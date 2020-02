Piesa care va reprezenta România la Eurovision 2020, aleasă într-un show la Buzău

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman", instituţie din subordinea Consiliului Local Municipal Buzău, şi conducerea Televiziunii Române au semnat, miercuri, contractul de colaborare pentru organizarea la Buzău a etapei finale pentru selecţia piesei ce va reprezenta România la concursul Eurovision de la Rotterdam.

Conform contractului semnat de preşedintele-director general al TVR, Doina Gradea, şi directorul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman", Elena Isbăşoiu, municipalitatea va sprijini organizarea galei de la Buzău cu suma de 200.000 de euro.

Suma a fost stabilită într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal desfăşurată, marţi, în ciuda opoziţiei consilierilor PNL şi PSRO.

„Am urmat o procedură internă a Societăţii Române de Televiziune. Cele 5 studiouri generale Iaşi, Timişoara, Craiova, Târgu Mureş şi Cluj au trimis scrisori prin care solicitau partenerilor noştri cunoscuţi, primării, consilii judeţene, să spună dacă doresc să se implice în organizarea Eurovision, spunându-le că e un model nou pentru acest an. Sperăm să fim şi noi altfel, să nu mai transmitem decât mesaje bune, să ne bucurăm de acest moment. Am transmis solicitările noastre şi primul răspuns foarte precis a fost de la primarul Toma, care a spus «dorim să organizăm finala Eurovision la Buzău». Am rămas la Buzău pentru că, periodic, primarul ne scria insistent că Buzăul îşi doreşte să organizeze acest eveniment. Decizia a fost luată de comitetul director al Societăţii Romane de Televiziune", a spus Doina Gradea.

Spectacolul organizat de televiziunea naţională va avea loc pe 1 martie, de la ora 21.15 minute, în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi" din Buzău, unde vor avea acces pe bază de invitaţii 1.500 de persoane.

„Ne pregătim pentru Rotterdam, dar ne oprim pentru o escală frumoasă şi strălucitoare la Buzău, pe 1 martie. Va fi un spectacol perfect, extraordinar, plin de lumină, culoare, vedete si muzică bună", a spus Liana Stanciu, şefa delegaţiei României la Eurovision 2020.

Potrivit organizatorilor, show-ul va dura aproximativ 3 ore, timp în care Roxen - concurenta în vârstă de 20 de ani din Cluj-Napoca care a fost deja desemnată să reprezinte România - va prezenta publicului cinci melodii, care vor fi anunţate pe 21 februarie. Dintre acestea, una va fi aleasă pentru a fi prezentată la Rotterdam.

Spectacolul din 1 martie va cuprinde şi un recital susţinut de Dora Gaitanovici, finalistă la „Vocea României" şi la selecţia naţională Eurovision 2018. Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up", cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La cea de-a 65-a ediţie a concursului vor participa 41 de ţări.