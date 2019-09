Povestea femeii din SUA care a nascut pe 11 septembrie, la ora 09:11! Copilul cantareste fix 9,11 livre

O femeie din Statele Unite a spus ca fetita ei este un "mic miracol" pentru ca s-a nascut in ziua care marcheaza atacurile de la 9 septembrie, la ora 9.11, cantarind 9,11 livre (4 kilograme si 39 de grame), potrivit BBC, conform news.ro. Christina Brown a venit pe lume la Spitalul Metodist LeBonheur din Germantown, Tennessee.

"Ea este noua viata intre dezastru si distrugere", a spus mama ei, Cametrione Moore-Brown. Comemorari au avut loc de-a lungul Statelor Unite pentru a marca 18 ani de la atacul din 11 septembrie 2001.

Christina s-a nascut prin cezariana iar echipa a fost uimita sa afle ora nasterii si greutatea inregistrata.

"Am auzit ca medicul anunta ora nasterii 9/11 si atunci cand au cantarit-o pe Christina, am auzit suspine de uimire cand toata lumea si-a dat seama ca Christina cantarea 9/11, s-a nascut la 9.11", a spus tatal fetitei, Justin Brown. Rachel Laughlin, sefa asistentelor de la maternitatea in care s-a nascut fetita a spus: "Lucrez in maternitate de peste 35 de ani si nu am vazut niciodata ca data nasterii unui copil, ora nasterii si greutatea, toate sa fie cifre potrivite".

La 18 ani de la atacurile teroriste, au avut loc momente de reculegere in mai multe locuri, inclusiv la "Ground Zero" - World Trade Center, in New York, la Pentagon, in Virginia, si la Stonycreek Township in Pennsylvania. Aproape 3.000 de persoane au murit atunci in urma atacurilor si alte sute au fost ranite.