibilitate bună.