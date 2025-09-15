Omenirea în criză de bebeluși: declinul natalității se accelerează și schimbă viitorul lumii

În Istanbul, medicul obstetrician Furkan Kayabasoglu privește cu îngrijorare schimbările pe care le vede zilnic în sala de nașteri. „În trecut, aduceam pe lume primul copil al unui cuplu, apoi al doilea sau chiar al treilea", povestește el. „Astăzi, majoritatea părinților se opresc la unul singur." Din zece nașteri la care asistă, doar una este a unui al doilea copil. Situația este atât de dramatică încât, spune doctorul, „nu mai avem nici numărul necesar de nașteri pentru a forma noi medici".

Anul trecut, rata totală a fertilității din Turcia a scăzut la 1,48, mult sub nivelul de înlocuire a populației, considerat de 2,1. Ceea ce alarmează și mai mult este faptul că această scădere a venit mult mai repede decât anticipaseră demografii, care nu se așteptau la o asemenea prăbușire până aproape de finalul secolului. Fenomenul nu este însă izolat. În întreaga lume, în țări bogate sau sărace deopotrivă, natalitatea scade într-un ritm mult mai accelerat decât toate proiecțiile anterioare.

Columbia, India, China, Mexic, Statele Unite sau statele europene confirmă aceeași tendință. Bogotá are o rată a fertilității de doar 0,91, sub nivelul Tokyo, iar India, odinioară simbol al exploziei demografice, a coborât deja sub pragul de înlocuire și se îndreaptă inevitabil spre scădere a populației la mijlocul secolului. China se află deja în declin demografic, Mexicul și SUA au coborât la niveluri similare, în jur de 1,6, iar Franța și Italia au înregistrat cele mai mici numere de nașteri din ultimele două secole. Coreea de Sud trăiește de șapte ani cu o rată sub unu, ceea ce ar putea duce la reducerea populației la jumătate într-o singură generație.

Explicațiile pentru declinul natalității sunt în mare parte pozitive. Mortalitatea infantilă a scăzut, sistemele de pensii reduc dependența de sprijinul copiilor la bătrânețe, iar emanciparea femeilor le oferă libertatea de a alege carieră, educație și control asupra maternității. Însă ceea ce surprinde experții este accelerarea fenomenului. Ritmul scăderii fertilității s-a dublat în anii 2000 și din nou în acest deceniu, ajungând la o medie globală de aproape 2% pe an.

ONU continuă să prognozeze că scăderea se va opri și că, treptat, natalitatea își va reveni în țările cu valori foarte mici. Mulți specialiști resping însă aceste estimări. „Este un pic de gândire dorință", avertizează Anne Goujon, cercetător la Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate. Faptele recente arată contrariul: în Thailanda, fertilitatea a coborât sub așteptări, în Columbia rata s-a prăbușit mult mai jos decât anticipa ONU, iar Egiptul a înregistrat mai puțin de două milioane de nașteri în 2023, cu aproape un secol mai devreme decât se estima.

Dacă actuala tendință se menține, populația globală ar putea atinge un vârf în anii 2050, la sub 9 miliarde de oameni, și nu în 2084, la peste 10 miliarde, așa cum încă figurează în calculele oficiale. Ulterior, omenirea ar intra într-o perioadă de scădere demografică fără precedent de la Marea Ciumă din secolul al XIV-lea. Consecințele se anunță uriașe: dezechilibre economice, transformări sociale și politice, schimbări în balanța de putere dintre state și, inevitabil, o redefinire a modului în care funcționează lumea.

„Fertilitatea de înlocuire este o muchie de cuțit", spune Lant Pritchett, profesor la London School of Economics. „Pe termen lung, omenirea fie se micșorează până la zero, fie crește enorm, în funcție de menținerea sub sau peste acest prag." De data aceasta, toate semnele arată că omenirea se află pe traiectoria unei micșorări inevitabile - o schimbare istorică ce va marca profund secolul XXI.