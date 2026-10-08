Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa

Evenimentele recente din Rusia au stârnit dezbateri la nivel internațional, după ce Darya Shipilova, o angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk (Siberia), a încetat din viață pe 2 octombrie 2026. Potrivit agenției Rospotrebnadzor, cauza oficială a decesului a fost înregistrată drept o pneumonie de cauză necunoscută, însă speculațiile privind o posibilă infectare cu bacteria Yersinia pestis (ciumă) au apărut rapid în spațiul public.

În mediul online au apărut diverse speculații privind circumstanțele îmbolnăvirii cercetătoarei, de la o eventuală eprubetă scăpată în laborator, până la călătorii în Thailanda sau la granița cu Mongolia. Autoritățile sanitare ruse au respins ipoteza unui incident de laborator, precizând că testele efectuate nu au identificat agenți patogeni legați de activitatea profesională a cercetătoarei și că niciun alt angajat al institutului nu a prezentat simptome de boală infecțioasă.

Ca măsură de precauție, aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu tânăra au fost plasate inițial în izolare medicală. Ulterior, autoritățile locale au anunțat că peste 60% dintre persoanele carantinate au fost lăsate să plece, după ce testele nu au confirmat existența vreunui patogen periculos.

Presa internațională, printre care și The Guardian, a relatat și despre posibilitatea unui al doilea caz de pneumonie severă în regiune, însă această informație nu a fost confirmată oficial de către autoritățile ruse.

Cazul a atras atenția la nivel global. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a solicitat informații suplimentare din partea Federației Ruse pentru a evalua riscurile. Reprezentanții OMS au precizat că, pe baza datelor disponibile, riscul pentru populația din Irkutsk este estimat la „moderat spre scăzut", riscul național pentru Rusia este „scăzut", iar pentru Europa este considerat „foarte scăzut", notează TVR INFO.

Țări vecine, precum Kazahstan, Kârgâzstan și Uzbekistan, au anunțat sporirea controalelor sanitare la frontiere ca măsură preventivă. De asemenea, oficiali din Statele Unite au solicitat transparență din partea Moscovei în gestionarea acestui incident.

Pe fondul discuțiilor tot mai aprinse din spațiul public, Colegiul Medicilor din România, prin Comisia de Boli Infecțioase, a oferit clarificări importante despre modul în care se manifestă și se tratează pesta în prezent.

Medicii explică faptul că boala este o zoonoză cauzată de bacteria Yersinia pestis, transmisă la om în principal prin înțepătura puricilor infectați de la rozătoare, și că se poate prezenta sub formă bubonică, septicemică sau pneumonică. Aceasta din urmă este singura formă care permite transmiterea directă de la om la om, pe cale respiratorie.

Specialiștii subliniază că, spre deosebire de pandemiile devastatoare din trecut, ciuma poate fi tratată cu succes în prezent prin administrarea la timp a antibioticelor adecvate.

Președinta Comisiei de Boli Infecțioase din cadrul CMR, prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, a menționat că identificarea rapidă a bolii face diferența între o afecțiune tratabilă și un risc major pentru viață, chiar dacă boala rămâne endemică în anumite regiuni din Africa, Asia și Americi. În completare, președinta CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a subliniat că informarea corectă din surse medicale avizate este esențială pentru a preveni apariția panicii nejustificate în populație.