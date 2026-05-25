După declarația: "Dumnezeu ne ține pe toți", Călin Georgescu și-a achitat amenda record de 200.000 de lei. Veniturile lui sunt necunoscute
Postat la: 25.05.2026 |
Călin Georgescu a achitat amenda record de 200.000 de lei aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă în urma controlului privind finanțarea campaniei sale electorale din 2024, în care declarase zero venituri și zero cheltuieli.
Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcări legate de sursa fondurilor, raportarea cheltuielilor și utilizarea materialelor de propagandă electorală. În paralel, campania lui Georgescu este vizată de anchete ale Poliției și Parchetului General, după ce și ANAF a transmis procurorilor informații privind finanțarea campaniei „zero lei".
Prezent la o emisiune la Realitatea Plus, fostul candidat a refuzat să explice din ce trăiește, când a fost întrebat de moderatoare. Raspunsul lui Georgescu a fost: „Dumnezeu ne ține pe toți".
Într-un raport Expert Forum privind sancțiunile aplicare în campaniile electorale din 2024 și 2025, apar explicit motivele pentru care fostul candidat independent Călin Georgescu a fost sancționat - a încălcat prevederi legate de sursa fondurilor, tipurile de materiale care pot fi folosite și depunerea raportului de venituri și cheltuieli, respectiv a documentelor justificative.
Conform Expert Forum, Georgescu a primit mai multe amenzi, astfel:
- 50.000 de lei - art 28 (1) a) cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor politice;
- 25.000de lei - art 36 (3) - Competitorii electorali au obligația de a imprima pe materialele electorale numele candidatului, operatorul economic, CMF și tiraj, dacă este cazul.
- 25.000 de lei - art 36 (32) - În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligația de a transmite la AEP o declarație cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora.
- 50.000 de lei - art.47 alin. (1) - În 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile de la art. 28 alin. (13).
- 50.000 de lei - art. 50 alin (2) - Partidele politice și candidații independenți au obligația de a prezenta în termen de 15 zile AEP documentele solicitate.
Vicepreședintele AEP, Cosmin Popp, a declarat pentru sursa citată că legea, în forma sa actuală, permite o anomalie. „Plata unei amenzi e mult mai avantajoasă decât să respecți legea", a spus Cosmin Popp. Adică să declari sursele de venituri și destinația cheltuielilor. Vicepreședintele AEP susține că nu intră în atribuțiile autorității să verifice proveniența banilor, dar nici nu a sesizat ANAF cu privire la plată.
