Mort de cateva luni descoperit mumificat intr-un apartament din Timisoara

Teribila descoperire la Timisoara intr-un apartament din zona Take Ionescu. Cadavrul unui barbat a fost gasit in locuinta, la mult timp de cand acesta n-ar mai fi dat niciun semn de viata. Se pare ca omul a decedat in urma cu cateva luni.

Cel care a alertat politia este un verisor care le-a spus ca n-a mai reusit sa ia legatura cu timisoreanul de foarte multa vreme si ca vecinii s-au ingrijorat. Politistii au patruns in apartament si au gasit cadavrul proprietarului, in varsta de 64 de ani, in stare avansata de putrefactie. Era pur si simplu mumificat.

„Un barbat in varsta de 56 de ani a sezizat organele de politie cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 64 de ani, domiciliat pe bulevardul Take Ionescu nu a mai fost vazut de o lunga perioada de timp. Impreuna cu acesta, politistii s-au deplasat la fata locului, unde intr-una din camere au fost descoperite ramasite umane„, transmit reprezentantii IPJ Timis, care au deschis un dosar de moarte suspecta.

Barbatului ii plateau utilitatile online niste rude care nu s-au impacientat ca nu au mai luat legatura cu el, intrucat obisnuia sa plece des si sa stea vreme mai indelungata pe la rude ori prieteni. De asemenea, cineva din familie se preocupa sa achite intretinerea.

Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.