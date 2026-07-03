Administrația Trump a elaborat un raport major despre climă, dar tocmai profesorul care a descoperit detaliile contestă raportul: Sunt afirmații "demonstrabil incorecte"
Postat la: 03.07.2026 |
Un climatolog contestă ceea ce descrie drept afirmații „demonstrabil incorecte" dintr-un raport major al guvernului american, susținând că documentul i-a prezentat greșit cercetările și a minimalizat rolul activității umane în încălzirea globală.
Profesorul Benjamin Santer, profesor onorific la Universitatea East Anglia (UEA), a fost unul dintre primii cercetători care au identificat o „amprentă" distinctă a activității umane asupra sistemului climatic al Pământului, arată ScienceDaily. Munca sa a contribuit la elaborarea raportului istoric al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) din 1995, care a concluzionat pentru prima dată că există suficiente dovezi pentru a susține existența unei „influențe umane detectabile" asupra climei globale.
În iulie 2025, însă, un raport publicat de Departamentul Energiei al Statelor Unite (DOE) a citat cercetările lui Santer pentru a susține concluzia opusă. Raportul a fost publicat în aceeași zi în care Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) a propus anularea constatării din 2009 privind pericolul reprezentat de gazele cu efect de seră, decizie care oferă agenției autoritatea legală de a reglementa emisiile provenite de la vehicule, centrale electrice și alte surse industriale.
La începutul lunii iulie, administrația Trump a făcut un nou pas pentru revocarea acestei constatări. Criticii au avertizat, de asemenea, că măsura ar putea slăbi alte protecții de mediu din Statele Unite. Într-un nou studiu, profesorul Santer s-a alăturat altor climatologi de renume pentru a reafirma dovezile potrivit cărora activitatea umană este principalul motor al încălzirii globale. Cercetătorii susțin, de asemenea, că raportul Departamentului Energiei nu ar trebui folosit pentru a justifica decizii juridice privind reglementările climatice, inclusiv anularea constatării privind pericolul gazelor cu efect de seră.
„Considerăm că este important și că există precedent pentru a combate o afirmație științifică incorectă făcută în raportul DOE. Corectarea informațiilor în literatura științifică evaluată de experți este deosebit de importantă atunci când afirmații științifice demonstrabil incorecte apar în rapoarte oficiale ale guvernului. Modificările din structura verticală a temperaturii atmosferice reprezintă o amprentă importantă a influenței umane asupra climei globale. Aceste schimbări sunt determinate în principal de creșterea nivelurilor de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră cauzată de activitatea umană. (...) Afirmația contrară făcută în analiza Departamentului Energiei al SUA este incorectă din punct de vedere factual. După cum arată clar analiza noastră, raportul DOE nu este o sursă de informații de încredere privind structura verticală a modificărilor temperaturii atmosferice, un element-cheie al dovezilor care indică influența umană asupra climei globale", a declarat profesorul Santer.
Autorii studiului subliniază că și alte părți ale raportului DOE au fost criticate de comunitatea științifică, inclusiv modul în care documentul tratează detectarea și atribuirea schimbărilor climatice. „Raportul este încă disponibil pe site-ul DOE și este în continuare invocat public de secretarul Energiei, Chris Wright, ca sursă credibilă de informații despre știința climei. Nu este", a declarat Santer.
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