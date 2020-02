Nu s-a confirmat coronavirus la Timisoara. Asistentul medical care a ingrijit bolnavi in Germania nu are temutul virus

Veste buna. Nu s-a confirmat coronvirusul la Timisoara. Analiza probelor trimise de DSP Timis la Institutul Matei Bals din Bucuresti, prelevate de la asistentul medical internat miercuri, arata ca tanarul nu are temutul virus.

„Este negativ rezultatul, pacientul nu este infectat cu coronavirus. Unul este testul pentru gripa, unul este testul pentru coronavirus. Pacientul are o gripa de sezon, pe care a contactat-o undeva la schi

Urmam procedurile pas cu pas, fie ca vin probe de la Timisoara sau de la Cluj, este nesemnificativ. Fiecare pacient este luat in calcul si noi facem liste cu eventualii contacti. In spatele fiecarui potential pacient sta o echipa„, a anuntat profesorul Streinu Cercel, manager al Institutului Matei Bals.

De altfel, pacientul se simte bine, nu mai are febra si doar mai tuseste.

A fost insa instituita alerta sanitara dupa ce s-a aflat ca barbatul a intrat in contact cu zeci de oameni. Lucreaza ca asistent medical intr-un spital din Germania, iar acolo a ingrijit o familie de 4 cetateni chinezi, la care a fost confirmat virusul.

Probele romanului au fost trimise de Directia de Sanatate Publica Timis la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" in cursul zilei de miercuri. Au ajuns abia seara in Bucuresti, in jurul orei 20.00, intrucat au fost trimise cu o masina, si au fost imediat prelucrate. Din fericire, rezultatul a fost negativ.

Autoritatile au dispus identificarea tuturor celor cu care a intrat in contact in tara, iar rudele lui au fost sfatuite sa ramana izolate.

Tanarul in varsta de 25 de ani a venit in Romania acum 5 zile, a intrat in tara prin Vama Nadlac si de acolo a mers in Resita, acasa la parinti, unde a ajuns in aceeasi zi.

De sambata pana si marti nu ar fi prezentat niciun semn de boala. In weekend, si-a vizitat sora - in localitatea Garana din Caras-Severin si a mers la schi in muntii Semenic.

Marti seara, in schimb, pentru ca tusea si avea febra, a cerut ajutorul medicilor de la Unitatea de Primiri Urgente din Resita. Cand le-a spus doctorilor ca a ingrijit patru pacienti chinezi la care a fost confirmat coronavirusul, in spitalul din Germania unde lucreaza, s-a declansat alerta.

Pacientul a fost preluat de la Resita de o ambulanta speciala pentru transportul celor cu boli transmisibile si dus de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.

Tanarul a fost izolat intr-un salon special amenajat si ingrijit de un medic si o asistenta care au intrat in rezerva izolata doar cu echipamente de maxima siguranta biologica.

Coronavirusul - care de primit recent numele de COVID-19 - a facut pana acum mai bine 45.000 de victime pe tot globul. Cele mai multe sunt in China. Peste 1.100 de oameni au murit din cauza bolii, dar sunt si cinci mii de pacienti care s-au vindecat.

Semnele comune ale infectiei cu coronavirus sunt febra, tusea si dificultatile de respiratie.

In cazurile mai grave se poate ajunge la pneumonie, insuficienta renala si chiar moarte.

Perioada de incubatie a boli este pana la 12 zile iar specialistii sustin ca purtatorii virusului pot reprezenta un pericol pentru ceilalti inainte sa prezinte primele simtome de boala.

