Nou bilant al coronavirusului: Creste numarul mortilor si al persoanelor infectate. Primul deces in Shanghai. Xi Jinping spune ca "situatia este grava"

Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters.

Virusul, despre care se crede a aparut in piata de fructe de mare din Wuhan, din centrul Chinei, unde marfa era vanduta ilegal, s-a raspandit in orasele chinezest, inclusiv in Beijing si Shanghai, dar si in SUA, Tailanda, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Franta si Canada, noteaza Reuters, citat de News.ro.

China a confirmat duminica 1.975 de cazuri de pacienti infectati cu coronavirus, iar bilantul deceselor a ajuns la 56. Peste 11 milioane de persoane sunt vizate de restrictii privind circulatie.

A fost inregistrat un deces cauzat de coronavirus si la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima in metropola financiara a tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres. Victima este un barbat in varsta de 88 de ani care avea probleme de sanatate, a precizat guvernul intr-un comunicat, adaugand ca pana acum au fost confirmate 40 de cazuri de infectii in oras.

De asemenea, autoritatile din Shantou iau masuri de inchidere a orasului, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirusul din Wuhan, informeaza site-ul postului CNN, citat de Mediafax.

Orasul port va restrictiona traficul tuturor autobuzelof, trenurilor suburbane si feriboturilor incepand cu 14.00, ora locala. Shantou este primul oras din provincia Guangdong care ia astfel de masuri. Are o populatie de 5,59 milioane de oameni si se afla pe coasta Chinei la aproximativ 1.000 de kilometri de Wuhan, capitala Hubei si punctul zero al epidemiei.

Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul unei reuniuni a Biroului Politic Permanent al Partidului Comunist, ca "situatia este grava" in China, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

China a anuntat ca restrictiile privind transportul vor fi aplicate in continuare. Cu toate acestea, liderul chinez a transmis ca este optimist in ceea ce priveste inlaturarea virusului. "Sunt sigur ca suntem in stare sa castigam aceasta batalie si sa infrangem epidemie prin prevenire si control", a declarat Xi Jinping.

"Avand in vedere situatia grava si raspandirea accelerata a infectiei cu coronavirus, trebuie sa consolidam conducerea centralizata si unificata a partidului central", a adaugat acesta.

Liderul chinez a cerut intensificarea eforturilor de a asigura medicamente si alte resurse. Autoritatile in domeniul sanatatii din intreaga lume fac eforturi pentru a preveni o epidemie.

Duminica, Departamentul de Stat american a anuntat ca isi va repatria personalul de la consulatul din Wuhan si ca va oferi un numar limitat de locuri persoanelor private intr-un zbor charter cu destinatia San Francisco, programat in 28 ianuarie.