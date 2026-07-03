Hainele ieftine cumpărate online, un pericol pentru sănătate: Ce substanțe au fost descoperite în unele produse
Postat la: 03.07.2026 |
Uniunea Europeană pregătește măsuri mai stricte pentru controlul milioanelor de colete care ajung zilnic din afara spațiului comunitar, în contextul exploziei fenomenului „fast fashion".
Potrivit datelor prezentate de Euronews, peste 5,8 milioane de colete cu valoare redusă intră în fiecare zi în Uniunea Europeană, majoritatea provenind de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress. În fiecare an, europenii cumpără aproximativ 4,5 milioane de tone de textile fast fashion, iar peste 90% dintre aceste articole sunt fabricate din materiale sintetice precum poliester, nailon sau elastan.
Noua directivă vamală a UE va obliga comercianții să furnizeze date electronice pentru fiecare colet, astfel încât autoritățile să poată identifica mai ușor produsele care conțin substanțe interzise sau depășesc limitele legale.
Potrivit BEUC (Organizația Europeană a Consumatorilor), 69% dintre produsele evaluate, inclusiv haine, accesorii și jucării comercializate prin platforme de tip marketplace, nu respectau cerințele europene privind siguranța produselor.
Expertul BEUC Pelle Moos afirmă că, atunci când autoritățile verifică produse provenite din zona ultra-fast fashion, rata neregulilor este „astronomică", situându-se frecvent între 70 și 80%.
În același timp, peste 72% dintre alertele europene privind textilele fac referire la riscuri directe pentru sănătate, inclusiv reacții alergice severe, arsuri chimice provocate de concentrații excesive de formaldehidă sau expunerea la metale grele.
Mai multe investigații independente realizate în ultimii ani au identificat în unele produse concentrații ridicate de:
- ftalați, asociați cu perturbări hormonale și probleme de fertilitate;
- PFAS („substanțe chimice permanente"), investigate pentru posibile efecte asupra sistemului imunitar și asociate în unele studii cu anumite tipuri de cancer;
- formaldehidă, utilizată pentru reducerea șifonării textilelor și care poate provoca iritații sau reacții alergice;
- plumb și cadmiu, metale grele considerate toxice, în special pentru copii;
- nonilfenoli etoxilați, substanțe restricționate în Uniunea Europeană din cauza impactului asupra mediului și a potențialelor efecte endocrine.
Organizația Greenpeace a raportat în 2025 că 32% dintre produsele Shein testate depășeau limitele impuse de regulamentul european REACH pentru anumite substanțe chimice.
Experții explică faptul că unele dintre aceste substanțe pot ajunge în contact cu organismul prin piele, în special atunci când hainele sunt purtate perioade lungi, în condiții de temperatură ridicată sau transpirație. În cazul copiilor mici, există și riscul ingerării accidentale a fibrelor textile sau al contactului prelungit cu materialele.
Totuși, specialiștii subliniază că simpla prezență a unei substanțe într-un produs nu înseamnă automat că aceasta provoacă îmbolnăviri. Riscul depinde de concentrație, durata expunerii și respectarea limitelor stabilite de autoritățile de reglementare.
Până acum, multe produse comandate online ajungeau direct la cumpărători fără controale sistematice la frontieră. Noua legislație europeană urmărește tocmai limitarea acestui fenomen, prin verificarea coletelor înainte ca acestea să intre pe piața comunitară.
Autoritățile speră astfel să reducă numărul produselor neconforme și să împiedice comercializarea articolelor care nu respectă normele europene privind siguranța chimică și protecția consumatorilor.
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