O furtună solară imensa va lovi puternic Pământul. Risc major de pene de curent la nivel mondial!

O erupție solară foarte puternică, de clasa X5.1, a fost recent detectată de sateliți. Aceasta vine după mai multe erupții mai mici, de clasa X1, cauzate de zone foarte active de pe Soare care se află îndreptate spre Pământ.

Specialiștii spun că un nor de particule încărcate energetic, numit ejecție de masă coronală, ar putea ajunge în atmosfera Pământului în noaptea de 11 noiembrie, notează Forbes. Acest fenomen ar putea provoca o furtună geomagnetică și ar putea face vizibile aurorele boreale la latitudini mai sudice decât de obicei.

Erupțiile solare sunt explozii de energie cauzate de câmpuri magnetice răsucite în apropierea petelor solare, zone mai întunecate ale Soarelui. Aceste fenomene pot afecta comunicațiile radio, rețelele electrice, sistemele de navigație și pot reprezenta un risc pentru sateliți și astronauți.

Ciclul solar 25 a fost marcat de mai multe evenimente puternice, inclusiv erupții de clasa X9 în octombrie 2024 și X8.7 în mai 2024. Deși Soarele ar fi atins deja maximul ciclului său de 11 ani în octombrie 2024, explozia recentă sugerează posibilitatea unui al doilea vârf, ceea ce ar putea menține activitatea solară ridicată în următorii ani.

Această intensificare a activității solare are efecte directe asupra fenomenelor vizibile pe Pământ. De exemplu, Aurora Boreală apare atunci când particulele încărcate energetic de la Soare interacționează cu câmpul magnetic al planetei, excitând atomii de oxigen și azot din atmosferă și creând spectacole luminoase impresionante. În perioadele de maxim solar sau în urma unor erupții puternice, aceste fenomene devin mai frecvente și mai intense, oferind priveliști uimitoare pe cerul nopții.