Răspunsurile generate de sistemele de inteligență artificială, precum ChatGPT, reflectă prejudecăți sociale? O echipă de cercetători a analizat cantitativ și a identificat stereotipurile legate de vârstă încorporate în răspunsurile inteligenței artificiale (IA) generative.

IA generativă este utilizată în prezent pe scară largă în căutările zilnice de informații și în procesele de luare a deciziilor, dar au fost exprimate și îngrijorări cu privire la faptul că aceasta ar putea reproduce prejudecățile sociale conținute în datele sale de antrenare, potrivit Phys.

În timp ce studiile anterioare s-au concentrat în principal pe prejudecățile legate de gen sau rasă, acest studiu este semnificativ prin faptul că a examinat discriminarea pe criteriul vârstei din perspectiva inteligenței artificiale, într-un moment în care această problemă capătă o importanță din ce în ce mai mare pe fondul îmbătrânirii populației la nivel global.

Discriminarea pe criteriul vârstei se referă la discriminarea împotriva anumitor grupuri sau la percepțiile negative asupra acestora pe baza vârstei.

Echipa de cercetare a colectat 900 de eșantioane de text generate de GPT-4o folosind solicitări neutre care cereau modelului să descrie caracteristicile grupurilor de vârstă de la 10 la 90 de ani, în intervale de 10 ani. Echipa a analizat apoi răspunsurile folosind Modelul conținutului stereotipic, o teorie importantă din psihologia socială care explică percepțiile asupra persoanelor sau grupurilor pe două dimensiuni: căldură și competență.

Analiza a relevat că adulții în vârstă, definiți ca fiind cei cu vârsta de 60 de ani și peste, au obținut scoruri ridicate la „căldură", o trăsătură asociată cu bunătatea, încrederea și considerația. Cu toate acestea, scorurile lor la „competență", care se referă la abilitate, expertiză și eficiență, au avut tendința de a fi relativ mai scăzute decât cele ale grupurilor de vârstă mai tinere.

Răspunsurile generate au avut, de asemenea, tendința de a descrie parcursul vieții umane ca fiind împărțit în trei grupuri:

tinerețea, care include adolescenții și persoanele cu vârsta cuprinsă între 10 și 29 de ani

vârsta de mijloc, care include persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani

vârsta înaintată, care include persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste

Echipa de cercetare s-a concentrat, de asemenea, asupra „asertivității", care se referă la tendința de a-și exprima în mod activ opiniile și de a acționa cu încredere și inițiativă. Analiza a arătat că frecvența expresiilor legate de asertivitate a scăzut odată cu creșterea vârstei.