Politistii au gasit doua maimute si o camila la o perchezitie in Sectorul 5

Politistii din Bucuresti au gasit, miercuri dimineata, doua maimute si o camila la o adresa din Sectorul 5, cercetarile fiind efectuate in cazul maimutei care a bantuit recent prin acelasi sector. Perchezitia este coordonata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5.

"In aceasta dimineata, politisti din cadrul Sectiei 24 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, aflati in continuarea cercetarilor privind primata identificata pe raza Sectorului 5, au pus in aplicare o autorizatie de perchezitie, pe raza aceluiasi sector.

Pana la acest moment, in locatia respectiva au fost identificate doua maimute si o camila", a anuntat, miercuri dimineata, Politia Capitalei.

Sursa citata a precizat ca cercetarile continua, iar la activitate participa si reprezentanti ai ASPA si ai Garzii de Mediu.

Garda de Mediu a anuntat, in 11 septembrie, ca a demarat o actiune de control dupa ce a fost sesizata prezenta unei maimute in mai multe zone din Sectorul 5.

"Controlul urmareste identificarea proprietarului sau a sursei de provenienta a animalului salbatic, urmand ca, in conditiile in care acestea vor fi identificate, Garda Nationala de Mediu sa verifice daca animalul respectiv este detinut in legalitate, conform Regulamentului (CE) NR. 338/97 privind protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea", a transmis atunci Garda de Mediu.