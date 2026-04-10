Omul care conduce Banca Elitelor ne explică "teoria investițiilor": Cea mai proastă zi pentru a lua decizii este vineri

Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a dezvăluit una dintre cele mai importante lecții de carieră: deciziile importante luate vinerea, când ești obosit, sunt o idee proastă - o greșeală pe care spune că a „învățat-o și reînvățat-o" în aproape 22 de ani în fruntea celei mai mari bănci din lume.

La 70 de ani și după două decenii în fruntea JPMorgan, Jamie Dimon recunoaște că mai face greșeli. Una dintre ele este luarea deciziilor importante la sfârșitul unei săptămâni epuizante. „Din păcate, încă mai fac unele dintre aceste greșeli", a spus el, potrivit Business Insider. Dimon a vorbit despre această lecție la NPR. A fost întrebat ce și-ar fi dorit să știe mai devreme în viață.

Thomas Roulet, profesor de sociologie organizațională la Universitatea din Cambridge, confirmă că Dimon are dreptate. „Resursele cognitive ale unui CEO sunt epuizate până vineri", a declarat Roulet. Un lider obosit riscă să ia decizii grăbite. Poate să lipsească informații esențiale sau să nu fie consultate persoanele potrivite. Presiunea apropierii weekendului amplifică acest risc.

Pe lângă oboseală, Dimon a identificat și furia ca factor care subminează deciziile bune. „Furia nu ajută", a spus el în interviu. A descris-o ca pe un obicei care erodează în tăcere calitatea judecății unui lider. Disciplina emoțională a apărut astfel ca o altă abilitate esențială de leadership, alături de gestionarea energiei cognitive.

Dimon a abordat și un subiect mai filozofic în interviul citat. El consideră că sensul cuvântului „fericire" din Declarația de Independență a SUA este adesea înțeles greșit. „Când au spus «căutarea fericirii», nu s-au referit la fericire așa cum o înțelegem noi", a spus Dimon. Sensul real era, în viziunea lui, cel de „scop".

Dimon și-a amintit un editorial despre un laureat al Medaliei de Onoare. Acesta ajunsese să înțeleagă, după decenii, că adevărații eroi erau cei care îi ajutau în tăcere pe ceilalți în fiecare zi. „Nu au renunțat niciodată și au făcut-o indiferent de sănătate, boală și alte lucruri de genul acesta", a citat Dimon din acel editorial.

Scopul poate lua orice formă, potrivit lui Dimon. „Ar putea fi un artist, un politician, un reporter, un om de afaceri. Ai putea fi doar o îngrijitoare, o mamă." Esențial nu este statutul, ci contribuția. „Ai făcut lumea un loc mai bun prin modul în care poți contribui", a concluzionat el.

Dimon a menționat și scrisoarea anuală adresată acționarilor JPMorgan, publicată luni. Aceasta subliniază apropiatul 250-lea aniversar al SUA ca moment de rededicare la valorile fondatoare ale națiunii.