Noi detalii în tragedia româncei care și-a ucis fiica de 13 ani în Italia: ultimul mesaj lăsat înainte de moarte și acuzațiile familiei
Postat la: 25.06.2026 |
Apar noi detalii cutremurătoare în cazul româncei din Torino care și-a ucis fiica de 13 ani, apoi s-a sinucis. Familia femeii susține că aceasta ceruse în repetate rânduri ajutor medical și psihologic, însă a fost „abandonată de toți". Înainte de a-și pune capăt zilelor, femeia a lăsat un mesaj pentru fiica cea mare: „Uită-te în telefonul meu".
„Uită-te în telefonul meu". Mesajul care ridică noi întrebări în anchetă
La două zile după tragedia care a șocat Italia și comunitatea românească, anchetatorii încearcă să afle ce a vrut să transmită Mihaela Belecciu, românca de 39 de ani care și-a strangulat fiica de 13 ani și apoi s-a sinucis.
Potrivit presei italiene, înainte de a muri, femeia i-a lăsat fiicei celei mari un bilet în care i-a scris: „Uită-te în telefonul meu", oferindu-i inclusiv codurile de acces, potrivit Corriere.
Acum, polițiștii încearcă să afle dacă în telefon se află mesaje, fotografii sau alte dovezi care ar putea explica drama petrecută în apartamentul familiei din Torino.
„Ceva trebuie să fie în acel telefon. Vrem doar să iasă adevărul la iveală", a declarat fratele femeii pentru publicația Corriere della Sera.
Familia: „Era victima unei relații toxice"
Rudele susțin că viața Mihaelei s-a schimbat radical după despărțirea de soț.
Bărbatul plecase în Elveția pentru muncă în urmă cu mai bine de un an, iar, potrivit familiei, în ultimele luni și-ar fi abandonat soția și fiicele.
„La început părea totul normal, dar apoi au ieșit la iveală numeroase minciuni. A încetat să-i mai trimită bani și îi spunea că nu se poate întoarce în Italia", au povestit fratele și sora femeii.
Punctul de ruptură ar fi venit în luna februarie.
„Când i-a cerut explicații, el i-a trimis un selfie în care apărea îmbrățișat cu o altă femeie și i-a spus să nu-l mai caute. Din acel moment, sora noastră a pierdut contactul cu realitatea."
Familia vorbește despre o relație toxică și despre o degradare psihică rapidă a româncei.
„Era victima unei relații toxice care a devastat-o psihologic."
Două tentative de sinucidere înaintea tragediei
Rudele susțin că femeia încercase deja să își ia viața de două ori în ultimele luni.
În martie, ar fi încercat să se stranguleze, iar câteva săptămâni mai târziu ar fi ingerat mai multe medicamente.
„În ambele situații am mers la spital și am cerut să fie internată. Ni s-a spus că nu se poate fără acordul ei și că nu părea agresivă. Au trimis-o acasă și ne-au spus să fim alături de ea."
Familia afirmă că a cerut și ajutorul centrului de sănătate mintală, însă primul loc disponibil pentru o consultație era abia în luna septembrie.
„Am cerut ajutor și nimeni nu a venit"
Rudele româncei spun că au apelat inclusiv la autorități.
„Când își ieșea din fire, chemam carabinierii. Ni s-a spus că vor fi trimiși asistenții sociali. Nu a venit nimeni."
Familia susține că a atras atenția asupra faptului că în locuință trăia și o minoră de 13 ani.
„Am spus mereu că în casă este și o fetiță, că sora noastră avea nevoie de ajutor, dar am rămas neascultați."
Ultimele ore înainte de tragedie
Potrivit rudelor, chiar și sâmbătă, cu o zi înainte de tragedie, femeia ar fi avut un nou schimb de mesaje cu fostul soț.
Acesta i-ar fi trimis din nou o fotografie în care apărea alături de o altă femeie și i-ar fi cerut să îl lase în pace.
În aceeași seară, familia a încercat din nou să o ajute.
„Am scos-o din casă, am vrut să se mai liniștească. Apoi a început să își piardă controlul. Am chemat ambulanța și am vrut să fie internată."
Rudele spun că au primit un răspuns care le urmărește acum.
„Ni s-a spus că, de regulă, cei care anunță că se sinucid nu o fac."
A doua zi, femeia și fiica sa de 13 ani au fost găsite fără viață în apartament.
Familia cere acum să se afle adevărul
Ancheta continuă la Torino, iar familia încearcă să afle dacă au existat erori sau omisiuni din partea instituțiilor care au fost sesizate în repetate rânduri.
Avocatul familiei, Maurizio Punturieri, a anunțat că a primit mandat să verifice dacă au existat responsabilități din partea autorităților sau a serviciilor care au fost solicitate să intervină.
„Nu este o vânătoare de vinovați cu orice preț, dar vrem să înțelegem dacă se putea face mai mult pentru a evita această tragedie", a transmis avocatul.
Între timp, anchetatorii încearcă să afle ce se ascunde în telefonul lăsat de Mihaela Belecciu și dacă acolo se află răspunsurile la una dintre cele mai tulburătoare tragedii care au lovit comunitatea românească din Italia în acest an.
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