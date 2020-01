Partidul Ecologist Roman a implinit 30 de ani de la constituire: "E misiunea noastra, e datoria noastra, e onoarea noastra!"

Partidul Ecologist Roman (PER) a sarbatorit joi 30 de ani de la constituire. Cu acest prilej, pe langa evenimentul in sine, care a avut loc la Romexpo, cei de fata au analizat si evolutia din acest timp a PER, pe care au considerat-o destul de buna si eficienta.

Cei de la PER si-au propus ca in 2020 sa devina cat mai activi, sa faca pasi importanti in politica romaneasca, sa intre in prima linie a jocurilor politice. "De ce in prima linie?! E simplu ! Pentru ca acest partid, spre deosebire de toate celelalte, are cea mai grea si cea mai nobila misiune - apararea bogatiilor naturale ale tarii si sanatatii acestui popor. Cu aceasta ocazie am dat startul acestei lupte la capătul căreia trebuie să ieșim invingători, pentru ca natura Romaniei este deja in agonie. Pentru ca butonul verde al insănătoșirii României trebuie apăsat de PER!", ne-a declarat Simona Man (in foto), prim vice-presedinte al formatiunii politice. "E misiunea noastra, e datoria noastra, e onoarea noastra!" a adaugat si presedintele PER, Danuț Pop (foto).