Vulnerabilitățile apărute în sistemul de apărare antiaeriană al Federației Ruse nu mai sunt doar incidente izolate semnalate pe rețelele sociale, ci fac parte din efectele unei strategii militare deliberate. Forțele de Sisteme Fără Pilot (SBS) ale Ucrainei au reușit să creeze coridoare aeriene sigure prin neutralizarea radarelor rusești, facilitând astfel atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte aflate în interiorul teritoriului rus.

Potrivit informațiilor publicate de Primul Centru Special de Drone din cadrul SBS, operatorii grupului „Roni" desfășoară misiuni constante pentru scoaterea din funcțiune a sistemelor de control și supraveghere a spațiului aerian (SKPP) din regiunea Briansk. Această zonă are o importanță strategică, deoarece monitorizează sectorul aerian care conduce către Moscova.

Prin neutralizarea acestor sisteme radar, considerate „ochii" electronici ai apărării ruse, armata ucraineană reușește să creeze breșe în rețeaua densă de apărare antiaeriană din jurul capitalei. Reprezentanții Ucrainei susțin că astfel de operațiuni, inklusive cea denumită „Polifem", au îmbunătățit considerabil eficiența dronelor Deep Strike pe direcția nordică, permițând lovirea unor obiective industriale și militare din regiuni precum Moscova, Sankt Petersburg și Ust-Luga.

Cele mai recente atacuri par să confirme această strategie. Deși primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea rusă a interceptat 55 de drone, canale independente de monitorizare susțin că mai multe obiective strategice au fost lovite cu succes, printre acestea aflându-se și Centrul de Comunicații Spațiale „Dubna".

Efectele acestor operațiuni militare încep să fie resimțite și de populația Rusiei, care se confruntă atât cu dificultăți logistice, cât și cu o creștere a sentimentului de insecuritate.

Un studiu realizat recent de organizația Join Ukraine, care monitorizează săptămânal sute de canale regionale de Telegram și comunități de pe VKontakte, indică o schimbare semnificativă în percepția cetățenilor ruși asupra războiului. Analiza a peste 41.000 de mesaje arată că, pentru tot mai mulți oameni, conflictul nu mai este văzut ca o realitate îndepărtată prezentată doar de televiziunea de stat.

Prima parte a lunii a fost dominată de o criză accentuată a carburanților în regiunile analizate. Lipsa benzinei, cozile formate la stațiile de alimentare și majorarea rapidă a prețurilor au generat nemulțumiri și comentarii ironice din partea populației, mulți întrebându-se cum este posibil ca unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de petrol să întâmpine dificultăți în alimentarea propriei piețe. Decizia autorităților de a relaxa standardele ecologice pentru combustibili a fost criticată, oamenii exprimându-și îngrijorarea că această măsură ar putea duce la defectarea autoturismelor și la noi scumpiri ale produselor de bază.

Ulterior, atacurile masive cu drone asupra Moscovei, în special lovirea Rafinăriei de Petrol din capitală, au schimbat rapid subiectele dominante din spațiul public. Discuțiile din comunitățile online s-au mutat de la problema carburanților către lipsa unor sisteme eficiente de avertizare, funcționarea deficitară a sirenelor și capacitatea reală a autorităților de a asigura protecția zonelor aflate departe de linia frontului.

Această schimbare este remarcată și de specialiștii în securitate. Iulia Elenici, analist în cadrul Join Ukraine, afirmă că nemulțumirea populației crește pe măsură ce efectele războiului devin vizibile în viața de zi cu zi.

„Atât timp cât efectele războiului rămâneau pe front sau în regiunile strict de frontieră, majoritatea rușilor priveau situația prin prisma propagandei TV. Când apar cozile la benzină, dronele lovesc Moscova, sirenele nu pornesc, iar autoritățile nu oferă explicații coerente, oamenii încep să evalueze situația prin propria experiență", explică Elenici.

Pentru conducerea de la Kremlin, această evoluție reprezintă o provocare sensibilă. Stabilitatea internă a regimului rus s-a bazat mult timp pe un acord nescris prin care autoritățile refereau cetățenilor siguranță și stabilitate economică în schimbul pasivității politice. Pe măsură ce dronele ucrainene reușesc să pătrundă tot mai des în spațiul aerian al Moscovei, imaginea invulnerabilității statului rus începe să fie tot mai puternic pusă sub semnul întrebării.