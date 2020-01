PNL face un sondaj de opinie pentru a stabili candidatul la Primaria Capitalei

PNL va lansa un sondaj de opinie pentru testarea a patru potentiali candidati liberali la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, la Hotnews, presedintele partidului, premierul Ludovic Orban.

"Saptamana care incepe, luni, (...) va intra in teren un sondaj de opinie prin care vom testa potentialii candidati ai partidului, patru la numar. (...) Avem patru candidati pe care-i masuram, dar, evident, masuram si alti potentiali candidati", a declarat Orban.

Intrebat daca si el este masurat in acest sondaj, premierul a raspuns: "Nu, nu, sunt masurat numai ca grad de satisfactie fata de exercitarea functiei de premier, (...) nu sunt masurat ca si candidat la Primaria Capitalei".

"Misiunea mea este sa castig alegerile locale si parlamentare si sa asigur o buna guvernare, iar partidul m-a desemnat, nu pot sa ma joc cu oamenii si cu partidul meu, partidul m-a desemnat prin hotararea Consiliului National, care este forul cel mai important dintre congrese, m-a desemnat candidat la functia de prim-ministru. Nu pot sa ma joc, sunt desemnat candidat la functia de prim-ministru si dupa aia ma sucesc si ma duc sa candidez la Primarie", a explicat Orban.

Potrivit acestuia, in cazul in care vor exista doi potentiali candidati cu scoruri apropiate se va apela si la alte criterii in vederea desemnarii.

"Daca cineva iese in evidenta si in mod clar se dovedeste ca are cei mai buni parametri, acela va fi candidatul de primar", a completat Ludovic Orban.