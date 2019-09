Politia a facut anuntul. Mandatul de aducere emis pe numele mamei Luizei nu poate fi pus in executare

Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca mandatul de aduce emis de Tribunalul Bucuresti pe numele mamei Luizei Melencu, la cererea DIICOT Craiova, nu poate fi pus in executare, din cauza problemelor medicale ale femeii.

"Referitor la punerea in aplicare a mandatului de aducere pe numele doamnei Melencu va comunicam ca, in urma concluziilor medicale preliminare, politistii din cadrul IPJ Dolj au intocmit un proces verbal in care s-a consemnat faptul ca mandatul nu poate fi pus in executare, conform art. 266 alineatul (3) din Codul de Procedura Penala", transmite IGPR.

Potrivit textului de lege citat de IGPR, "daca persoana aratata in mandatul de aducere nu poate fi adusa din motive de boala, cel insarcinat cu executarea mandatului constata aceasta intr-un proces-verbal, care se inainteaza de indata organului de urmarire penala sau, dupa caz, instantei de judecata". La domiciliul familiei Melencu au fost vineri agentii procedurali si jandarmii pentru a pune in executare mandatul DIICOT de aducere a mamei Luizei pentru prelevarea probelor biologice. Aceasta a lesinat in timp ce se certa cu jandarmii si a fost nevoie de interventia unei ambulante.