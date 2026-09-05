O tragedie i-a adus împreună când erau copii. Acum se pregătesc de nuntă, după o poveste de dragoste incredibilă
Postat la: 05.09.2026 |
O poveste de dragoste inedită îi leagă pe Noah Waters și pe Brooklyn Dotson, doi tineri americani pe care i-a legat un trecut tragic, dar presărat cu multă dragoste și apreciere. Povestea de dragoste a celor doi este prezentată de Washington Post.
Micuțul Noah Waters avea în jur de 6 ani când a întâlnit-o pe cea care, în viitor, avea să-i devină parteneră de viață. După moartea fratelui său, o fetiță numită Brooklyn Dotson, cu vârsta de 3 ani, a fost salvată de condiția genetică de care suferea, datorită unui transplant de ficat, realizat când micuța era încă un bebeluș, având vârsta de 1 an.
Familia fetei a invitat familia băiatului acasă la ei pentru a le mulțumi pentru că i-au dat o șansă la viață copilului lor. Deși micul Noah a fost trist pentru că și-a pierdut fratele, el nu și-ar fi imaginat niciodată că fetița care a primit ficatul fratelui său, va ajunge, într-o zi, soția lui, relatează Washington Post.
Trei zile de viață fără transplant
Când micuța Brooke avea un an, medicii i-au dat doar trei zile de trăit fără un transplant de ficat.
„I-au dat lui Brooke trei zile de viață fără un transplant", își amintește mama ei, Ashley Baker, explicând că micuța s-a născut cu deficit de alfa-1 antitripsină, o tulburare genetică ereditară ce constă într-o deficiență a organismului de a produce această proteină, care ajută la funcționarea ficatului și a plămânilor.
Cu toate acestea, după Crăciunul din 2003, când micuța Brooke avea 19 luni, a apărut posibilitatea unui donator de ficat. Acest ficat îi aparținea unui copil de 10 ani, numit Michael Waters, care a fost lovit de mașină în apropierea casei sale.
Micuțul Michel avea o problemă de auz și cel mai probabil nu a auzit mașina venind când a ieșit pe stradă. Însă era un copil generos. Adesea, el își dăruia prânzul sau le dădea jachete copiilor de la școală care erau mai puțin înstăriți, își amintește mama sa, Tina Poteet.
„Era destul de greu să țin pasul cu tot ce dăruia Michael. Nici nu pot să-ți spun câte jachete i-am cumpărat", a declarat mama băiatului, care, ani de zile, a crezut că el le-a pierdut.
La înmormântarea copilului ei a aflat, de fapt, adevărul. Micuțul le-a dat gecile lui de iarnă colegilor care aveau nevoie de ele.
Ficatul, donat la inițiativa copilului
Cu doi ani înainte de moartea sa, copilul a învățat despre donarea de organe și i-a rugat pe părinții săi ca, dacă ceva i se va întâmpla vreodată, dorește să-și doneze organele.
„A fost cadoul dat de Michael. Tocmai asta a făcut ca totul să fie mai ușor în acea noapte, la spital. Știam ce voia el", spune mama copilului răposat.
La câteva luni după moartea copilului său, dar și după ce micuța Brooke a primit ficatul, cele două mame s-au căutat reciproc, prin intermediul organizației Live Connection. Acestea s-au cunoscut, au schimbat scrisori despre copiii lor și au hotărât să se întâlnească. Provestea a fost prima dată relatată pentru postul local de știri LEX18.
Cu toate că fratele lui Michal, ce era încă în viață, și micuța Brooke care a primit ficatul s-au cunoscut pentru prima oară la vârste fragede, familiile au ținut legătura, iar cel puțin odată pe an, Booklyn și mama ei au condus, timp de 5 ore din Cincinatti până în Ohio, cel puțin odată pe an.
Noah și Booke s-au împrietenit. Părinții lui Noah o tratau pe fată pe un membru extra al familiei, iar părinții fetei făceau la fel cu tânărul Noah.
„Mi se părea că o iubește, pe vremea aceea, când erau foarte mici", spune mama tânărului, care are în prezent 27 de ani.
A condus ore întregi să fie lângă Brooke
Când fata era în primul an de liceu, ea a suferit o obstrucție hepatică și a ajuns din nou la spital, unde urma să fie operată la ficat. Când băiatul a auzit, Noah a condus până acolo și a stat lângă patul ei ore întregi, încercând să o facă să se simtă mai bine.
Deși ei au continuat să țină legătura, având o relație de amiciție, în care ajungeau ajungeau să vorbească prin apel video chiar și 8 ore pe zi, Noah a aflat de la familie abia în anul 2025 că Brooke este îndrăgostită de el. Și culmea, și tânărul simțea la fel. Când a aflat, nu i-a venit să creadă și a condus până la ea acasă, și-a mărturisit sentimentele și au intrat repede într-o relație serioasă, datorită trecutului lor.
Ea s-a mutat la el în Ohio din iulie anul trecut. Cei doi au împreună 5 câini și au grijă în mod egal de fiul lui Noah din altă căsătorie. Ba mai mult, Brooke îl apreciază pentru că este „un tată bun".
Cerere în căsătorie cu emoții
În ajunul Crăciunului, când cei doi au ieșit la o cină în oraș, Noah a cerut-o de soție pe tânără. Acesta voia să plănuiască „ceva grandios", dar s-a emoționat.
„Plănuisem ceva grandios și elaborat, cum urma să o fac și ce urma să spun, dar nu am reușit să scot niciun cuvânt", își amintește Noah.
Totuși, a reușit să scoată ceva: „I-am spus pur și simplu că o iubesc și am întrebat-o dacă vrea să se căsătorească cu mine", a mărturisit Noah.
Cei doi și-au spus „da" și au trecut la planificarea nunții, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, în curtea unui prieten de familie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Anchetă de amploare în Anglia: au fost furate 70.000 de halbe de bere neagră Guinness
Poliția din Cheshire investigheaza furtul a aproximativ 800 de butoaie de bere neagra Guinness - echivalentul a aproxima ...
-
Mihai Mărgineanu: „Nu există oameni mai bolnavi la cap decât ăia care postează în fiecare zi în social media"
Prezentarea aspectelor personale din viața, „in fiecare zi" pe internet, este „boala curata", considera Miha ...
-
Marea greșeală pe care o fac mulți când mănâncă banane: ce reprezintă fâșiile albe din interior și de ce nu trebuie să le arunci
Bananele raman unul dintre cele mai populare și consumate fructe din alimentația noastra zilnica. Cu toate acestea, de f ...
-
Rezistența la insulină poate duce la probleme mai grave de sănătate. Care sunt semnele și cum poți combate afecțiunea
Rezistența la insulina este din ce in ce mai mult in atenția publica dupa ce consecințele ei la nivelul sanatații au dev ...
-
Irina Rimes pleacă din juriul de la Vocea României. Anunțul făcut de artistă
Noul sezon „Vocea Romaniei" a inceput cu o dezvaluire neașteptata. În prima ediție din 2026, Irina Rimes le- ...
-
Doi soți au avut parte de o moarte groaznică, din cauza unui fenomen extrem de ciudat: Au fost pur și simplu absorbiți într-un jacuzzi normal
Doi soți au fost gasiți morți intr-un jacuzzi din vila de lux in care iși petreceau vacanța in Spania. Anchetatorii veri ...
-
Studiu: O pauză de la dietă te poate ajuta de fapt ca să slăbești. Beneficiile sunt similare cu cele ale postului intermitent
Femeile care au planificat pauze de dieta au pierdut aceeași cantitate de grasime ca femeile care și-au restricționat co ...
-
Cum a reușit un matematician român să câștige de 14 ori la loterie. Metoda simplă cu care a fentat sistemul și a obținut milioane de dolari
Numele lui Ștefan Mandel, un matematician roman care s-a mutat in Australia, a devenit unul dintre cei mai de succes juc ...
-
"Avionul-momeală" al lui Trump ajunge pe Netflix. Documentar despre operațiunea secretă din Turcia
Netflix va lansa un documentar despre spectaculoasa operațiune de securitate prin care președintele american Donald Trum ...
-
A fost descoperită "floarea diavolului": Neagră și cu coarne - planta i-a uimit pe botaniști
Cercetatorii au descris o noua specie de planta cu flori, lipsita de frunze, descoperita pe solul unei paduri dintr-un p ...
-
Nativii din zodiile care strâng bani și au cele mai mari șanse să devină milionari. Cine are instinct pentru bani și ambiție pentru succes
Zodiile cu cele mai mari șanse sa devina milionare sunt, in interpretarile astrologice, cele carora le sunt atribuite am ...
-
Așa mamă, așa fiică: Tiphaine a Brigittei Macron își face publică noua relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr
Tiphaine Auzière, fiica "primei doamne" a Franței, Brigitte Macron, și-a prezentat public noul partener. Iar para ...
-
„Mirosul ploii" nu vine de la ploaie. Fenomenul are un nume și o explicație surprinzătoare
Exista acel miros caracteristic, proaspat, care apare cand primele picaturi de ploaie cad pe pamantul uscat. Mulți il nu ...
-
Motivul pentru care Cătălin Măruță a ales să semneze cu Antena 1. Ce oferte a mai primit în televiziune
Catalin Maruța a ales Antena 1 dupa o pauza de cateva luni de la televiziune, iar decizia sa nu a fost luata doar pentru ...
-
De ce piloții de avioane nu au voie să poarte barbă lungă. Ce a dezvăluit un studiu recent
Daca ai zburat frecvent cu avionul, probabil ai remarcat un detaliu: este destul de rar sa vezi un pilot cu o barba lung ...
-
Arheologii au descoperit cel mai vechi 'fake' din lume: Prima marcă de lux din Epoca Bronzului care se lupta cu replicile, fără reclame și fără influenceri
Aveau un produs ușor de recunoscut, o identitate vizuala proprie, o tehnica de fabricație pastrata de-a lungul generații ...
-
„Fără Filtru cu Jessie" revine la Gold FM din 3 septembrie, cu un nou sezon: noi invitați, dezvăluiri, povești neștiute și 10 întrebări incomode despre România
„Fara Filtru cu Jessie - 10 intrebari pentru Romania" revine joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, la Radio Gold FM, ...
-
Corpul te avertizează din timp: 14 semnale ale carențelor de vitamine și minerale
Organismul transmite permanent semnale atunci cand ceva nu funcționeaza corect. Uneori, oboseala inexplicabila, schimbar ...
-
Un om a primit șase amenzi pentru viteză, deși avea mașina parcată acasă. Cum e posibil
Un șofer a primit șase amenzi pentru viteza, deși mașina sa era parcata in fața casei. Un tanar de 24 de ani din Ensched ...
-
O anomalie genetică l-a dus direct în Cartea Recordurilor. Un pisoi s-a născut cu 29 de degete
Un pisoi din rasa Maine Coon, pe nume Erebus Anomaly, a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca s-a nascut cu 29 de dege ...
-
Chinezii au inventat mușchii care se antrenează singuri, fără să mergi la sală. Efecte benefice și asupra altor părți ale corpului
Beneficiile mișcarii pentru organismul uman ar putea deveni disponibile chiar și fara activitate fizica. Cercetatorii ch ...
-
Ce a închis Dolly Parton într-o cutie secretă, cu ordin să fie deschisă abia în anul 2046
Dolly Parton a lasat in urma o piesa pe care publicul nu o va putea asculta prea curand. Înregistrata in urma cu m ...
-
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci trei curmale în fiecare dimineață. Beneficiile surprinzătoare
Curmalele sunt dulci in mod natural, ușor de transportat și pline de nutrienți, ceea ce poate explica de ce au devenit s ...
-
Un consilier local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. Municipalitatea cere dosar complet pentru proiect, înainte să decidă
Un politician local din Germania vrea sa organizeze o petrecere de swingeri chiar la Primarie. Julien Ferrat spune ca nu ...
-
Aproape 30 la sută risc de deces: Greșeala de la micul dejun pe care nu ar trebui să o faci niciodată
În timp ce lupta pentru cel mai bun sandviș de mic dejun continua, iar alții lauda beneficiile fulgilor de ovaz, n ...
-
Înghețata cu brânză, roșii și slănină, noul desert din Sibiu - 15 lei o cupă: "Doar ceapa și usturoiul lipsesc!"
Combinația de slanina prajita, crema de branza, roșii uscate și semințe de floarea soarelui caramelizate este una intere ...
-
Controversa Chanel - Pantofii fără talpă de 3.000 de dolari: "Sunt sofisticați. Foarte apropiate de ideea de a merge desculț"
În garderoba pasionatelor de moda a aparut un nou obiect "al dorinței", iar cel mai curios lucru este ca, la prima ...
-
Povestea vânzătorului de mașini care s-a trezit prinț peste noapte
Un test ADN a rescris spectaculos viața unui belgian de 26 de ani. Clément Vandenkerckhove, fost vanzator de mași ...
-
Ce greșește fiecare zodie în relații. Obiceiul care îi poate sabota viața amoroasă fără să își dea seama
Nicio relație nu este perfecta, iar uneori cele mai mari probleme nu apar din lipsa sentimentelor, ci din comportamente ...
-
O actriță care a apărut în trei filme Harry Potter a ajuns pe OnlyFans pentru a-și plăti datoriile: "Aşa îmi câştig existenţa ca artistă, mă simt mai puţin ruşinată"
Jessie Cave, actrita care a interpretat-o pe Lavender Brown in trei filme din seria „Harry Potter", a acordat rece ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu