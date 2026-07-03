Premieră în laborator: cercetătorii au construit o celulă sintetică de la zero capabilă să se hrănească și să se reproducă prin divizare

O echipă de cercetători susține că a realizat o premieră majoră în biologia sintetică: construirea unei celule complet de la zero, din componente chimice nevii, care poate să se hrănească, să crească și să se reproducă similar unei celule naturale.

Proiectul este coordonat de biologul sintetic Kate Adamala, de la Universitatea din Minnesota, iar creația, numită „SpudCell", este considerată un pas important către dezvoltarea unor organisme „programabile", create la comandă pentru diverse scopuri.

Cercetătorii au pornit de la elemente chimice simple, reușind să creeze o structură care imită funcțiile de bază ale vieții. Deși nu este o celulă vegetală sau animală, aceasta seamănă cel mai mult cu o bacterie simplă.

SpudCell este însă departe de complexitatea unei celule naturale. Este fragilă, limitată și poate funcționa doar în condiții controlate, reușind să se reproducă pentru aproximativ cinci generații, notează CNN.

Oamenii de știință spun că astfel de celule sintetice ar putea deschide drumul către aplicații majore, de la tratamente inovatoare pentru cancer până la tehnologii de captare a carbonului sau producerea de substanțe chimice.

Spre deosebire de bioingineria clasică, unde sunt modificate celule existente, această abordare pornește „de la zero", oferind control total asupra structurii și funcțiilor.

Chiar și cercetătorii implicați spun că nu este vorba despre „crearea vieții" în sensul deplin. Celula nu se poate reproduce independent și are nevoie de componente externe pentru a funcționa.

Cu toate acestea, specialiști din domeniu consideră realizarea un pas important în înțelegerea modului în care viața ar putea apărea din materie nevie.

În paralel, apar și întrebări legate de siguranță și etică, mai ales în contextul în care astfel de tehnologii ar putea deveni tot mai accesibile în viitor.