Le Figaro: Femeia misterioasă care se presupune că a orchestrat atacul cu bombă din Monaco

Anchetatorii din Monaco cred că o femeie a plasat bomba la intrarea unei clădiri rezidențiale de pe Rue Reverin-Per-Louis-Froll, scrie ziarul Le Figaro, citând o sursă în acest sens. Potrivit publicației, imaginile de pe camerele CCTV îl arată pe suspect purtând o pălărie neagră, pulover negru, pantaloni deschiși la culoare și adidași negri.

Ancheta, în care încă se investighează în principal legătura exploziei cu Ucraina, consideră că vorbim despre o femeie în vârstă de 30 de ani. Mai multe surse ale ziarului susțin că femeia a efectuat misiuni de recunoaștere cu câteva zile și câteva ore înainte de explozie. În seara zilei de 29 iunie, femeia ar fi stat mult timp pe o bancă din fața casei, unde a avut loc o explozie, în urma căreia trei persoane au fost rănite. Bomba, după cum clarifică ziarul, citând o sursă, "era de dimensiuni mici".

Pe 29 iunie, o explozie a avut loc la intrarea într-o clădire rezidențială din Monaco. Potrivit BFMTV, unul dintre cei trei răniți este Vadym Yermolaev, cetățean al Ciprului, pe care mass-media l-a inclus pe lista celor mai bogați oameni de afaceri ucraineni. Yermolaev a renunțat la cetățenia ucraineană în 2019. În 2023, autoritățile de la Kiev i-au impus sancțiuni. Parchetul din Monaco a lansat o anchetă asupra acestui incident în legătură cu "tentativa de omor". Potrivit ziarului Le Figaro, citând surse, anchetatorii sunt înclinați să creadă că Serviciul de Securitate al Ucrainei este în spatele acestui incident.