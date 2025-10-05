Noua ordine financiară mondială: provocări la adresa hegemoniei dolarului
Postat la: 05.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Peisajul financiar internațional suferă transformări profunde care amenință hegemonia istorică a dolarului american. În timp ce Statele Unite mențin dolarul ca monedă de rezervă mondială de zeci de ani, influența economică crescândă a Chinei și inițiativele sale strategice remodelează relațiile monetare internaționale.
Această tranziție nu are loc într-un vid, ci într-un context de tensiuni geopolitice crescânde, în care dependența excesivă de sistemul financiar occidental s-a dovedit vulnerabilă, așa cum a demonstrat excluderea băncilor rusești din sistemul SWIFT în timpul războiului din Ucraina.
Profitând de aceste slăbiciuni, China a dezvoltat alternative care ar putea reduce treptat dependența mondială de dolar, creând astfel un sistem financiar mai multipolar. Hong Kong se află în centrul acestei transformări și intenționează să înființeze primul centru digital mondial de decontare în aur, o inițiativă menită să ocolească sistemul de plăți dominat de Occident.
Potrivit South China Morning Post, directorul general John Lee Ka-Chiu ar trebui să detalieze această strategie în următorul său discurs politic, consilierii propunând o structură pentru comerțul cu aur tokenizat care ar consolida poziția Hong Kongului ca centru financiar internațional.
Această măsură nu numai că ar stimula comerțul cu aur în Asia, dar ar constitui și o protecție strategică împotriva sancțiunilor occidentale, permițând tranzacții fără a depinde de sistemul SWIFT. Aurul tokenizat apare ca un activ neutru care ar putea facilita comerțul internațional fără conversie în dolari.
Implicațiile geopolitice ale acestor schimbări sunt profunde, deoarece reduc eficacitatea sancțiunilor economice ca instrument de politică externă al Statelor Unite. În timp ce recentul colaps al Tricolor Holdings expune slăbiciunile sistemului financiar occidental bazat pe credite subprime, China avansează cu soluții mai concrete pentru stabilitatea monetară.
Cazul Tricolor arată că încrederea excesivă în „consumatorul puternic" american maschează o economie în formă de K, în care cei mai săraci se confruntă cu dificultăți crescânde. Între timp, inițiativa chineză privind aurul tokenizat oferă o alternativă bazată pe active tangibile, capitalizând pe percepția că aurul, la fel ca petrolul, rămâne indispensabil în orice scenariu geopolitic.
Tranziția energetică joacă, de asemenea, un rol crucial în această reconfigurare, contrazicând narațiunile simpliste despre sfârșitul iminent al combustibililor fosili. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, lumea va trebui să cheltuiască 540 de miliarde de dolari pe an doar pentru a menține producția actuală de petrol până în 2050, din cauza accelerării declinului câmpurilor existente.
După cum a subliniat Fatih Birol, directorul executiv al AIE, industria petrolieră și gazieră „trebuie să accelereze mult mai mult doar pentru a rămâne la același nivel". Această realitate consolidează importanța strategică a resurselor naturale și arată că controlul asupra acestora va rămâne fundamental pentru securitatea economică, oferind țărilor precum China oportunitatea de a stabili noi rute comerciale energetice care ocolesc dolarul.
Combinația acestor tendințe indică o reconfigurare structurală a sistemului financiar mondial, în care hegemonia incontestabilă a dolarului cedează locul unui sistem mai fragmentat și multipolar. În timp ce Statele Unite continuă să se confrunte cu provocări interne, precum creșterea numărului de neplăți în sectorul creditelor subprime și necesitatea de a-și reforma propriul sistem financiar, China avansează cu proiecte concrete care oferă alternative viabile.
Aurul tokenizat din Hong Kong, asociat cu apariția rețelelor de comerț energetic, reprezintă nu numai o amenințare la adresa supremației dolarului, ci și o redefinire fundamentală a modului în care comerțul internațional poate avea loc fără a depinde de instituțiile financiare occidentale tradiționale. Rezultatul final ar putea fi o nouă arhitectură financiară globală, în care puterea monetară este mai distribuită, reflectând mai bine realitatea economică a secolului XXI.
