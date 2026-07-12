Iranul continuă seria de atacuri după bombardamentele americane: a lovit în plin Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar după riposta din Iordania

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminică dimineaţă, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anunţat Ministerul Apărării, în timp ce autorităţile din Bahrain au activat sirenele de alertă aeriană, iar jurnaliştii AFP din Qatar au auzit explozii la Doha.

Aceste atacuri vin în urma loviturilor aeriene americane din noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Iranului, după ce forţele armate ale acestei ţări au tras asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz. Mai devreme, Iranul a atacat in forța si Iordania.

La Doha, un jurnalist al AFP a asistat la interceptări în cerul din sudul oraşului, iar toţi locuitorii au primit pe telefoanele lor o alertă din partea autorităţilor, prin care li se cerea să rămână la adăpost.

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine" a Strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată".

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

A suferit „daune semnificative la sala maşinilor", iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).