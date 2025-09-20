Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Judecătoarea din Timișoara vorbeste despre o lume a oamenilor-șerpi care conspiră

Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar o judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori.

Aceasta a avut interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiției.

Imediat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat trimiterea dosarului în instanță, pe rețelele sociale s-a anunțat că mare parte din dosar este posibil să pice, deoarece ar fi prescrisă posibila infracțiune de favorizare a făptuitorului după întâlnirea dintre judecătoarea Adriana Stoicescu și Călin Georgescu din 2019, potrivit Antena3 CNN.

Atunci Georgescu, conform declarației magistratului, i-a spus că o să fie președintele României și i-a propus să fie ministru al Justiției, dar Stoicescu a refuzat.

Surse oficiale au declarat pentru Antena 3 CNN că procurorii s-au autosesizat după ce au apărut informații că oameni din anturajul lui Călin Georgescu au contactat-o pe Adriana Stoicescu pentru a-i ajuta să găsească pe cineva pentru a influența ce se întâmplă în dosarul DIICOT.

Când a fost audiată ca martor, Adriana Stoicescu a negat.

„Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu", se arată în rechizitoriul PÎCCJ.

Ulterior audierii, procurorii au decis clasarea pentru Adriana Stoicescu.

În investigația care a vizat și echipa de susținere a lui Călin Georgescu, procurorii au scos la iveală un detaliu foarte important.

„La 20 ianuarie 2025, Burcea Marin a convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România o întrevedere cu Georgescu Călin, aceasta materializându-se pe data de 21 ianuarie 2025 la sediul acestei misiuni diplomatice, în intervalul orar 11:55 - 12:36", se precizează în rechizitoriul procurorilor.

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a avut o primă reacție, marți, după ce informația a apărut în presă, în care vorbește de o 'lume a șerpilor', care 'te vând pe 30 de arginți'.

'Dumnezeu a creat șarpele. Dumnezeu a creat omul. Lipsit de inspirație, dar dornic de afirmare, Diavolul și-a spus că musai trebuie să fie și el creator, să nu rămână mai prejos. Și a creat oamenii-șerpi. Ce deliciu... Ce copleșitor... Ce miraculos sentiment, să creezi ființe după chipul și asemănarea ta... Oamenii șerpi sunt senzaționali. Te înconjoară cu atenție și te copleșesc cu grijă. Sunt atenți, sunt empatici, sunt mereu prezenți.

Generoși în gesturi calde și plini ochi de preocupare pentru binele tău, se insinuează și te îmbrățișează. Sunt calzi și senini. Și iubitori. Apoi, îți dau sărutul lui Iuda. Apoi te vând pe 30 de arginți, doar pentru că le place. Trăim într-o lume a șerpilor cu care bei o cafea, liniștită și senină, crezând că ești cu un prieten. Trăim într-o lume a șerpilor care, pentru a fi pe placul stăpânilor, își vând ultima brumă de demnitate. Trăim în lumea lor, dar cu principiile noastre, iar asta ei nu o pot înțelege. Ne pot hăitui, ne pot vâna, ne pot pune sub lupă și analiza, ca pe niște mici creaturi lipsite de apărare.

Pot spune minciuni despre noi. Pot inventa povești. Iar și iar. Dar conștiința curată nu o vor putea niciodată sugruma. Sau încătușa. Verticalitatea, onestitatea și adevărul nu le vor putea niciodată ucide. Pot doar încerca', spune judecătoarea, într-un mesaj pe Facebook.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de comunicarea de informații false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum și favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara.

Ulterior, pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut și obținut de la Curtea supremă interceptarea comunicațiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar și supravegherea video și audio a acesteia. Măsura supravegherii a fost prelungită până la 3 mai 2025.

De asemenea, procurorii au obținut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel București, pentru a 'planta' dispozitive de înregistrat video și audio.

Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declarația dată în fața anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.

Magistratul a acceptat și, în cadrul întâlnirii, Georgescu i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către judecătoare.

'Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Călin Georgescu și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu', se arată în documentul Parchetului.

La audieri, judecătoarea a explicat că a mai avut o discuție asemănătoare, tot în anul 2019, dar a refuzat și atunci să intre în politică.

Tot în acest dosar a fost audiată ca martoră o jurnalistă, care discutase la începutul anului 2025 cu judecătoarea despre Călin Georgescu.

'Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menționat că o cunoaște pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulți ani și au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana la o cafenea, pentru o discuție amicală, iar printre subiectele abordate au fost și candidatura lui Georgescu Călin și anularea alegerilor prezidențiale. În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câțiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susținut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocații lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat și martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat', se arată în rechizitoriu.

Pe 26 august, procurorii au percheziționat un imobil din Timișoara unde locuiește fără forme legale Petrovici Georgeta Cătălina, de unde au ridicat mai multe probe, constând în dispozitive informatice și dispozitive de stocare a datelor informatice, respectiv un laptop și două memory stick-uri.

Anchetatorii au descoperit pe un memory stick o înregistrare audio cu o discuție purtată între Petrovici Georgeta-Cătălina și judecătoarea Adriana Stoicescu, în data de 14 februarie 2025, la o cafenea din Timișoara.

'În esență, datele informatice identificate reprezintă o discuție purtată de către martorul Stoicescu Adriana cu martorul Petrovici Georgeta, revelatoare sub aspectul existenței unei interacțiuni între magistratul judecător și inculpatul Georgescu Călin, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituțional imaginat de către candidatul la alegerile prezidențiale, după preluarea pârghiilor de putere. Astfel, aspectele ce se desprind din economia conversației, concordante cu cele relatate de martorul Stoicescu Adriana, certifică faptul că, în anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore ('...și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi președintele României. Deci... ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el...') și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de ministru al Justiției, într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine '... A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da, cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?...', se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversație faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita sa să fie viabilă - ('...El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei... și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea...').

Procurorii susțin însă că acțiunile judecătoarei nu intră în sfera penalului și au clasat partea din dosar care se referea la Adriana Stoicescu.