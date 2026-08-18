Pensionarul chemat de urgență la serviciu pentru a reporni grupul pe cărbune de la Rovinari: „Soția nu a fost încântată"

În plină criză energetică, Guvernul României a chemat la datorie profesioniștii pensionați sau concediați după valul de închideri a minelor de cărbune. Printre aceștia se numără Traian Pinoșanu, pensionar care de-a lungul timpului a avut un rol-cheie la Rovinari.

Traian Pinoșanu este soț, tată și bunic. Soția nu a fost încântată când profesionistul din energie a fost rechemat de urgență de acasă, pentru a porni un grup pe cărbune de la Rovinari. Pinoșanu este unul dintre cei trei tablotari din camerele de comandă. Practic, acesta supraveghează și controlează, de la tabloul de comandă, funcționarea grupului energetic. El urmărește parametrii turbinei, reacționează la orice abatere și ia decizii în secunde.

Pensionarul chemat la datorie desfășoară o meserie pe care nu o poți învăța peste noapte și nici din manuale, susține acesta. Astfel, se poate explica și criza de personal, respectiv nevoia Executivului de a aduce la datorie experții ieșiți din sistem.

„Presupune și trebuie foarte multă experiență. Ea se acumulează în timp", a declarat Pinoșanu, potrivit Antena 3. El a explicat și cât de mare este răspunderea postului: „E multă responsabilitate. Pot să se producă diferite avarii, cu costuri foarte mari". În plus, trebuie să „acționezi foarte rapid, iar dacă nu acționezi rapid, au loc avarii care înseamnă costuri mari".

Pensionarul chemat la muncă, „certat" de soție

Traian Pinoșanu are 58 de ani. El s-a pensionat în urmă cu doi ani și nu se gândea că ar putea reveni la serviciu. El ar urma să-și desfășoare activitatea pentru minimum o lună de zile, potrivit afirmațiilor sale. Astfel, și soția sa ar putea fi împăcată: „Ce să zică... Soția n-a fost încântată, a zis că am 40 de ani de serviciu, e suficient".

Angajatul de la Rovinari are un sentiment de satisfacție la serviciu, știind că toate cele trei grupuri funcționează la capacitate maximă: „O satisfacție! Ca pe vremurile care erau înainte: mergea foarte bine, o energie foarte sigură".

Contractul lui Traian Pinoșanu are o durată 30 de zile. În paralel sunt pregătiți și alți oameni care să preia atribuțiile. Termocentrala pe cărbune de la Rovinari are cărbune pentru doar o săptămână, iar cei trei tablotari aduși de la pensie lucrează pe ture, nu neapărat toți la același grup.

România a auns în criza energetică pe fondul unui cumul de factori:

- închiderea centralelor pe cărbune fără a pune alte surse de energie în loc;

- lipsa capacităților de stocare, negliate în ultimii ani;

- seceta - care a generat mari probleme în sistemele de nuclear și hidro.