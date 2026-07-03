Israelul, dispus să-i asasineze pe negociatorii iranieni pentru a opri procesul de pace - Washingtonul a avertizat Teheranul

Oficialii americani i-au avertizat indirect pe ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și pe președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, că Israelul ar putea încerca să-i vizeze în tentative de asasinat, în timp ce aceștia erau angajați în negocieri cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului la începutul acestui an, relatează The New York Times.

Raportul, care citează oficiali americani actuali și foști, susține că unii oficiali credeau că Israelul ar fi putut plănui să-i ucidă pe principalii negociatori iranieni în săptămânile de după armistițiul din 8 aprilie, care a oprit luptele din războiul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Având în vedere aceste îngrijorări, oficialii americani le-au cerut omologilor lor din regiune să avertizeze Teheranul că Israelul ar putea încerca să-i vizeze pe cei doi bărbați.

Oficialii citați de Times notează că atunci când războiul a început pe 28 februarie și în timp ce Israelul își croia drum prin uciderea unei mari părți a conducerii de rang înalt a Iranului, atât Araghchi, cât și Ghalibaf ar fi putut fi ținte legitime.

Însă, odată ce la începutul lunii aprilie a fost declarat un armistițiu și cei doi bărbați au fost selectați pentru a reprezenta poziția Iranului în negocierile de armistițiu, oficialii spun că orice încercare de a-i ucide ar fi putut să saboteze discuțiile și să declanșeze noi lupte.

Conform raportului, o amenințare israeliană concretă la adresa lui Ghalibaf a apărut în timp ce președintele parlamentului iranian se întorcea în Iran din Islamabad, în urma discuțiilor cu vicepreședintele american JD Vance din 12 aprilie.

Forțele de securitate iraniene au notificat avionul lui Ghalibaf cu informații care indicau că Israelul plănuia să atace avionul, au declarat doi oficiali americani pentru Times, și că două avioane de vânătoare israeliene intraseră în spațiul aerian al Iranului din Irak. Avionul a efectuat o aterizare de urgență în Mashhad, nord-estul Iranului, iar Ghalibaf și restul delegației sale s-au întors la Teheran pe uscat, se arată în raport.

În martie, în timp ce luptele erau încă în desfășurare, un oficial pakistanez a declarat pentru Reuters că Israelul i-a scos atât pe Araghchi, cât și pe Ghalibaf de pe lista sa de victime, după ce Pakistanul a cerut Washingtonului să nu-i vizeze.

La momentul respectiv, oficialul a declarat că Islamabadul avertizase SUA că, dacă unul sau ambii bărbați ar fi uciși, nu va mai fi „nimeni altcineva cu care să vorbească" despre negocierea unui armistițiu. „Prin urmare, SUA le-au cerut israelienilor să se retragă", a adăugat oficialul.