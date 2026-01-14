Permisul, condiționat de plata amenzilor: cum vrea Guvernul să lege șofatul de datoriile la bugetul local

Ministerul Dezvoltării propune, printr-un proiect de lege pus în transparență, un mecanism prin care neplata amenzilor rutiere ar putea duce la pierderea dreptului de a conduce, fără a fi nevoie de o nouă hotărâre judecătorească, printr-o procedură administrativă operată de organul fiscal local și reflectată în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne.

După procedura transparenței decizionale, proiectul ar urma să fie adoptat în Guvern și trimis la Parlament fie pentru dezbateri și aprobare, fie pentru angajarea răspunderii Guvernului. Textul introduce explicit regula potrivit căreia titularii permiselor românești „nu au dreptul de a conduce" dacă nu își achită amenzile contravenționale din trafic într-un termen de „90 de zile lucrătoare".

În paralel, proiectul modifică Ordonanța de urgență nr. 195/2002 astfel încât, în cazul unor proceduri legate de ridicarea și restituirea permisului, șoferul să fie obligat să „prezinte dovada achitării tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local", inclusiv a amenzii care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

Mecanismul central este introdus printr-un articol distinct al proiectului, care stabilește că dreptul de a conduce se pierde dacă amenzile rutiere nu sunt plătite în termenul de 90 de zile lucrătoare, calculat de la scadența determinată potrivit regimului general al contravențiilor.

Proiectul precizează momentul de debut și momentul de încetare al interdicției, arătând că perioada „începe la ora 00:00 a celei de a treia zi lucrătoare" după împlinirea termenului și încetează după ce organul fiscal local constată „stingerea integrală" a creanței ori la împlinirea unui termen de doi ani de la luarea în evidență.

Textul mai statuează că aceste perioade „curg independent" de suspendările clasice dispuse în baza Codului rutier și „nu se cumulează" cu acestea, ceea ce înseamnă că un șofer poate ajunge să fie, succesiv sau concomitent, sub incidența a două tipuri de restricții, cu regimuri juridice diferite.

Procedura administrativă este construită pe obligații în sarcina organului fiscal local. Proiectul prevede că, „în termen de 15 zile lucrătoare" de la luarea în evidență a obligațiilor, organul fiscal local comunică debitorului o somație care include „data și ora" de la care acesta pierde dreptul de a conduce.

După împlinirea termenului legal, proiectul obligă organul fiscal local ca, „în termen de 2 zile lucrătoare", să constate neplata și să „operează mențiuni privind pierderea dreptului de a conduce" în PatrimVen, sistemul informatic al Ministerului Finanțelor/ANAF.

Mențiunile din PatrimVen ar urma să se transmită „prin mijloace electronice automatizate" în Sistemul informatic național gestionat de MAI prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, proiectul indicând explicit interconectarea tehnică drept condiție de funcționare a măsurii.

Pe lângă noua interdicție „administrativă", proiectul întărește și condițiile de redobândire a permisului după suspendare. Un articol nou, 104^2, stabilește că, la finalul suspendării, pentru a intra în posesia permisului, titularul „prezintă dovada achitării" obligațiilor provenite din amenzile contravenționale aplicate ca șofer, datorate bugetului local de la domiciliu.

În cazul persoanelor fără domiciliu în România, proiectul limitează această obligație la amenda care a determinat suspendarea, iar pentru titularii de permise străine păstrează posibilitatea restituirii înainte de expirarea suspendării doar dacă aceștia prezintă dovada achitării amenzii pentru contravenția care a generat măsura.

Tot în Codul rutier, proiectul adaugă în atribuțiile autorităților administrației publice locale competența de a stabili, „în condițiile legii", perioadele în care titularii permiselor „nu au dreptul de a conduce" ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată a amenzilor contravenționale rutiere, ceea ce mută o parte din efectele sancțiunii în zona administrației locale și a relației fiscale cu primăria.

Calendarul din proiect indică o intrare în vigoare etapizată. Modificările care privesc competența autorităților locale și interdicția de a conduce reglementată prin articolul dedicat ar urma să intre în vigoare la „6 luni de la publicare", potrivit dispozițiilor finale.

Proiectul mai introduce o regulă de aplicare în timp, stabilind că prevederile privind pierderea dreptului de a conduce se aplică „exclusiv" amenzilor contravenționale aplicate după intrarea în vigoare a articolului care creează mecanismul.

Din punct de vedere operațional, actul cere ca Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne să „adaptează și interconectează" sistemele informatice proprii, iar normele de aplicare să fie stabilite prin hotărâre de Guvern, ceea ce plasează o parte din detaliile critice, inclusiv fluxurile de date și procedurile de contestare practică, în legislația secundară.