Noi mărturii: Medicii care au încercat să salveze viața președintelui JFK spun că au fost mai mulți trăgători

Imagini inedite arată medici care l-au tratat pe președintele John F. Kennedy după asasinarea sa în 1963, contestând versiunea oficială conform căreia Lee Harvey Oswald a fost singurul trăgător.

În interviuri care au fost prezentate pentru prima dată, medicii spun că au crezut că au fost "mai mulți trăgători". Medicii au vorbit în 2013, dar imaginile au fost ținute sub tăcere timp de un deceniu.

Kennedy a fost împușcat în timpul unei vizite oficiale în Dallas, Texas, pe 22 noiembrie 1963 și a fost declarat mort după ce a ajuns la Parkland Memorial Hospital.

Investigațiile oficiale au ajuns la concluzia că a fost asasinat de Lee Harvey Oswald, un pistolar singuratic, de la o fereastră de la etajul șase al depozitului de cărți școlare din Texas.

Însă numeroase cărți și documentare au contestat această concluzie în cele șase decenii care au trecut de la crimă.

Cei șapte medici care au vorbit deschis l-au tratat pe Kennedy la Parkland, unde a fost dus în limuzina sa decapotabilă după ce a fost împușcat în cap.

Dr. Robert McClelland, care a murit la vârsta de 89 de ani în 2019 și a fost profesor asistent de chirurgie la spital în 1963, a declarat: "După toate probabilitățile, a existat o conspirație. Au existat mai mulți trăgători'.

Ancheta oficială a Comisiei Warren a concluzionat că Kennedy a fost împușcat din spate după ce coloana sa de mașini a trecut pe lângă depozit, unde Oswald era angajat.

Dar medicii au pus la îndoială această concluzie, pe baza rănilor sale îngrozitoare și a faptului că glonțul părea să fi intrat prin fața capului.

Dr. Ronald Jones, un medic senior de la Parkland, a întrebat: "Problema, în retrospectivă, este că dacă Oswald se afla în depozitul de la etajul șase, cum ar fi putut fi împușcat atunci din față? Și atunci au fost mai mulți atacatori?".

Dr. Joe Goldstrich, care era student în anul patru la medicină la acea vreme, a întrebat: "Cum ar putea o împușcătură din spate să decojească scalpul din față în spate?".

Medicii de la Parkland au fost adunați de cineastul Jacque Leuth în 2013, după ce cercetările au indicat că unii dintre ei au văzut ceea ce credeau că este o gaură de glonț în partea din față a gâtului lui Kennedy.

De asemenea, ei au examinat fotografii de la autopsia lui Kennedy, pe care nu le priviseră niciodată în grup.

Cu toții au ajuns la concluzia că imaginile arătau diferit de ceea ce văzuseră în sala de traume de la Parkland.

Acest lucru ar putea însemna că trupul președintelui a fost manipulat.

Înregistrarea cu amintirile medicilor nu a fost făcută publică până acum pentru că doamna Leuth dorea să îl intervieveze pe Jim Jenkins, singurul membru supraviețuitor al echipei de autopsie.

Acest lucru nu a fost posibil până în 2021.

De asemenea, ea dorea să vorbească cu medicul patolog al guvernului Michael Baden și cu avocatul Robert Tannenbaum.

Acesta din urmă a fost consilier adjunct al Comisiei speciale pentru asasinate din Camera Reprezentanților, care a investigat atât uciderea lui Kennedy, cât și asasinarea lui Martin Luther King.

Dr. Kenneth Salyer, care era pe atunci rezident în primul an la spital și care a murit în 2020, a declarat: "Când am văzut fotografiile de la autopsie, am crezut că cineva măsluise totul și asta m-a făcut foarte suspicios".

Dr. Lawrence Klein, student în anul al treilea la medicină la acea vreme, și-a amintit amintirile legate de prezența în sala de operație în care a fost tratat Kennedy.

'Dr. [Malcolm] Perry și Dr. [Charles] Baxter tocmai intraseră în acea sală înaintea mea', a spus el.

'Iar doctorul Perry stătea în picioare în partea dreaptă a căruciorului pe care era întins Preisdent. Dr. Baxter [se afla] în partea stângă'.

El a adăugat: 'A fost o minciună, ei chiar nu au spus adevărul despre asta'.

Comisia Warren a concluzionat că Oswald a tras cu acele gloanțe dintr-o pușcă Mannlicher-Carcano.

Un glonț a ratat și se crede că a lovit un indicator.

Cel de-al doilea - așa-numitul glonț "magic" - l-a lovit pe Kennedy aproape de baza cefei sale.

Comisia a concluzionat că acesta a trecut apoi în guvernatorul Texasului, John Connally, care stătea în fața președintelui și a Primei Doamne Jackie Kennedy împreună cu soția sa Nellie.

Connally a fost rănit în spate, în piept, la încheietura mâinii și la coapsă.

Teoria glonțului magic a avut sens deoarece ancheta a concluzionat că Oswald nu ar fi putut să-și reîncarce arma la timp pentru a trage din nou.

Al treilea glonț l-a lovit pe președintele Kennedy în cap.

Un glonț - considerat a fi cel care l-a ucis pe președinte - a fost găsit ulterior lângă guvernatorul Connally pe targa de spital și s-a presupus că provine din corpul acestuia.

Dar teoriile conform cărora ar fi fost implicat un al doilea trăgător au persistat de la această crimă șocantă.