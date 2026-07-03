Ce s-ar întâmplat dacă România ar ajunge în categoria „junk". Va fi un faliment general cum a fost in situația Greciei?

Agențiile de rating internaționale au modificat recent perspectiva asociată ratingului României, semnalând posibile probleme pentru economia națională. Moody's Ratings a confirmat ratingul României la „BAA3", cea mai joasă treaptă din categoria investițională, dar a modificat perspectiva de la „stabilă" la „negativă". Această schimbare indică faptul că există riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk" în următoarele săptămâni sau luni, dacă condițiile economice nu se îmbunătățesc.

Un alt moment de referință îl reprezintă decizia Fitch de a plasa România sub observație din cauza riscurilor economice și a incertitudinilor politice. Experții financiari avertizează că o retrogradare în categoria „junk" ar avea consecințe severe pentru economia românească și pentru costul finanțării datoriei publice. Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, a declarat că intrarea României în categoria „junk" ar însemna practic o „consfințire de faliment".

Dacă România ar fi retrogradată la categoria „junk" sau „speculativă", aceasta ar însemna că agențiile de rating consideră că există un risc ridicat ca statul român să nu-și poată onora obligațiile de plată. Consecințele ar fi multiple și ar afecta toate domeniile economice. În primul rând, costul împrumuturilor pentru statul român ar crește semnificativ, dobânzile la care România se poate finanța pe piețele internaționale urcând la niveluri mult mai mari.

Acest lucru ar presupune că bugetul de stat va trebui să aloce sume tot mai mari pentru plata dobânzilor la datoria publică, în defavoarea investițiilor în sănătate, educație și infrastructură. De asemenea, companiile românești cu activitate internațională ar avea de suferit, pentru că și costul lor de finanțare ar crește. Investitorii străini ar putea fi nevoiți să-și reducă expunerea pe România, în funcție de mandatele pe care le au, ceea ce ar duce la o reducere a fluxurilor de capital.

O retrogradare în categoria „junk" ar avea un impact imediat asupra cursului de schimb al leului. Moneda națională s-ar putea deprecia semnificativ față de euro și dolar, ceea ce ar duce la o creștere a prețurilor pentru produsele importate și la inflație suplimentară. Banca Națională a României ar fi nevoită să intervină pentru a stabiliza cursul, ceea ce ar reduce rezervele valutare ale țării.

Piața de capital românească ar fi de asemenea afectată, acțiunile companiilor listate la Bursa de Valori București înregistrând scăderi. Randamentele obligațiunilor guvernamentale ar crește, ceea ce ar scumpi costul finanțării pentru stat și pentru sectorul privat. Specialiștii estimează că o astfel de retrogradare ar putea duce la o ieșire de capital de sute de milioane sau chiar miliarde de euro din România în primele săptămâni.

Deficitul fiscal ridicat este principalul motiv pentru care agențiile de rating au modificat perspectiva României. Analiștii financiari au atras atenția asupra faptului că deficitele bugetare constante și împrumuturile masive din ultimii ani au pus presiune pe sustenabilitatea datoriei publice. Nivelul ridicat al inflației și incertitudinile legate de implementarea reformelor promise prin PNRR contribuie, de asemenea, la deteriorarea percepției asupra economiei românești.

Instabilitatea politică și dificultățile în formarea unei majorități stabile în Parlament reprezintă alți factori care alimentează îngrijorările agențiilor de rating. Posibilele întârzieri în implementarea reformelor structurale și în absorbția fondurilor europene ar putea accentua problemele economice. Specialiștii subliniază că România trebuie să ia măsuri urgente pentru a reduce deficitul și a-și îmbunătăți perspectivele economice.

Pentru a evita retrogradarea la categoria „junk", România trebuie să implementeze urgent măsuri de austeritate fiscală și reforme structurale. Reducerea cheltuielilor bugetare, îmbunătățirea colectării veniturilor și reforma sistemului de pensii și a salarizării bugetarilor sunt esențiale. De asemenea, accelerarea absorbției fondurilor europene și demonstrarea unui angajament clar față de stabilitatea fiscală ar putea convinge agențiile de rating să mențină ratingul actual.

Experții financiari recomandă că autoritățile să prezinte un plan credibil de consolidare fiscală și să demonstreze capacitatea de a-l implementa. Comunicarea transparentă cu piețele financiare și cu instituțiile internaționale este crucială pentru menținerea încrederii investitorilor. Fără aceste măsuri, riscul de retrogradare rămâne ridicat, cu consecințe negative pe termen mediu și lung pentru economia românească.

O retrogradare a României în categoria „junk" ar avea consecințe severe: creșterea costului finanțării, deprecierea leului, ieșiri de capital și presiuni suplimentare asupra bugetului de stat. Pentru a evita acest scenariu, autoritățile trebuie să implementeze urgent măsuri de consolidare fiscală și reforme structurale care să redobândească încrederea agențiilor de rating și a piețelor financiare.