O invatatoare i-a atacat pe doi elevi, in varsta de sase ani, cu spray lacrimogen

UPDATE: Contractul de munca al invatatoarei din Satu Mare retinuta dupa ce a atacat doi elevi cu spray lacrimogen a fost desfacut. Nu este pentru prima data cand contractul este desfacut inainte de termen. Purtatorul de cuvant al ISJ Satu Mare, Adriana Dinga, a declarat ca invatatoarei i s-a desfacut contractul de munca incepand de joi.

Stirea initiala: O invatatoare a fost arestata preventiv pentru 24 de ore dupa ce a atacat doi copii, in varsta de sase ani, cu spray lacrimogen. Este vorba despre Luminita F., in varsta de 43 de ani, din municipiul Satu Mare, care a castigat recent concursul de profesor suplinitor la scoala din comuna Santau. In cursul zilei de miercuri, 11 septembrie, un cadru didactic a atacat cu spray lacrimogen doi elevi de la clasa pregatitoare pe motiv ca ar fi fost agresata.

Elevii au fost preluati imediat de conducerea scolii si dusi la dispensarul medical din localitate, dupa care au fost transferati la Camera de Garda a Spitalului din Tasnad, unde se afla in afara oricarui pericol. Profesoara a fost retinuta initial de catre politistii Postului Comunal de Politie Santau, dupa ce au fost sesizati de catre un cadru didactic, dupa care cazul a fost preluat de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Tasnad, care au dispus retinerea profesoarei pentru 24 de ore. Cazul este cercetat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei.

Conducerea Inspectoratului Judetean Scolar Satu Mare a deschis o ancheta in acest caz. Calin Durla - inspectorul general scolar - a precizat pentru PresaSM - ca ii va desface contractul de munca, pe motiv ca: "nu poti sa invoci legitima aparare in fata unor copii de sase ani. Daca erau copii de liceu am mai fi inteles. Ii vom desface contractul de munca, indiferent ce spune procuratura". Cu toate ca femeia detine toate avizele medicale, se pare ca se va cere o contraexpertiza, existand suspiciuni ca acele stampile au fost "din pix" de catre medici.