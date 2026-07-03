Descoperire revoluționară în lupta împotriva cancerului: Cercetătorii au găsit o metodă de producție în masă a celulelor imunitare care atacă tumorile

O echipă de oameni de știință din China a dezvoltat o metodă revoluționară de producție în masă a celulelor imunitare oncologice, reușind să multiplice o singură celulă stem în peste 14 milioane de celule Natural Killer (NK).

Descoperirea publicată în prestigioasa revistă științifică Nature Biomedical Engineering ar putea fi soluția una dintre cele mai mari probleme ale imunoterapiei moderne: costurile foarte mari și dificultatea de a produce aceste tratamente la scară industrială.

Spre deosebire de metodele clasice care folosesc celule Natural Killer (NK) deja mature, cercetătorii chinezi au ales să modifice genetic celulele stem în stadiu incipient, izolate din sângele de cordon ombilical. Noua strategie folosește un protocol în trei etape: expansiunea celulelor stem hematopoietice CD34+, diferențierea lor prin sisteme de organoide artificiale și maturarea accelerată.

Rezultatele arată că o singură unitate de sânge ombilical stocată la naștere ar putea furniza, pe viitor, mii de doze terapeutice standardizate și gata de utilizare pentru pacienții cu cancer.

Pe lângă randamentul uriaș, noua tehnică reduce de aproximativ 600.000 de ori necesarul de vectori virali folosiți în ingineria genetică, factorul principal care menținea prețurile acestor terapii la un nivel prohibitiv.

În cadrul testelor preclinice pe modele de laborator cu leucemie, celulele astfel obținute au suprimat eficient dezvoltarea tumorilor și au prelungit rata de supraviețuire. De asemenea, celulele și-au păstrat eficiența intactă după decongelare, demonstrând fezabilitatea unor stocuri de imunoterapii „de-a gata".

Spre deosebire de celulele adulte, celulele stem recoltate la naștere sunt tinere, au o capacitate de multiplicare excepțională și nu au fost expuse la factori de mediu sau boli, reprezentând materialul ideal pentru terapiile celulare de ultimă generație.